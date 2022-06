La rara campaña andaluza de Vox que dirige Álvaro Zancajo: del 'efecto Olona' a la 'Operación Cuñao'

Es el primer debate electoral de la campaña andaluza. Es el cuarto día y los seis candidatos, y sus equipos son conscientes de que los debates movilizan poco el voto, pero lo movilizan. Sobre todo, a los indecisos. Un 0,8%, según los expertos. Al terminar ese debate, o incluso celebrándose, se produjo un in passe. Tanto, que seis días después de aquella noche, los expertos dicen hoy sin lugar a dudas que del 'Efecto Olona' ha devenido, en escasos días, al 'Efectillo Olona'. En Andalucía, los expertos -periodistas, politólogos- dicen que Olona, y su campaña, suenan desde entonces a globo desinflándose. Piiiii.

La militancia andaluza muy descontenta, va a más. Habla, muerta de risa y con mucha gracia, de lo que califican como la 'Operación Cuñao': el jueves por la tarde, el partido hizo un llamamiento a los afiliados para que trajeran a familiares y amigos para cubrir mesas electorales como apoderados. No tienen gente para cubrirlas todas.

Pero volvamos al cuarto día de campaña. Es lunes 6 de junio y son las 22:05 horas. Arranca el primer debate electoral en TVE con motivo de las elecciones andaluzas. Olona abre el fuego, y ya en la primera frase, arroja una clave crucial. "Buenas noches. Hoy por fin tengo la oportunidad de dirigirme a todos los andaluces. A todos vosotros", se presenta Macarena Olona, la candidata de Vox, dejando entrever que hasta entonces, a ella se le ha podido privar de ese derecho a dirigirse a todos los andaluces.

Ese mismo lunes por la noche, el equipo de campaña de Olona notifica verbalmente a algunos periodistas en el centro de RTVA en Sevilla que, para lo que queda de semana, el fichaje estrella de Vox para los andaluces no va a tener actos electorales. Solo actos privados. Segundo error. Al día siguiente, se notifica vía whatsapp a los periodistas.

La decisión inaudita de renunciar a cuatro días de 14 que dura la campaña -unas 80 horas- incluía no acudir a la entrevista pactada con Canal Sur y aprobada por la Junta Electoral. Desde la cadena pública, al recibir el correo electrónico, se le ofreció incluso grabarla y que se emitiera en falso directo. No hubo manera.

La decisión además, suponía también no ofrecer contenidos para la asignación de espacios que los medios de comunicación públicos necesitan para cubrir los minutos asignados a cada partido en cumplimiento de la Ley Electoral.

Esto último, unido a las críticas, hace que el equipo de Macarena Olona trate inmediatamente de enmendar el error: difunde, sorprendentemente, su agenda de actos hasta el viernes. En ella no hay más mítines que los que dará con Santiago Abascal el viernes, el sábado y este domingo.

El resto serán actos privados, en los que incluirá una entrevista con Carlos Herrera. Luego calificará como bulo en redes sociales que la prensa diga que ha suspendido actos y culpará a los medios de comunicación. Lo hará también la candidata en la entrevista de la cadena Cope.

Recibida y aceptada al 100% la propuesta de debates de @canalsur . @Macarena_Olona estará encantada de debatir con todos los candidatos a la presidencia de la @AndaluciaJunta pic.twitter.com/O73BEYCEOA — Alvaro Zancajo (@Alvaro_Zancajo) May 24, 2022

"Para mí es una campaña desconcertante. En mis 20 años cubriéndolas, no he visto jamás que haya un partido que no tenga ningún tipo de contacto con los medios", indica a EL ESPAÑOL una curtida periodista política andaluza.

Este periódico solicitó, como otros muchos y dentro de lo habitual en periodo electoral, una entrevista para hacerle un perfil humano a la candidata de Vox. Tras dos semanas, recibió una negativa por respuesta. Será la única candidata de los seis -siete, si se cuenta la opción de Jaén Merece Más, cuya concurrencia también ha sido recogida en este medio- que no aparezca.

No es algo sólo que le ocurra a El ESPAÑOL. A otros medios escritos, el equipo de campaña de Macarena Olona aún no les ha dado respuesta a sus peticiones; a la solicitud realizada por Prensa Ibérica ha dicho que no; sí ha ofrecido una entrevista a Ideal, el periódico decano de Granada, la provincia por la que se presenta, y a Sur, de Málaga.

También ha dicho que no a varias televisiones, y ha renunciado a la entrevista que iba a conceder a Canal Sur Televisión y aprobada por la JEC, prevista para ser grabada y emitida el miércoles pasado. Su espacio asignado en RNE lo ocupará Manuel Gavira, portavoz parlamentario y número 1 de Vox por la provincia de Cádiz.

Otra reconocida profesional del periodismo político andaluz cuenta a EL ESPAÑOL que "Han anulado la entrevista con Canal Sur porque no quieren preguntas incómodas. Pero es que estamos hablando de la pública: no importan la época, no hay entrevistas a cuchillo en la pública. Es un desperdicio, pero ella sabrá".

Aporta, además, otro dato: "Todos los actos de mítines son a las 20,30 horas. Cuando ya no hay radios, ni hay tiempo para telediarios, los periódicos están de cierre... porque no quieren periodistas". Todo es "enlatado, editado. Y los medios lo están dando, porque no tienen otra cosa. Esto no es de recibo", ultima.

Para los minutos diarios de emisión electoral, Canal Sur necesita vídeos en bruto, no editados. Les ha ocurrido con un vídeo enviado tras vistar el mercadillo de Dos Hermanas, que no convocaron y por tanto, no pudieron cubrir: en él, un supuesto militante del PP, con una camiseta azul, rompe su carné de afiliado y le dice a Olona que le ha convencido en el debate.

"Ya luego se les pregunta qué corte quieren. Lo que no pueden hacer es enviar la pieza como si fuera un remitido, porque vamos a tiempo. Si son 20 segundos, son 20 segundos, no 24", explica una fuente de la radio televisión andaluza.

La estrategia de Zancajo

El responsable de campaña de Macarena Olona en Andalucía es Álvaro Zancajo. "Cuando suspendió el encuentro que organiza Europa Press, quedó claro que el culpable de esta estrategia es Álvaro Zancajo", concluye otro veterano periodista político. No ponen pegas en poder hablar con otros candidatos provinciales. Con todos "menos con ella".

Macarena Olona y Álvaro Zancajo, a bordo de la furgoneta de campaña. @Macarena_Olona

En Andalucía no fue realmente sorprendente la designación de Zancajo como su director de campaña. El periodista madrileño, de 41 años, comenzó su andadura en los informativos de Antena 3, donde permaneció 13 años. Luego pasó a RTVE, donde llegó a ser director del Canal 24 Horas, director de noticias de TVE, coordinador de informativos de TVE y presentador de las noticias de las 20 horas. En la televisión pública solo permaneció 4 años. Su último puesto fue el de director de documentales de La 2.

A continuación, en enero de 2020, es fichado por Canal Sur para dirigir los informativos. Fue cesado 11 meses después. Fuentes consultadas de toda solvencia cercanas al ente público andaluz explican que, para ficharlo, "nos advirtieron de que era un poco especial, pero que sabía mucho de televisión".

En esos meses, en Andalucía "se produjeron problemas similares a los que había tenido anteriormente". El detonante para su cese fue el mal ambiente que se generó, y la impresión "de que trabajaba para sí mismo y para otra gente" al margen del hacerlo en esta televisión pública. Casual o no, lo cierto es que uno de los 10 puntos del programa electoral de Vox para Andalucía es cerrar Canal Sur, cuando incluso forman parte de su consejo actualmente.

El siguiente trabajo de Álvaro Zancajo fue en Ok Diario. Fuentes consultadas de toda solvencia advierten que, tras la victoria de Isabel Díaz Ayuso, Zancajo se postuló para entrar en Telemadrid. "Pero Miguel Ángel Rodríguez lo frenó en seco".

Actualmente se encuentra en excedencia de su puesto en RTVE para cuidar a su hijo menor. Que esté entonces como director de campaña de Macarena Olona ha supuesto que Comisiones Obreras en RTVE haya denunciado la situación, advirtiendo que "urge una investigación". "Las sospechas de la deslealtad y mentiras de Zancajo son evidentes", afirma el comunicado.

Zancajo "ha viajado en la última semana a Granada, a Sevilla, a Córdoba, a Jerez de la Frontera, a Sevilla, a Dos Hermanas, a Málaga y a Jaén", mientras que en los próximos días se desplazará a Huelva y a Málaga para continuar con la campaña de Macarena Olona. "¿Cuándo cuida a su hijo? ¿Viaja su hijo en la furgoneta de campaña?", se pregunta el sindicato.

Modo avión

La decisión de poner en modo avión la campaña cuatro días, a Álvaro Zancajo no le ha pasado factura. "No le va a pasar nada de momento porque a Zancajo lo coloca Santiago Abascal. Y cesarlo es reconocer que el líder se ha equivocado", explica Santiago Martínez-Vares, periodista, CEO de la consultora de comunicación 'Rebellius World' y habitual colaborador en tertulias políticas nacionales.

Sin embargo, otras fuentes consultadas de toda solvencia del entorno de Vox afirman que el fichaje de Zancajo vino de la mano de Manuel Gavira, portavoz del grupo parlamentario y número 1 por Cádiz a estas elecciones, quien apostó por él, aunque luego fuera necesario el beneplácito de Abascal.

Pero de manera implícita, Zancajo sí ha tratado de rectificar. Porque, al margen de la necesidad de rellenar espacio electoral, este jueves ha ocurrido por fin: la primera atención a los medios por parte de Macarena Olona, pues los mítines y de la información procesada que remiten no cuenta. Aunque eso sí, solo se ha ceñido a hablar del pavoroso incendio de Sierra Bermeja (Málaga).

Olona acudió al puesto de control de mando y a continuación ofreció su segundo canutazo (en el argot periodístico, ofrecer declaraciones a los medios, de pie) de la campaña electoral. El primero fue en Granada y no estaba previsto, en principio. Fue durante la pegada de carteles, a la que llegó tarde. Tampoco respondió preguntas.

En Málaga, se limitó a valorar la actuación de la UME y de los servicios del Infoca, que depende de una agencia en la que el lunes, durante el debate, dijo que iba a entrar, de gobernar la Junta de Andalucía, "con una motosierra".

Al ser preguntada por otras cuestiones, diría que no iba a responder "por respeto al suelo que estoy pisando y a los agentes que están poniendo en riesgo su vida", porque "lo que estamos viviendo en muy serio".

Campaña opaca

"La campaña es absolutamente opaca", resume otra curtida periodista de prensa escrita. Los medios "nos tenemos que creer que un señor ha roto un carnet del PP en un vídeo que mandan ellos. No convocan a la prensa: todo es empaquetado. Por tanto, no se sabe si esa escena está montada o no. La ha grabado el equipo de Vox con su cámara".

En este vídeo tenéis la explicación de todos los ataques y bulos contra la candidatura de @vox_es. La calle ruge. Y el grito que se escucha es: #CambioReal. Adelante, #Andalucia. Ni un paso atrás. Sus insultos son galones en nuestro pecho. pic.twitter.com/tL14aiIQCI — Macarena Olona (@Macarena_Olona) June 8, 2022

La periodista cuenta que otros "como Teresa Rodríguez, o cualquier candidato, convocan a los medios a una entrega de propaganda, y asumen un riesgo de que les puedan soltar un improperio del que podamos ser testigos. Ellos (Vox) van a riesgo cero". Además, "atienden a medios, sí, pero los segmentan. Yo creo que hay que tener cierta torería, cierta gallardía. Que parece que (Olona) la tiene, pero es mentira", apostilla.

Las críticas han empezado también a aflorar desde dentro, aunque con la boca pequeña. No están contentos con cómo salió el debate, "porque hay una Macarena mejor" y están viviendo en primera persona cómo se desinflan las bases porque a la hora de elaborar las listas, han dejado de lado a gente que vertebraba el partido a nivel provincial.

La crítica más dura, y pública, es esta: "Recuerdo mi campaña, cuando VOX no era marca política. Sin descansar un solo día, en coche con dos amigos pagando incluso hoteles y gasolina. Viéndome sólo con los líderes supremos en mítines organizados por toda Andalucía. Sin recursos, sin carteles ni debates, y así y todo: 12". Lo escribió este jueves Francisco Serrano, el anterior candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, refiriéndose a haber logrado 12 parlamentarios teniéndolo todo en contra.

Recuerdo mi campaña, cuando VOX no era marca política. Sin descansar un solo día, en coche con dos amigos pagando incluso hoteles y gasolina. Viéndome sólo con los líderes supremos en mítines organizados por toda Andalucia. Sin recursos, sin carteles ni debates, y así y todo : 12 — Francisco Serrano (@FSerranoCastro) June 9, 2022

Y a favor lo tenía todo Macarena Olona cuando aterrizó en Andalucía. El 'Efecto Olona'. "Tenían una previsión de entre 25 y 26 escaños. Luego, aterrizando, 21. Ahora están entre 17-19 parlamentarios", advierte una cuarta profesional del periodismo quien, como todos los que aparecen en este reportaje, han rehusado figurar con su nombre.

'Operación Cuñao'

Y del 'Efecto Olona", a la 'Operación Cuñao', como han llamado los mismos afiliados que han recibido, en la tarde del pasado jueves, un correo del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, realizando un llamamiento a cada uno de los afiliados. "Convence a tus amigos, contactos y familiares para que también se animen a ser apoderados y contribuyan a formar parte, una vez más, de un acontecimiento histórico".

Extracto del mensaje de Vox haciendo un llamamiento a familiares y amigos para cubrir las mesas. E.E.

En los grupos de Whatsapp de afiliados y simpatizantes de Vox el mensaje se comentó con cierta guasa. "Han puesto en marcha la Operación 'Cuñao' porque les falta gente para cubrir mesas para el domingo de elecciones."

Martínez-Vares advierte que Vox en Andalucía "está haciendo el camino al revés que la ultraderecha de Francia. Porque Le Pen se ha presentado como un cordero, ha aflojado la parte de su discurso y camuflado su extremismo" para crecer. Y Olona "no camufla nada," por lo que está trabajando "para fijar su electorado, que son ese "medio millón de andaluces" aproximadamente, que votaron Vox en 2018. "Los que van a los mítines, y los votaron. No están ampliando: están fijando".

La estrategia a seguir tampoco puede ser la de Castilla y León, "porque no es Andalucía. Allí se apretó el botón y las encuestas para el PP empezaron a bajar, y aquí no ha pasado eso, sino lo contrario: las expectativas de voto para Juanma suben y para Vox bajan".

Eso lo une a que "nunca jamás hemos visto una campaña donde la candidata desaparezca, lleve un guion bajo y solo le hable a los suyos. Y lo de no atender preguntas es típico de la ultraderecha. Iba a ser Marie Le Pen y se ha quedado en ser el de la parodia del debate de Los Morancos".

Errores de partida

Martínez-Vares destaca varios errores de partida en la campaña de Vox. El primero fue el empadronamiento en Salobreña. El segundo, la dimisión del Congreso en diferido. "Ese es un gran mensaje a los andaluces, porque es un engaño. Lo que le queda de campaña va a ser muy dura. Y ese engaño, que mantenga el acta de diputada, es la demostración de que un verdadero director de campaña no permitiría que hubiera sucedido".

Además, considera que Vox ha lanzado dos mensajes muy potentes que han calado incluso en su electorado andaluz. "El primero es que no tengo a ningún andaluz para que sea candidato, y el segundo, es que el director de campaña no conoce el terreno. Hacer televisión, ser periodista o ser un activista político no garantiza en absoluto hacerlo bien porque no sabe nada de campañas ni de comunicación política".

Además, "Zancajo no está pensando con la cabeza: está haciendo una campaña desde las tripas, para devolver el daño que a él se le había hecho en Andalucía. Y la venganza cava dos tumbas. Tu no puedes creerte que presentar un informativo es dirigir una campaña electoral en una comunidad que es un transatlántico. Se está demostrando que es un aficionado".

La mala campaña electoral ya no solo se comenta en Andalucía, sino fuera de ella. "Ayer Federico Jiménez Losantos le dio una buena hostia. Y no hay hostia peor que esa, porque todos los votantes y simpatizantes de Vox escuchan a Federico. Es el dios de la ultraderecha mediática, y que diga que "Zancajo, por el badajo", pues pone al votante en duda. Losantos tiene encuestas y sabe que Vox va bajando".

Efectivamente, Losantos advirtió el viernes que Olona "contrató a un tal Zancajo que venía del PP. Nunca contrates a un experto en imagen de otro partido porque viene rabioso para jorobar al otro y te joroba a ti. La campaña de Vox está absolutamente equivocada, de principio a fin".

"Está tan equivocada que muchos piensan que está voluntariamente equivocada, que había que acabar como la Ayuso de Vox. Yo en esto creo más en la estupidez humana y en la capacidad para meter la pata que tienen los partidos, sobre todo nuevos. Porque la experiencia en esto es un grado, es fundamental. Tú no puedes ir a la televisión pensando que estás en las cortes". Luego, se dirigió a la candidata: "Hay que aprender porque nunca has estado en televisión. Pero para eso hay que tener asesores".

Luego cargó las tintas contra Álvaro Zancajo. "Si tienes un asesor que, básicamente, es el rencor, no te ayuda nunca. No te ayuda a ti, ayuda a sacar la bilis que lleva dentro porque le echó Elías o Bonilla". Por último, aconsejó a Macarena Olona para que apostara por la "naturalidad, nada de impostar. Tal y como es ella. Y un par de kilos más, mejor. Y Zancajo, por el badajo".

"Ellos saben que no van bien" afirma otra periodista política andaluza. "Porque todos se reúnen, ven sus trackings, y modulan", afirma. De ahí a lo ocurrido esta semana, que se ha traducido en una modulación, aunque comunicativamente, también errónea.

Dos mensajes

A juicio de esta periodista, hay dos errores que está cometiendo Macarena Olona durante su campaña. "El primero es la visión catastrofista que está dando de Andalucía, hablando del paro y de una comunidad tiene que arrancar", con lo que la está llamando atrasada. "Y eso al andaluz le duele".

"Ella (Olona) es de fuera, y esto que está haciendo me recuerda a aquellas campañas del PP que tanto molestaban a Javier Arenas, que venía Esperanza Aguirre y decía aquello del 'pitas', 'pitas', o que viniera otro dirigente de Madrid y hablara del analfabetismo andaluz".

En Andalucía, "quien venga a decir eso, tiene que hacerlo desde un conocimiento profundo, y desde luego, matizado. Porque al andaluz se le activa un sentimiento de amor propio, y molesta. Y eso te lo digo yo que ya me lo han dicho, sobre Vox, algún dirigente de la Confederación de Empresarios de Andalucía: que les molesta".

Por eso, la campaña de Juanma Moreno es cien por cien andaluza. "El mensaje de mi campaña lo dirijo yo", recuerda la periodista que exigió Moreno a Génova, porque "cualquier mensaje de fuera es contraproducente". Para que no le pasara lo que a Javier Arenas.

El segundo fallo es "que ella tiene un protagonismo absoluto. Tan absoluto, que todos van contra ella. Y los andaluces quieren que les hablen de lo suyo, no de lo que le pasa a ella. El bulo de mi empadronamiento, el bulo de la no renuncia, el bulo, el bulo... y bien, la gente lo puede pensar también, pero el mensaje de campaña no puede ser que el mundo está contra ti. No puedes ser siempre la protagonista de tus mensajes, porque tu mensaje tiene que ser Andalucía".

"El efectillo Olona"

El politólogo, periodista y consultor Juan Carlos Blanco explica que al comenzar la campaña "Vox creyó que había traído aquí a los cañones de Navarone, para ganar batallas, y que se iba a producir el milagro del pan y los peces, traducidos en una multiplicación de votos. Y eso no se está notando", asevera. El 'Efecto Olona' se está quedando "en un 'Efectillo Olona'".

Considera que en el debate de TVE "hubo demasiada agresividad" hacia Juanma Moreno, que es su socio natural, obviando que en gran parte del electorado de Vox en Andalucía "la valoración que tiene de Juanma Moreno es buena". Abusó, indica,"del histrionismo. No fue natural, era todo impostado y teatral". El experto recuerda que en los debates "hay que ser original, pero sin pasarse. Ella parecía un personaje de Alatriste en medio de cinco políticos profesionales".

Hizo lo mismo durante la entrevista de Carlos Herrera, donde volvió a presentarse "como una inmigrante alicantina". Su campaña, según Blanco, "es a la defensiva, justificándose, errática. Y el victimismo, que es marca de fábrica. Dedica demasiado tiempo a defenderse cuando debe hablar de Andalucía. Y eso no lo está haciendo".

El consultor destaca que la campaña "está siendo, como mínimo, irregular, y de ahí a lo estrambótico. En 30 años yo no he visto que un candidato suspenda cuatro días su campaña electoral, salvo que paso algo grave.

-¿Cómo qué?

-Como un atentado de ETA, por ejemplo, que gracias a dios ya no pasan.

A día de hoy, Macarena Olona es "un elemento exógeno" de la política andaluza. "Hoy está, pero lo mismo dentro de una semana, no". Y desde Vox "pueden enviar vídeos muy bien editados, que apelan a distintas emociones. ¿Pero se va a pegar 15 días haciendo vídeos emotivos? Yo creo que esto no cala ni en su propio electorado".

Juan Carlos Blanco analiza igualmente la imagen de la candidata en la campaña. "Con el pelo recogido, destacando la racialidad de la mujer andaluza. Vamos, los fuegos de artificio de Álvaro Zancajo. ¿Con esto se identifican las mujeres andaluzas de mediana edad? Yo creo que no".

La belleza de @Macarena_Olona es andaluza. La exterior y la interior



Parece pintada por Julio Romero de Torres pic.twitter.com/nQbXEVNVq7 — Alvaro Zancajo (@Alvaro_Zancajo) May 22, 2022

Al final, "yo tengo la sensación de que Vox, con Macarena Olona o con Manuel Gavira (portavoz del Grupo parlamentario y número 1 por Cádiz) sería el mismo. Yo no noto ninguna diferencia. Durante el debate, quienes la vieron desde la derecha y estaban dudando a quién votar, muchos han dicho 'uf.. casi prefiero a Juanma'".

La crítica común de todos los que han participado en este reportaje es la falta de conocimiento que tiene Olona de Andalucía, unido a un discurso que no es andaluz, sino nacional. También, que la campaña la ha dirigido Madrid, minusvalorado a Andalucía "y a sus periodistas: porque este es un territorio lleno de buenos periodistas", ultima Juan Carlos Blanco.

"Por eso en el debate no articuló mensajes andaluces: habló de Cádiz, que la conoce toda España incluida la tanqueta, y de Linares. Le falta conexión andaluza y eso la pone nerviosa. Y con el PP, se olvidó que esto es como jugar a las siete y media: si te pasas, pìerdes. Por eso generó rechazo".

Sigue los temas que te interesan