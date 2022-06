José Manuel, el concejal del PP rodeado de 'rojos': el cuarteto del carnaval de Cádiz sin complejos

Tú no eres andaluza

Ay macarena de mis entrañas

Aquí eres una intrusa

Ay Macarena, la de Graná

El inicio de esta coplilla del carnaval de Cádiz de este año ha dado la vuelta a España y parte del extranjero en los últimos días. La cantaron en semifinales la comparsa (no todo son chirigotas) de Los Quinquis. Y la destinataria es evidente: Macarena Olona y sus conflictivos orígenes andaluces.

Los descalificativos, las pullas, los insultos y la riña política se han convertido en un elemento más de la vida cotidiana de cualquier español. Se prende la radio y se gritan, enciendes la tele y parece que les falte tirarse un cenicero a la cabeza. Pero entre tanto barullo y estruendo, hay una pequeña aldea que resiste entre la guasa y el cachondeo: se trata de Cadi, Cadi, que es como uno se refiere a la zona de la ciudad que está amurallada.

En la final de este viernes participaba un cuarteto de chusma selecta, como llamaba Juan Carlos Aragón a los participantes del COAC, que llama la atención por su composición. Se trata de la agrupación que lidera sobre las tablas Ángel Gago. Conocido por su lenguaraz crítica política con todo lo que ponga un pie un centímetro más a la derecha que sus posiciones, este gaditano no deja títere con cabeza ni en redes sociales ni en entrevistas. “Estoy un poquito más a la izquierda de la izquierda”, afirma sin problema a EL ESPAÑOL.

En el carnaval de Cádiz, el bueno, el de verdad, hay una parte que se ve, que es la que llena el escenario del Teatro Falla cada febrero (este año entre mayo y junio por la Covid). Pero la otra, la que se olle, las letras que se canturrean por sus calles durante todo el año tienen autores desconocidos para el público neófito o menos conocedor.

En el caso del cuarteto de Ángel Gago, que este año van de ultraortodoxos de Cádiz, son dos autores: Miguel Ángel Moreno y José Manuel Cossi. El primero de ellos es profesor de Historia en un instituto gaditano. El segundo es un empresario que trabajaba en la Cámara de Comercio de la ciudad, hasta hace tres años. Entonces cruzó la línea y se presentó en una lista para las elecciones municipales. En las del PP concretamente.

15 años de cuarteto

“A nosotros nos lo contó y reaccionamos como cuando le cuentas algo malo a tus padres, ‘¡nooo, por favor noooo!’”, recuerda Gago entre risas. Y es que los tres protagonistas de este texto se conocen desde hace 18 años. “Llevamos 15 años saliendo con el cuarteto del Gago”, afirman Cossi y Moreno en conversaciones independientes con este periódico. Al final Cádiz es pequeño y si no conoces a alguien tu amigo o tu amigo lo va a conocer, y el carnaval siempre es un hilo conductor que une La Viña con la Caleta pasando por la Zona Franca. Y algo así pasó.

“En 2006 o 2007 los de Gago pasaron de la cantera al carnaval adulto, y yo ya era amigo de Miguel, al que conocía por su hermano”, explica el ahora político. “Por aquel entonces lo ocultaba, no había salido del armario político”, ríe Gago recordando aquellos años.

Para la gente que no esté familiarizada con el carnaval de Cádiz puede parecer, alguna vez, que las críticas siempre se inclinan hacia la derecha. Pero nada más lejos de la realidad. “Aquí participa gente de todo signo político. Puede parecer que queda mejor criticar a la derecha, pero la realidad es que la realidad es que el carnaval está para la libertad en la crítica, en el chiste. Es la fiesta de la palabra”, dice Cossi, que lleva escribiendo letras de chirigotas ilegales (las callejeras, no se asuste nadie) desde principios de los 2000.

“Es verdad que desde Cádiz tiene un alcalde de izquierdas y cercano al carnaval parece que se había olvidado un poco la crítica hacia él, pero este año parece que se han animado más, que ya lleva muchos años”. Las críticas a alcaldes del PP, como Teófila Martínez, han sido antológicas cuando a ella le tocaba presidir el palco con cara de póker alguna que otra vez.

¿Y cómo se gestiona un grupo con estas diferencias políticas? “Al final todo tiene encajarnos a todos: el tipo, las letras, los personajes…”, recalca Miguel Ángel Moreno, que no pierde ocasión en pegar un tirito a su compañero de escritura y recuerda que por su trabajo “ya no viene tanto a los ensayos” del cuarteto.

“Somos bastante cargantes con Cossi, siempre le estamos dando caña cuando salen noticias del PP o ahora que está más expuesto”, confiesa Moreno. “El mismo Gago en Twitter, a veces me señala a mí directamente y me pregunta ‘¿y esto a ti que te parece’”, dice el concejal, en relación a informaciones que afecten a su partido.

“Me molesta un poco que llame la atención que entre nosotros convivan ideologías distintas, cuando entre la gente es lo más común que hay”, dice Cossi. “Es verdad que es como mi hermano, y que al final la política local no es lo mismo que la regional o la nacional”, apunta Gago. “Ángel me ha confesado que hasta me votaría. Cada vez tiene menos sentido las diferencias radicales entre las personas y los enfrentamientos entre derecha e izquierda”, añade el político.

“Ajolá la política en España fuese como la relación que tenga yo con Cossi”, termina Ángel Gago. Y es que como cantó el Capitán Veneno, “que si el mundo es un desastre / Cádiz resiste”. En las peleas políticas también.

Sigue los temas que te interesan