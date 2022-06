'We can do... Carnaval!', la comparsa feminista formada por mujeres que está triunfando en Cádiz

Las integrantes de 'We Can Do Carnaval' durante una actuación. Rocío Díaz Farre Cedida por We Can Do Carnaval

“La calle que es reflejo del feminismo, aquí queremos lo mismo”. Esta frase resume a la perfección el espíritu con el que fue creado We can do... Carnaval!, la agrupación feminista y formada íntegramente por mujeres que está arrasando en el Carnaval de Cádiz de este año con sus potentes letras reivindicativas.

"Nosotras estamos superemocionadas porque no esperábamos que la acogida a una comparsa feminista en el Carnaval de Cádiz, que todavía sigue siendo en algunos términos machista y muy patriarcal, fuera tan maravillosa", afirma Beatriz González, directora de We can do... Carnaval!. "Por parte de los compañeros y del público. La gente por la calle, nos para y nos da mucho ánimo. Para nosotras eso era impensable".

We can do... Carnaval! empezó a fraguarse durante el último carnaval y las participantes han aprovechado el parón de la pandemia para preparar todo al milímetro y conseguir el grupo que querían.

"Marta -la autora- y yo éramos amigas de antes y lo comentamos. Ella me enseñó algunos textos que tenía escritos y a los que le había dado forma de copla y les había puesto música, y me gustó mucho. Además, las dos somos activistas feministas desde hace bastante tiempo y me pareció muy interesante que eso se llevara al concurso", cuenta González.

Poco a poco fueron contactando con mujeres que podían encajar en el proyecto y así nació el grupo, cuyo nombre y vestuario hace referencia al icónico cartel propagandístico del Estados Unidos de los años 40 que decía We can do it. Además, su nombre da un claro mensaje: que las mujeres también pueden hacer carnaval.

"Era un poco el tema de los cuidados, el trabajo, el peso que llevamos las mujeres y que no es el mismo que el que pueda llevar un hombre. Entonces, lo que queríamos era un poco reivindicar que lo podemos hacer, que con el poco tiempo libre que nos queda somos capaces de hacer carnaval. Pero este carnaval que nos gusta a nosotras y no el que imita al de los hombres. Es el nuestro, es el reivindicativo el que se ríe y da la vuelta a los chistes de mujeres. Eso era lo que queríamos representar".

Sus letras representan completamente la realidad de la gran mayoría de mujeres. Hablan desde la presión de la maternidad hasta el síndrome de la impostora, pasando por el drama de la prostitución. Todo ello, con unas letras que, como dice González, desbordan verdad.

Las integrantes de 'We can do... Carnaval!'. Cedida

En este sentido, uno de los elementos principales es que la autora es también una mujer: Marta Ruiz. Un hecho poco habitual en las comparsas gaditanas, que pocas veces tienen escritoras. Este año, por ejemplo, de los 27 grupos registrados en el Concurso oficial de agrupaciones del carnaval de Cádiz (COAC), solo hay dos autoras, Ruiz y Patricia Andrés Olozábal, que escribe las letras de la comparsa La predicadora, junto a Antonio Jesús Pérez.

Como dicen en sus letras, es hora de que lleguen las autoras: “Enseña tu luz creadora, delegando obligaciones, que Cádiz grita por verte aquí. Vuelen autoras”.

"Es un poco lo que te dicen muchísimas mujeres, que no les gustaba la comparsa de mujeres porque claro, la escribe un hombre y eso no es real. Ellos se pueden llegar a acercar a la realidad, pero no es lo mismo. Entonces, Marta lo bueno es que habla de lo que sufre ella, de lo que vive. Yo en otras comparsas he cantado cosas de hombre y claro, este año no lo estoy viviendo igual. Lo vivo con muchísima más pasión, con mucha verdad".

Quizá porque se expresan de forma honesta de contar la realidad de las mujeres, sus mensajes están calando tanto entre el público que las va a ver. "Nunca hay demasiado feminismo y más ahora que vive unas horas bajas y parece que se está confundiendo con hembrismo. Creo que a nosotras no nos ha hecho falta otra cosa más que hablar y cantar, que hacer un canto desde lo que sentimos, y la gente lo está entendiendo".

Y aclara que, aunque sus letras sean muy reivindicativas, "tampoco queremos politizar". "Todo lo que sea visibilizar el movimiento está perfecto, pero que por favor, que nadie lo use de manera política. Este es un movimiento social y la sociedad misma es la que lo mueve, no un partido".

Visibilización de las mujeres

Además de las integrantes de la comparsa, el grupo ha querido ser coherente y el vestuario, la música, el maquillaje y todo lo que rodea la actuación está hecho por mujeres.

En este empeño por visibilizar el papel de la mujer en el Carnaval, We can do... Carnaval! también ha inaugurado una exposición fotográfica en la Fundación de la Mujer, que estará abierta hasta el 10 de junio. "Son imágenes de Rocío Díaz Farre, la fotógrafa que ha colaborado con nosotras durante todo el proceso de la creación de la comparsa Ella se ha autofinanciado esta exposición y el Ayuntamiento nos ofreció un espacio", afirma González.

"La exposición busca la visibilización de esas mujeres que parece que no existían. Las que tocan la caja, la bandurria, la uve, las cantantes, las periodistas que se han dedicado durante muchísimos años, tanto en radio como en televisión y prensa escrita, al Carnaval... Era un poco eso, visibilizar a todas las mujeres que hacen Carnaval desde diferentes ámbitos, maquilladoras, peluqueras, artesanas, costuras, autoras... Queríamos mostrar a todas porque nuestro camino lo hemos recorrido gracias a ellas".

Ahora es el turno de We can do... Carnaval!, que lucharán por llegar a la final del concurso de agrupaciones y demostrar que sí, que las mujeres pueden hacer Carnaval. “Vuelve Cádiz libre empoderada, toma el turno de palabra, que ya es tiempo de explotar”.

