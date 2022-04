Hacemos la compra en tres 'supermercados fantasma': la comparativa entre Gorillas, Getir y GoPuff

Son las 9 de la noche y no tengo nada para cenar. Recuerdo que llevo toda la semana retrasando el ir a hacer la compra por falta de tiempo y por pereza, -no nos vamos a engañar-. Así que, no tengo escapatoria: hoy me va a tocar improvisar una comida con los pocos ingredientes que tengo en la nevera. Aunque, según la abro, me doy cuenta de que no hay nada que me apetezca ni que merezca la pena. Me queda una alternativa: pedir a domicilio la compra en 'los supermercados fantasma' como Getir, Gorillas o Gopuff que ya están de moda y revolucionando la red.

Getir es el supermercado que primero aterrizó en España. Lo hizo en las ciudades de Madrid y Barcelona en septiembre de 2021 aunque nació 6 años antes en Turquía. Tiene un catálogo muy ambicioso: vende casi 2.000 productos de varias marcas. Por otra parte, el supermercado Gorillas opera en Barcelona, Madrid, Valencia y Alicante y, aunque fue creada en el año 2020, a España no llegó hasta junio de 2021. Gopuff es el último que se ha instalado en nuestro país: lo hizo el pasado mes de febrero de la mano de la startup Dija.

Tras investigar estos tres supermercados, me resulta muy difícil elegir uno de ellos para hacer mi compra. Por eso, decido compararlos y pedir los mismos productos en los tres y así, de paso, con este reportaje ayudo a los consumidores a elegir la mejor opción para pedir su compra a domicilio.

Comienzo la compra

Lo primero que hago es descargarme las aplicaciones pertinentes de cada supermercado. GoPuff es la única que te deja utilizar la versión de navegador sin descargarte la app pero con el handikak de que nos da muchos problemas para hacer la compra. Las que sí que me tengo que descargar en mi móvil son las de Gorillas y Getir y, tras hacerlo, descubro que la más intuitiva y fácil de usar es la relativa a Gorillas.

Después, me dispongo a seleccionar los productos que voy a necesitar. Aprovechando que voy a tener tres alimentos iguales de cada supermercado intento escoger aquellos que consumo habitualmente o que, por sus características conservantes, duran más tiempo sin abrir. Sin embargo, cada supermercado dispone de una oferta bastante diferente y muchas veces, no se venden los mismos ni coinciden entre ellos. Por eso, la elección me resulta bastante difícil.

Teniendo en cuenta esto y después de dar mil vueltas por cada catálogo para comprar las mismas existencias en los tres, decido adquirir botellas de 2L de Coca-Cola Original- que siempre se consumen y no caducan con el tiempo-, tres paquetes de galletas OREO y tres envases de patatas Pringless para tener algo de aperitivo en casa. También, selecciono en cada supermercado varios productos de pasta ya elaborada de la marca RANA y diferentes tipos de ensaladas para llevar porque diariamente suelo comer fuera de casa.

Productos que he pedido en los tres supermercados.

Cabe destacar que la empresa Gopuff es la que nos ha parecido más escasa porque dispone de menos productos en el catálogo que sus antecesoras. También es a la vez la que más problemas nos ha dado a la hora de seleccionar cada artículo porque la página web daba bastantes problemas.

Precios

Con todos estos alimentos ya seleccionados y metidos en la cesta de cada supermercado, llega el momento de meter el método de pago y finalizar la compra. Ahora solo toca esperar a que los repartidores de cada compañía llamen a la puerta.

Sin embargo, los precios no han variado mucho entre los diferentes supermercados. En los productos de la misma marca, que han sido todos menos las ensaladas, varían como mucho una media de 10 céntimos que oscilaba en cada producto y supermercado. En cuanto a las ensaladas, que sí que eran diferentes en cada uno sí que he notado una diferencia en el precio. En Gorillas, marcan un precio de 2,75 euros, en Getir 2,99 euros y en GoPuff costaba 3,15 euros.

Captura de pantalla de Getir con el código de descuento.

La cuenta final tampoco ha sufrido muchas alteraciones. Eso sí, en Gorillas todo nos ha costado 12,23 euros a lo que hay que sumar, 1,80 euros de gastos de envío lo que asciende a un total 14,03 euros. En Gopuff, el ticket marcaba 12,06 euros junto a 1,79 euros de gastos de envío, por lo que el total ha sido 13,85 euros. En Getir, la cuenta ha marcado 12,42 euros pero sorprendentemente, es la que más barata me ha salido porque he utilizado un código de descuento en el que te quitaban 10 euros si te gastabas más de 12. Por eso, la compra total en Getir me ha costado solo 2,41 euros que ha sido todo un chollo.

Tiempo de llegada

Puse el cronómetro nada más terminar el pago de cada artículo. Para mi sorpresa, ninguno de los tres tardó más de 15 minutos en llegar. Sin duda, fueron muy efectivos. El primero en llegar fue Gorillas. A los 8 minutos el repartidor de esta compañía ya estaba tocando a mi puerta. Tres minutos más tarde llegó el pedido de Getir y cuatro minutos después GoPuff. Pedir mi comida a domicilio ha sido todo un éxito.

En cuanto al embalaje, GoPuff tuvo varios detalles dentro del pedido. En su bolsa, además de todos los alimentos que pedí, venía de regalo una mascarilla y una bolsa de gominolas de la marca Haribo para darnos la bienvenida. Los pedidos de Getir y Gorillas por su parte, aunque en su interior no llevaban ningún tipo de obsequio, todos los productos venían embalados correctamente y no sufrieron ningún tipo de daños en el trayecto. También, cabe destacar que todos los repartidores fueron muy amables.

Captura de pantalla del tiempo de llegada de Gorillas

Valoración final

La verdad es que la valoración general de las tres compañías ha sido muy buena. Todos han sido rápidos, amables y muy efectivos. No obstante, si me tengo que quedar con una, elegiría Getir por la gran cantidad de promociones y códigos de descuentos que posee porque así pedir la compra a domicilio sale casi más barato que ir al supermercado a por ella.

En segundo lugar, me quedo con Gorillas porque ha sido la más rápida y su aplicación, además, es la más intuitiva y fácil de usar. La última es la relativa a GoPuff y, aunque ha sido la única que ha tenido un detalle con los diferentes obsequios que ha metido en el pedido, es la que menos productos ofrece y la que más falla a la hora de seleccionar la compra online.

