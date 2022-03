De Getir a Gorillas: así son los nuevos 'supermercados fantasma' que amenazan a los tradicionales

A quién no le ha ocurrido: pasan los días y pasan las horas y uno sigue posponiendo 'ad infinitum' ese momento de ir a hacer la compra. Los estudiantes porque, bueno, son estudiantes y están a otras cosas (y porque siempre se puede apurar el bote de mayonesa con lo que sea). Las familias, porque demasiado trabajo hay ya durante la semana como para ponerse con esos recados en los pocos ratos de ocio o descanso. Para todos aquellos que se identifican con las situaciones descritas, los 'supermercados fantasma' han llegado para facilitarles la vida. Y, a tenor de los resultados que están cosechando, son muchas personas.

Es el caso de Carlos, un estudiante gallego de Ciencias Actuariales en la Universidad Carlos III de Madrid que ha recurrido con frecuencia a este tipo de servicios. En su experiencia, se vio arrastrado a la compra online de alimentos debido a las ofertas que empresas como Getir o Gorillas lanzan para captar a nuevos usuarios. "Me descargué Getir porque un amigo me dijo que regalaban 15 euros en una compra de 20", cuenta Carlos. Es decir, solo se tenía que gastar 5 euros y dejaba la compra semanal casi finiquitada.

Carlos hizo lo propio con sus compañeros de piso y todos ellos se aprovecharon de la misma oferta. En efecto, el boca a boca es uno de los factores que han tenido una relación causal más directa con el boom de estas plataformas. Sin embargo, la cosa no acaba ahí y Carlos ya frecuenta la aplicación en busca de nuevas ofertas: "Me meto todos los días a ver qué hay; ya he hecho varias compras con otros descuentos que van saliendo".

Aplicación de Getir E. E.

El negocio parece redondo para todos: el usuario tiene su compra en casa en un intervalo temporal aproximado de 10 minutos. Las empresas, por supuesto, obtienen los beneficios correspondientes. Tanto que, una vez han aterrizado en España, se están convirtiendo en el enemigo número uno de Deliveroo, Amazon o Glovo. Pero ¿de dónde salen estos nuevos gigantes del mercado? ¿Qué y quiénes están tras ellos?

Getir, la pionera

Fue fundada en 2015 por Tuncay Tutek, Nazin Salur y Serkan Borancili, tres importantes empresarios turcos con experienca en negocios internacionales. Rápidamente se convirtió en un gigante en su país, donde ya está cerca de alcanzar la actividad en un centenar de ciudades.

En 2021 decidieron abordar la conquista de nuevos territorios y actualmente tienen presencia, además de Turquía, en Bélgica, Francia, Alemania, India, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Reino Unido y Estados Unidos. Esto ha sido posible gracias a contar con potentes inversores como Abu Dhabi Growth Fund, Alpha Wave Global, Silver Lake, Sequoia Capital, Tiger Global o Mubadala Investment.

El salto a España lo dieron el 1 de septiembre de 2021, cuando aterrizaron en Madrid y Barcelona (tienen su domicilio social y centro de operaciones en la segunda). Para llevar a cabo esta operación adquirieron Blok, una startup que tan solo llevaba seis meses en el mercado del reparto a domicilio. Hunab Moreno Casillas, cofundador de Blok, se quedó en Getir Spain SL como director en España, además de ser administrador mancomunado junto a Selin Barlin (directora de asuntos jurídicos) y Osman Berker (manager general en Europa), según datos de Informa.

La empresa púrpura y dorada -sí, como Los Ángeles Lakers-, que en tres meses había abierto ya 40 'GStores' (establecimientos donde almacenan los alimentos y desde donde salen los repartidores), tiene ya presencia en diez ciudades españolas: Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Barcelona, Terrassa, Sabadell y Madrid.

Tal y como informan desde la compañía, uno de sus puntos diferenciales es que sus más de 2.000 trabajadores están en plantilla; es decir, cuentan con contratos indefinidos, a tiempo completo o parcial según prefieran. En el caso de los repartidores, además, se mueven en bicicletas o motos eléctricas.

Javier Pérez, un 'rider' que trabaja en Barcelona que defiende el acceso un contrato laboral. Cedida

Bajo el eslogan de "tu compra en minutos" o "entrega ultrarrápida", ofrecen un catálogo de cerca de 2.000 productos y es la empresa que más está invirtiendo en darse a conocer, con muy buenos resultados. Tanto es así que el pasado 21 de marzo llevaron a cabo una expansión de 700 millones de euros para acabar con una valoración total 10.600 millones de euros, convirtiéndose en un "decacornio" (empresa valorada en más de 10.000 millones).

Gorillas, Dija, Gopuff

Getir no es la única empresa que está protagonzando esta revolución en los hábitos de consumo. Otro de los gigantes del mercado es la alemana Gorillas, fundada en el año 2020 y con un valor de más de 1.000 millones de euros. A España llegaron el 15 de junio de 2021 como parte de una estrategia de expansión relámpago por distintos zonas del mundo (Francia, Países Bajos, Reino Unido, Dinamarca o Italia).

Gorillas

Son los únicos que no tienen la obligatoriedad de realizar un pedido mínimo, por lo que el usuario puede comprar cualquier cosa, por pequeña que sea, a través de la aplicación. Eso sí, cobran gastos de envío (1,80 euros, más económicos en todo caso que los 1,99 de Getir). Magdalena Szuszkiewicz, la CEO en España, ya había dirigido antes WeWork en toda Latinoamérica, por lo que se trata de alguien con experiencia en proyectos de gran magnitud.

En España, operan en cuatro ciudades (Alicante, Madrid, Barcelona y Valencia) y también hacen contratos a sus repartidores. En este caso, se trata de contratos pagados por hora, incluyendo los tiempos de espera y sin tocar las propinas, que pertenecen íntegramente al repartidor.

La última en aterrizar en nuestro país ha sido Gopuff. Ocurrió el pasado mes de febrero tras una compleja operación en la que compraron los supermercados fantasma Dija, uno de los más solventes del panorama europeo. Por ello, han decidido mantener a buena parte del equipo al frente de las operaciones, así como muchas de sus estrategias.

Dija era una startup británica que fue fundada en 2020 por Alberto Menolascina y Yusuf Saban, dos exdirectivos de Deliveroo que conocían bien el mercado. No tardaron mucho en conseguir los 20 millones de euros que necesitaban para poner en marcha su proyecto gracias al apoyo de inversores como Index Ventures o Creandum, lo que supuso una de las cimas recaudatorias para una startup en Europa.

Los fundadores de Dija, Alberto Menolascina y Yusuf Saban

A España llegaron, como Gorillas, en el verano de 2021 de la mano de David Alonso. Fueron de los primeros en tener a sus trabajadores con contratos indefinidos, de acuerdo con la 'Ley Riders'. Su reclamo era el mismo de sus competidores, ya que es la principal baza con respecto a los supermercados tradicionales: "Garantizamos que un helado no llegue derretido o que un producto no esté a punto de caducar", sostenía David Alonso en entrevista con EL ESPAÑOL.

Apenas un par de meses después de que comenzasen a actuar en España a través de la sociedad Godija Spain, Gopuff adquiría Dija. Gopuff, creada en 2013 por los empresarios Yakir Gola y Rafael Ilishayev y con sede en Pensilvania, se dedicaba al mismo negocio pero en Estados Unidos. La compra de Dija, por tanto, se enmarcaba en un objetivo de expansión hacia Europa.

Durante los aproximadamente seis meses de transición, Dija tuvo actividad en España bajo el nombre de 'Dija by Gopuff'. Desde marzo, su nombre ya es únicamente Gopuff, tal y como confirmó Gonzalo Friend, director de operaciones en Europa.

En este listado aparecen los principales supermercados fantasma, pero faltan algunos que también están operando ya, más los que previsiblemente están por llegar. En consecuencia, asistimos a un nuevo panorama donde la eclosión de este tipo de negocios va a tener una repercusión en la sociedad española. Está por ver cómo se desarrolla la convivencia con los supermercados tradicionales, por un lado, y la competencia entre los recién llegados, por otro.

Por otro lado, habrá que poner especial atención en comprobar cómo afecta a los repartidores, un sector que ha sido perjudicado durante mucho tiempo y que espera gozar, al fin, de los derechos y garantías que reivindican como ciudadanos.

