Ni 'Ley Rider' ni Reforma Laboral: Javier Pérez y el 80% de repartidores no tienen contrato indefinido

España ha batido el récord en el número de nuevos contratos indefinidos en un mes. Al cierre de febrero de 2022 se han firmado un total de 316.841 contratos indefinidos nuevos, la mayor cantidad de la serie histórica. Así lo recogen los datos de los ministerios de Seguridad Social y de Trabajo que, a su vez, han afirmado que el paro ha descendido en 11.394 personas. Sin embargo, hay una realidad en el mercado laboral español en este respecto que se traduce en que algunos sectores se están quedando atrás. Por ejemplo, en el de los riders, el trabajo indefinido es una utopía a la que “sólo han accedido el 20% de los trabajadores. El 80% restante está en ETT, con subcontratos o, como siempre, siendo falsos autónomos”.

Así lo ha denunciado a EL ESPAÑOL la Asociación Riders por Derechos que, desde hace tiempo, reivindica la “estabilidad laboral bajo un contrato” de los repartidores que han proliferado en todas las ciudades de la mano de empresas especializadas en el delivery. Javier Pérez (Vigo, Galicia, 1992) es uno de ellos y cuenta a este medio qué supone para un trabajador vivir en una montaña rusa laboral. “No es agradable vivir todos los meses con la incertidumbre y la inseguridad de si vas a tener un salario o no. Muchas veces no depende de los trabajadores. En mi caso, si mañana la empresa con la que colaboro me cierra la cuenta, me quedaría sin trabajo. Si tienes contrato tienes mayor protección”, esgrime.

Javier Pérez, en este sentido, ha estado luchando por “conseguir un contrato” desde que llegó a Barcelona desde su Galicia natal hace cinco años. De ellos, ha estado trabajando cuatro como repartidor en una gran empresa del sector y ha visto de todo. Desde la etapa en la que todos los trabajadores eran “falsos autónomos” hasta la era actual, en la que “algunas empresas como, Gorillas o Getir, contratan a sus repartidores”.

En este amplio periodo también ha cristalizado la Ley Rider que persigue, supuestamente, que los trabajadores de las plataformas de delivery pasen a ser asalariados; o la Reforma Laboral, que busca fortalecer las condiciones de algunos trabajadores como los riders. Ambas, como saben, han sido impulsadas por Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno.

Pese a ello, denuncia Riders por Derechos, “el 80% de los trabajadores no ha conseguido un contrato indefinido” y son “trabajadores precarios” a pesar de que la citada Ley Rider entró en vigor el pasado 12 de agosto. “Desde ese mes hasta el pasado diciembre también colaboraba con otra gran empresa de delivery, que me subcontrató a través de otra empresa. Como todo era irregular al final denuncié las condiciones”, relata Javier Pérez.

La "incertidumbre" salarial

Javier Pérez, en todo caso, sigue buscando un contrato indefinido que alivie la “incertidumbre” salarial con la que se levanta cada día. “Muchos compañeros y yo querríamos que se cumpliese la ley porque nos daría mayor estabilidad. En mi caso, si la empresa con la que colaboro me cierra la cuenta, me quedo en el paro el día de mañana”, dice el rider con un tono de resignación.

Y es que relata que el objetivo ganancial diario que se ha marcado es de 50 euros “para poder vivir”. “Hay días en los que se puede conseguir en seis horas, pero muchos otros días tengo que estar trabajando ocho, 10 o incluso 12 horas para poder llegar a mi objetivo. Al final, nunca sabes cuántos repartos habrá cada día y eso repercute en la calidad de vida”, esgrime.

De esta manera, Javier Pérez cuenta a EL ESPAÑOL que para “poder cobrar una media mensual de entre 1.000 o 1.100 euros” ha de superar ampliamente las 40 horas semanales que se marcan en España en los contratos a jornada completa. “Tengo que estar cada semana trabajando 50 horas o más”, expresa.

Además, otro handicap al que se pueden enfrentar Javier Pérez y miles de riders por toda España es que, al no tener un contrato laboral, pueden dejar de percibir el dinero necesario para sus proyectos vitales –en su caso 50 euros diarios– si se lesionan o, como es su caso, si se le estropea la bicicleta. “Y eso que, por suerte, yo no utilizo moto u otro vehículo, cuyo mantenimiento es mayor”, añade.

En la actualidad, según explica este rider y añaden otras fuentes del sector, un rider cobraría el Salario Mínimo Interprofesional, es decir, 1.000 brutos al mes en 14 pagas. Es decir, 14.000 euros brutos anuales. “Si estuviese contratado como rider cobraría prácticamente lo mismo que gano en la actualidad, pero tendría la tranquilidad de tener un salario definido y de cotizar correctamente todo lo que trabajo”, puntualiza Javier Pérez.

Un sector dividido

Cabe destacar, como ha informado este medio en anteriores ocasiones, que no todos los riders quieren ser asalariados y prefieren ser trabajadores por cuenta propia, aun siendo en realidad falsos autónomos. “Mi opinión es que queremos seguir siendo trabajadores por cuenta propia porque nos da la flexibilidad que no tenemos”, explicaba un rider que defiende esta postura en conversación telefónica con EL ESPAÑOL.

“Vamos a pasar a tener contratos precarios de 15 horas a la semana, regulados por ETT (empresas de trabajo temporal) y yo estoy con una hija que tiene que ir al médico de manera habitual, con 41 años y pagando una hipoteca… ya me dirás tú”, añadía. Era mayo y el Consejo de Ministros acababa de aprobar los cambios de las condiciones laborales de los riders en España. El objetivo final: que los repartidores de las empresas de delivery fueran contratados, pasando a ser asalariados. Algo a lo que muchos riders se han opuesto porque facturarían “menos dinero” y perderían “flexibilidad” en los horarios.

No obstante, la norma entró en vigor el pasado 12 de agosto, pero según asociaciones como Riders por Derechos la realidad se ha traducido en que, casi siete meses después, “el 80% de los riders siguen siendo o falsos autónomos o están en ETT”. En otras palabras, riders como Javier Pérez que buscan un contrato que les dé estabilidad no están engrosando la cifra récord de las nuevas contrataciones indefinidas en España. Un dato que, al cierre de este mes de febrero, marca que ha habido 316.841 contratos indefinidos nuevos.

