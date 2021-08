Sebastián, Soufiane y los 3.900 'riders' que irán al paro tras la marcha de Deliveroo: "Nos lo olimos"

Tras seis años de actividad en España, Deliveroo, la compañía británica de entrega rápida de comida, ha anunciado que cesará su actividad. Aunque la plataforma no ha precisado que la razón de abandonar este país se deba a la entrada en vigor de la Ley Rider, sí que deja entrever que es un “inversión muy elevada” la contratación de los 3.871 repartidores que hay en sus filas, tal y como demanda la nueva normativa que entrará en vigor el próximo 12 de agosto. De esta manera, Sebastián, Soufiane y otros miles de trabajadores de la compañía se irán al paro, previsiblemente, en el próximo mes de octubre.

“La empresa ha llegado a la conclusión de que alcanzar y mantener una posición de mercado de primer nivel en España requeriría un nivel de inversión muy elevado con un rendimiento potencial muy incierto a largo plazo que podría afectar a la viabilidad económica del mercado”, ha explicado en un comunicado la empresa fundada por Will Shu. Es decir, para alcanzar esa posición tendría que pasar por la contratación de sus riders —algo que exige la nueva normativa— y que, aunque Deliveroo podría intentar asumir, no tiene la capacidad para competir con Glovo o Just Eat. Por ello, ha decidido poner punto final a su aventura española dejando a miles de trabajadores desempleados.

“Soy una persona de 49 años a la que la marcha de Deliveroo le va a afectar. Tengo carrera universitaria como ingeniero informático, pero en España no la puedo homologar, por lo que las plataformas de reparto se habían convertido en mi empleo. Ahora, tanto mis compañeros como yo nos sentimos preocupados por la situación laboral que quedará. Nos reinventaremos laboralmente, pero, de momento, es como estar en el corredor de la muerte. Es decir, sabes que vas a ser despedido, pero también lo pasas mal mientras ocurre”, explica a EL ESPAÑOL Sebastián Honorato (Córdoba, Argentina), repartidor de Deliveroo desde hace más de dos años y delegado en Granada de la Asociación Autónoma de Riders (AAR).

Sebastián Honorato, 'rider' de Deliveroo y delegado de la Asociación Autónoma de Riders. CEDIDA

Esa misma preocupación la comparte Soufiane Fajro (Marruecos, 1991), que reconoce a este diario que los trabajadores de Deliveroo ya tenían en mente que la compañía se podía ir. “Ya nos lo olíamos y lamento que a pesar de que les hayamos preguntado en varias ocasiones qué iba a ser de nosotros tras el inicio de la Ley Rider, no nos hayan dicho nada hasta ahora. Fue el viernes cuando nos enviaron el mail anunciándonos el despido colectivo”, lamenta el trabajador. Pese a ello, tanto Sebastián como Soufiane trabajan con otras plataformas pero notarán la “bajada en los ingresos y la pérdida de comodidad laboral, porque Deliveroo era la empresa que mejores condiciones tenía para los trabajadores”. “Pero yo calculo que el 70% de mis compañeros en mi ciudad se quedarán en paro”, esgrime Soufiane.

La 'Ley Rider', la puntilla

El pasado 11 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó la Ley Rider. Es decir, el real decreto-ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores y que obliga a las plataformas digitales de reparto como Deliveroo a contratar a sus repartidores en un máximo de tres meses. Es decir, para mediados de agosto. Un hecho que, aunque la compañía insiste en que no ha tenido nada que ver, sus trabajadores no opinan lo mismo.

“Es cierto que Uber Eats y Glovo cuentan en España más marketing y volumen de negocio que Deliveroo, que estaba peleando por posicionarse, pero la Ley Rider ha sido la puntilla que ha terminado de matar a Deliveroo. No es el motivo fundamental, pero es muy importante”, explica el rider Sebastián. De hecho, lamenta que esto haya sido así porque “Deliveroo cuidaba a sus trabajadores. Fue la única empresa de reparto de comida que durante la pandemia, por ejemplo, proporcionó material sanitario a sus trabajadores”.“Mi novia y yo trabajamos con Deliveroo y será muy difícil afrontar la pérdida de ingresos y la comodidad laboral”, lamenta Soufiane.

Un repartidor de Deliveroo en bicicleta.

Eso sí, desde la empresa británica han explicado a Efe que la inminente aplicación de la Ley Rider ha acelerado el proceso de salida de España. Pero, realmente, también ha influido la pérdida del liderazgo que ha tenido la plataforma en los últimos años. En el comunicado explican que en los 12 mercados en donde está presente Deliveroo, siempre ocupa la primera posición o la segunda, algo que no ocurre en España, como tampoco ocurría en Alemania, por lo que también cesó su actividad en 2019. Ahora, desde septiembre se iniciará un periodo de consulta con representantes de la empresa —riders, administrativos…— para coordinar cómo será el despido colectivo que van a ejecutar.

Voces contra la 'Ley Rider'

En todo caso, muchos riders de España siguen alzando la voz en contra de la nueva ley que obliga a las plataformas a convertirlos en trabajadores asalariados. Y, para muchos de estos repartidores, obligar a contratar a los repartidores ha sido la gota que ha colmado el vaso en Deliveroo a pesar de ser la empresa “que más se acercaba a la legalidad del trabajo en España porque uno realmente es autónomo con Deliveroo, ya que cada uno decide el horario y la hora a la que conectarse o desconectarse. En otras empresas, uno trabaja mal a través de una ETT o empresa de logística terceras”.

Tanto es así que Sebastián explica que los riders seguirán costeándose sus propias motos y equipos de trabajo a pesar de empezar a ser asalariados. “La diferencia es que como autónomo uno factura entre 2.000 y 2.200 euros, pero como asalariado igual sólo percibimos el Salario Mínimo Interprofesional, que nunca se quedará como tal porque tendremos que seguir echando gasolina y arreglando nuestras motos y más teniendo en cuenta que recorremos entre 120 y 150 kilómetros cada día”, expone preocupado, porque, además, perderá la fuente de ingresos de Deliveroo.

Un repartidor de Deliveroo reivindica que quiere seguir siendo autónomo. CEDIDA

De momento, no han trascendido los nuevos salarios para los riders, pero este portavoz de la Asociación Autónoma de Riders explica que es posible fijarse en el modelo de asalariados que tiene Just Eat. “Ellos pagan el 60% del SMI —en lugar del 50%— por 20 horas semanales de trabajo, que se traduce en poco más de 500 euros al mes”, expone el rider. Este modelo de subcontratación lo está empezando a probar Uber Eats, mientras que Glovo operará con un 80% de mensajeros autónomos y un 20% de asalariados. Algo que, a juicio del gremio, será peor y les dejará con mayor precariedad laboral.

—Sebastián, ¿qué sensación les deja a los riders la marcha de Deliveroo?

—La situación anímica de todos es de evidente preocupación y tristeza. No sólo por la pérdida del empleo, sino por saber que nos quedaremos sin trabajo. Por ello, no trabajaremos bien de aquí hasta que dejemos de trabajar. Es como estar agonizando hasta la muerte.

