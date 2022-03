Los emotivos "20 consejos para ser feliz" de Pau Donés vuelven a ser virales en LinkedIn

Sus canciones sonarán siempre, en su voz o en la de las miles de personas que las aprendieron. La muerte no pudo callar a Pau Donés, al que un cáncer de colon arrebató la vida el 9 de junio de 2020, a los 53 años, tras una lucha que se remontaba a 2015. Los últimos meses de su vida, consciente de la cercanía del momento que estaba por llegar, los dedicó a dar una serie de consejos -para el que los quiera, claro- sobre la vida y cómo afrontarla.

Para ello, Donés aceptó grabar un documental con Jordi Évole. El resultado, Eso que tú me das, fue la última entrevista concedida por el vocalista de Jarabe de Palo, aunque fue él mismo quien se lo propuso al periodista catalán. Tuvo una duración total de 65 minutos y se presentó en el Festival de Cine de Málaga, donde obtuvo una gran acogida.

Ahora que la sociedad vive unos momentos duros con una pandemia que no acaba de irse y una guerra parece estar recién comenzando; o una crisis energética y económica incipiente, entre otros muchos problemas, la lucidez con la que Donés habló de la vida ante la cámara de Évole ha vuelto a adquirir relevancia.

Chema Cuesta, director creativo en The&Partnership Spain, ha rescatado en la red social LinkedIn las declaraciones de Donés. Cuesta ha extraído un total de 20 consejos o, como él los llama, "mandamientos para ser feliz" que no pueden venir mal a nadie. Estos vienen de un proyecto anterior de Donés, su libro 50 palos... y sigo soñando, donde ya lo dejó por escrito.

Encontramos consejos que no por evidentes son menos valiosos, como "vivir el presente" o que "nos besemos, nos toquemos y nos achuchemos mucho". Otros, sin embargo, adquieren en el panorama actual resonancias especialmente esclarecedoras, como cuando dice "que nos peleemos lo menos posible. Estar enfadado es una gran y estúpida pérdida de tiempo. ¡A la mierda el ego y el orgullo!".

Las redes han reaccionado con emoción y destacando lo atinado de estas reflexiones. Ogden, por ejemplo, contesta con el siguiente mensaje: "Las cosas más obvias, por su propia naturaleza, son las que más rápido olvidamos, no ponemos en práctica y no agradecemos. Estas lecciones hermosas del gran Pau Dones deberían ser un credo de cada mañana, tarde y noche. Gracias por publicarlas Chema que siempre son necesarias y hoy particularmente me han dado un abrazo mental".

Hace un año que nos dejó Pau y hoy os queríamos recordar los 20 Mandamientos que descubrió para ser feliz y que escribió en su libro: 50 palos... y sigo soñando.



Dicho queda: como diría Pau Donés, a seguir soñando.

