“No se nos hizo caso en 12 días en el hospital y nuestro bebé ha muerto”: la denuncia de 2 padres

Manuel murió el pasado 26 de diciembre tras haber pasado gran parte de su corta vida en un hospital. El niño tenía solo seis meses y fue víctima de una serie de negligencias médicas que decantaron la balanza hacia este trágico final. “No se nos hizo caso”, denuncia Ana Cortés, tía del pequeño y portavoz de sus padres, Daniel Mateos y Laura Cortés, vecinos de Garvín de la Jara (Cáceres). “12 días son muchos para haber atendido antes al niño en un hospital especializado”. Ese fue el tiempo que el pequeño Manuel permaneció ingresado con un diagnóstico erróneo.

La primera negligencia de este caso se produjo antes incluso del nacimiento. “A mi hermana no le realizaron el triple screening que es la prueba para saber si el niño viene con síndrome de Down o con muchas otras patologías”. Pocos días antes de esa cita, Laura tuvo contacto con una persona contagiada de Covid, por lo que tuvo que guardar cuarentena y posponer la prueba. “Salió de la cuarentena y le dijeron que no hacía falta porque las ecografías están normales y no le van a hacer esa prueba”.

El embarazo siguió su curso normal hasta el día del parto, el 28 de mayo de 2021. Para sorpresa de todos, Manuel nació con síndrome de Down. “Eso fue un shock porque mi hermana y mi cuñado no lo sabían. No es lo mismo saberlo ya de antemano que encontrarte en el parto con ello”, explica Cortés.

El Hospital Campo Arañuelo, en Navalmoral de la Mata.

La historia da un salto hasta noviembre, cuando Manuel cae gravemente enfermo. El pequeño lloraba desconsoladamente y sufría picos de fiebre. “Lo llevan dos veces a urgencias del Hospital Campo Arañuelo [en Navalmoral de la Mata] y lo mandan para casa diciendo que es un simple virus”.

“Al tercer día van otra vez al hospital y después de pasar todo el día, a las seis de la tarde ingresa con neumonía. Se le empieza a tratar y el niño, en vez de mejorar, solo empeora. Mi hermana y mi cuñado, el segundo día y el tercero hacen mucho hincapié en que al niño se le traslade a otro hospital, uno especializado. Dicen que no, que va a estar igual en otro hospital, que esto es así, que hay que tener paciencia”.

Síndrome hemofagocítico

Este fue el principio de 12 días de angustia que a la familia Cortés se les hicieron interminables. “Van pasando los días. El niño tiene un sarpullido por todo el cuerpo, tampoco quiere comer. Los médicos siguen insistiendo: que los niños son muy pesados, que hay que tener mucha paciencia, que esto es así… Lo mismo de siempre. Ya el día 12 de ingreso, cuando ven que ya no saben qué hacer con él, porque realmente no sabían lo que tenía el niño, le trasladan al Hospital Materno Infantil de Badajoz”. En ese momento Manuel estaba totalmente hinchado.

“Ahí sí que tenemos que decir que es para quitarse el sombrero con ellos”, dice Cortés, en referencia al citado centro. “Según llega el niño, el equipo de pediatría se pone con él a hacerle pruebas sin parar y le detectan síndrome hemofagocítico. En ese tipo de enfermedad, detectarla a tiempo es primordial. Es una enfermedad grave”.

El Hospital Materno Infantil de Badajoz.

“Intentan remontar al niño, le ponen su tratamiento, que es una especie de quimioterapia. El niño parece que va remontando, pero ya iba con los pulmones tocados de aquí. Coge bronquiolitis y entra en UCI. Le vuelven a remontar, sale y sigue con su tratamiento”. El 24 de diciembre la situación de Manuel emprende un camino irreversible y termina falleciendo dos días después.

“La espina que nos queda”

Tres meses después de este fatal suceso, la familia ha tomado cartas en el asunto y ha alzado la voz contra la doble negligencia que achacan al Hospital Campo Arañuelo. La primera fue no hacer la prueba del triple ‘screening’; la segunda, mantener al pequeño Manuel 12 días ingresado con un diagnóstico erróneo.

Daniel y Laura están destrozados. “Es muy difícil asimilarlo. Estamos mal la familia de alrededor: hermanos, padres, tíos… Si me pongo en la piel de mi hermana, no me lo quiero imaginar”. Manuel era el primer hijo de este matrimonio de treintañeros.

La demanda por este caso ya está presentada ante un juzgado y la defensa de la familia tiene claro que saldrá adelante. Pero ahora la familia solo puede pensar en esos 12 días perdidos. “Esa es la espina que nos queda, el no saber el desenlace si al niño se le hubiera trasladado antes… Puede ser que hoy estuviera con nosotros”.

