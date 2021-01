El mapa de los hospitales con más negligencias médicas por región: los 17 casos más polémicos

Este domingo, 31 de enero, se cumple un año desde que se registró el primer caso de Covid-19 en España. Esa circunstancia —que parecía casi anecdótica entonces—, como saben, ha supuesto un antes y un después en la vida de los españoles y del mundo. La pandemia provocada por el coronavirus Sars CoV-2 lo ha cambiado todo. Pero, curiosamente, la Asociación El Defensor del Paciente ha registrado durante 2020 un número menor de presuntas negligencias médicas y sanitarias. Concretamente, han tenido conocimiento de 10.509 casos (2.945 menos que en 2019), de los cuales 548 han acabado con el fallecimiento de los pacientes (229 menos que el año anterior).

Pero, ¿por qué durante el año de la pandemia la entidad ha registrado menos negligencias? “Por encontrar una explicación a la notable caída de las negligencias médicas, sería interesante fijarse en un dato muy curioso: durante el estado de alarma las negligencias desaparecieron, quedaron en el limbo. Marzo, abril y mayo fueron meses inocuos en los que apenas nos llegaron denuncias por negligencias médicas. Se suspendieron cirugías y la mayoría de las reclamaciones recibidas estuvieron relacionadas con las residencias de mayores y asuntos de bajas laborales por el famoso virus”, explica a EL ESPAÑOL Ramón Prieto, secretario de El Defensor del Paciente.

Por ello, cabe destacar que en las denuncias registradas por la citada entidad siempre han destacado los fallos quirúrgicos. Y, al haberse reducido notablemente el número de cirugías programadas como consecuencia de la saturación provocada por la Covid-19, el número de negligencias y muertes provocadas por las mismas ha descendido respecto a 2019. No por ello, se debe incurrir en olvidar a las 56.799 vidas —en cifras oficiales al cierre de este reportaje— que se han perdido a causa del coronavirus Sars CoV-2.

1. Madrid: Hospital Universitario La Paz



Hospital Universitario de La Paz.

Pese a todo, al igual que en 2019, la Comunidad de Madrid es la autonomía de España que ha registrado mayor número de denuncias por negligencias médicas en 2020. Concretamente, 2.492 casos. Este año, sin embargo, ha sido el Hospital Universitario La Paz el ha sido más demandado. El centro sanitario, de titularidad pública y fundado en 1964, ha sustituido como líder de este tedioso ranking autonómico al Hospital 12 de Octubre, situado al sur de la capital.

Según El Defensor de Paciente, las principales reclamaciones tienen que ver con las largas listas de espera que, por ejemplo, hacen que un paciente madrileño tenga que esperar, de media, 42 días para ser operado. De hecho, según los datos desvelados por la Asociación, 60.615 pacientes de toda la Comunidad de Madrid están esperando a que les practiquen una intervención quirúrgica para que mejoren sus respectivas enfermedades. En este caso, la autonomía presidida por Isabel Díaz Ayuso no es la peor de España, ya que ocupa el séptimo lugar en el listado de comunidades con esperas más prolongadas.

En todo caso, un ejemplo de negligencia médica ocurrida en el Hospital Universitario La Paz durante 2020 es el que le ocurrió Sonia —nombre ficticio para salvaguardar su identidad—. La mujer padecía de un cáncer en avanzado estado, con metástasis. Y bajo un terrible dolor, que según los servicios de oncología “eran efectos de la quimioterapia”, resistió hasta que no pudo más. El TAC “urgente” que debían practicarle llegó tres meses tarde. Pero ya era demasiado tarde.

2. Andalucía: Hospital Virgen del Rocío

Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla.

En Andalucía, el Hospital Virgen del Rocío, situado en Sevilla, es el que se sube, un año más, al primer escalón del podio de los centros sanitarios más denunciados de la región. Pese a ello, en 2020, los centros sanitarios de la comunidad dirigida por el popular Juan Manuel Moreno Bonilla han sido menos denunciados que el año anterior con 2.003 casos registrados frente a los 2.593 casos de 2019.

Eso sí, el citado hospital sevillano, inaugurado en 1955, repite como el más negligente, seguido por el Hospital Regional de Málaga que ocupa la segunda posición un año más. Los 143.000 andaluces que están esperando una operación, sobre todo, se quejan de la larga lista de espera, que tiene un colapso de 212 días de retraso para una operación. Otros pacientes, en segundo lugar, de los deficientes servicios de urgencias. Pese a ello, cabe destacar la sobrecarga laboral de los sanitarios que prestan este servicio a causa de la pandemia.

Pese a ello, precisamente los servicios de urgencias del Hospital Virgen del Rocío son los que cometieron, presuntamente, una negligencia con Javier —nombre ficticio para proteger su identidad—. El hombre acudió hasta en cuatro ocasiones al centro hospitalario y siempre le decían lo mismo: “tiene gases y ansiedad”. Pero en su última visita tuvieron que intervenirle en estado crítico por una disección aórtica. Tristemente, perdería la vida.

3. Cataluña: Hospital Universitari de Bellvitge

Hospital Universitario Bellvitge.

Los hospitales de Cataluña tienen el bronce de las comunidades autónomas más denunciadas por negligencias médicas, con 1.444 casos recogidos por El Defensor del Paciente. Pero de todos esos centros, el Hospital Universitari de Bellvitge, en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), es el que se lleva la palma en 2020 en el número de demandas, tras quitarle el liderazgo al Hospital Vall d’Hebron, situado en la capital de Cataluña.

Pese a que el Hospital Universitari de Bellvitge “registra 20.000 intervenciones de cirugía mayor” y “cuenta con 4.300 profesionales”, según explican en su página web, no ha servido para contribuir a aliviar las largas listas de espera que sufren los pacientes de toda Cataluña. El motivo: los 167.516 pacientes que ha contabilizado El Defensor del Paciente tienen que esperar, de media, 223 días para que le realicen una cirugía.

Pero a Clara —nombre ficticio— sí pudieron hacerle su cirugía. Concretamente, una laparoscopia por un nódulo recto-vaginal. Tras la intervención, en un principio, todo estaba en orden, pero un tiempo después la mujer seguía con dolor. Fue cuando acudió a otro centro y los resultados obtenidos fueron demoledores. A causa de una mala praxis en la cirugía, ya que en la revisión post operatoria le aseguraron que todo estaba bien, ahora tiene que auto sondarse varias veces al día para poder realizar sus necesidades.

4. Comunidad Valenciana: Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Hospital Universitari i Politècnic La Fe, en Valencia.

Un año más, el Hospital Universitari i Politècnic La Fe repite como el más denunciado por sus pacientes. Tras él, nuevamente, El Defensor del Paciente explica que el General Universitario de Alicante es el segundo que más demandas registra en la autonomía dirigida por el socialista Ximo Puig. El total de denuncias registradas por la Asociación en la Comunidad Valenciana durante el 2020: 891 casos.

Aunque el centro hospitalario La Fe es el buque insignia de la sanidad pública valenciana desde 1968, no es el único centro con largas listas de espera que sufren los pacientes con toda la autonomía. Ésta son, de media, de 154 días. Y, según El Defensor del Paciente, 45.936 están esperando su operación como agua de mayo. Pero, nuevamente, la pandemia de la Covid-19 repercute en que muchas operaciones sigan sin ser programadas.

Pese a ello, fue en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe donde una presunta mala praxis médica le provocó secuelas irreversibles a Jaume —nombre ficticio—. El paciente acudió al centro hospitalario y le diagnosticaron erróneamente ansiedad. Pero, tras varias visitas al Hospital, los médicos se dieron cuenta de que sufre una trombosis en sus extremidades y en el abdomen, que le provocaron varios infartos pulmonares.

5. Castilla y León: Complejo Asistencial Universitario de León

Hospital Universitario de León.

El Defensor del Paciente ha contabilizado un total de 512 casos de negligencias en los centros hospitalarios de Castilla y León. Pero el líder de los hospitales castellanoleoneses con más demandas, un año más, es el Complejo Asistencial Universitario de León, situado en la capital de esta provincia. Este complejo está formado por el Hospital de León, el Hospital Monte San Isidro y el Hospital Santa Isabel, que pertenecen a la Seguridad Social, y fue inaugurado en 1968.

Tras él, el segundo más demandado, según los datos de la Asociación, es el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. Nuevamente, los pacientes castellanoleoneses se quejan de unas eternas listas de espera, ya que, en esta autonomía, las 23.347 personas que están esperando a ser intervenidas han de esperar, de media, 161 días para su operación. En este caso, El Defensor del Paciente destaca el “socavón” que ha sufrido la autonomía presida por Alfonso Fernández Mañueco, ya que en 2019 la espera era sólo de 67 días.

Esa tardanza en ser intervenida ha sido demasiada para casos como el de Juana —pseudónimo para salvaguardar su identidad—. En octubre de 2020, la mujer acudió al Hospital de León y le detectaron un tumor en el páncreas. Inmediatamente, la ingresaron y los servicios oncológicos le explicaron que hasta que no fuese intervenida quirúrgicamente no podía irse a casa. Pero no pudieron acometer la operación porque la paciente tenía la bilirrubina alta.

Pero, pasado un mes, en noviembre, con unos niveles adecuados, los médicos decidieron no operarla y le dieron el alta. Pero la cosa se torcería en diciembre. Y, por fin, los oncólogos acometieron la cirugía. Pero les esperaba una triste sorpresa: el cáncer se había extendido y había metástasis. Ya no se podía operar. Ahora, Juana ha sido trasladada a oncología para “esperar la muerte de una manera menos dolorosa”.

6. Galicia: Hospital Universitario de A Coruña

Hospital de A Coruña.

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña es el más denunciado de Galicia, según El Defensor del Paciente. En esta comunidad se registraron un total de 510 casos de negligencias médicas. Pese a esto, cabe destacar que hay muchos centros de salud bajo la dirección de este hospital. Por ejemplo, los hospitales Teresa Herrera y Abente y Lago.

Este complejo fue inaugurado en 1972 por el dictador Francisco Franco. Tras él, el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra y el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago son los más demandados por sus pacientes. En cuanto a lista de espera, que nuevamente, es el primer problema que detectan los pacientes gallegos, Galicia se sitúa “en la zona templada de esta encrucijada”, ya que sólo han de esperar 101 días, de media, las 36.576 personas pendientes de una intervención quirúrgica.

En todo caso, Brais estuvo durante meses aguantando unos fuertes dolores óseos. Y cuando acudía, en varias ocasiones, al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña siempre, sin ningún tipo de prueba en traumatología, le enviaban a casa con calmantes y paracetamol. Ya muy dolorido, acudió una vez más a urgencias. El diagnóstico tras realizarle un TAC: tiene una masa en una vértebra que le provoca, acto seguido, metástasis. Fallece en enero de 2020 como consecuencia de la presunta negligencia.

7. Castilla-La Mancha: Hospital General de Ciudad Real

Hospital General Universitario de Ciudad Real.

En Castilla-La Mancha, el Complejo Hospitalario de Toledo no ha sido el más denunciado durante 2020, ya que ha sido sustituido por el Hospital General de Ciudad Real. En toda la autonomía dirigida por Emiliano García-Page, El Defensor del Paciente ha registrado 506 denuncias por negligencias médicas.

Eso sí, los datos de la lista de espera para las intervenciones quirúrgicas son demoledores: esta comunidad es la peor de España con 269 días de lista de espera. Un total de 41.997 pacientes esperan estas cirugías. Pero, como se ha apuntado, el centro sanitario que destaca en una presunta mala praxis con respecto a los demás es el Hospital General Universitario de Ciudad Real, de titularidad pública e inaugurado en 2005.

De hecho, una presunta práctica negligente cometida por un neurocirujano de ese centro le costó la vida de Manuela. La paciente fue intervenida como consecuencia de una hernia discal y una estenosis del canal medular. Y, tras la operación, la mujer ya se encontraba mal: tenía una perforación que le provocaba asfixia y dificultades digestivas. Esto fue detectado por un nuevo médico pero ya era tarde. Su cuadro médico se complicó y la paciente perdería la vida tiempo después.

8. Murcia: Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

Hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia.

Según los datos de El Defensor del Paciente, la Región de Murcia ha tenido 408 casos de negligencias médicas en 2020. El Hospital Virgen de la Arrixaca, el más grande del sistema público murciano, es el más demandado.

Este hospital, situado en El Palmar, fue fundado en 1975 y presta servicio a los ciudadanos que viven en el este de Murcia y los municipios más cercanos a él. El Hospital de Cartagena le pisa los talones en el número de denuncias por negligencia. En todo caso, los pacientes murcianos se quejan del servicio de cirugía y de las listas de espera, que en la comunidad presidida por Fernando López Miras pueden alargarse hasta los 118 días para una intervención quirúrgica. En este caso, son 23.335 pacientes los que están pendientes de una operación, según El Defensor del Paciente.

Y si ellos quieren ser intervenidos por un cuadro médico negativo, Rocío lo iba a ser por algo positivo: iba a dar a luz en el Hospital Virgen de la Arrixaca. Su parto, sin embargo, se complicó y se prolongó durante tres horas. Hasta que se sacó al bebé con una ventosa. Presuntamente, eso le provocó al recién nacido convulsiones en manos y piernas. La causa: una isquemia cerebral por no intervenir a la mujer con una cesárea cuando se podía.

9. País Vasco: Hospital Universitario de Cruces

Hospital de Cruces, en Barcaldo.

País Vasco se encuentra un año más en la mitad de la tabla. En total se han denunciado 317 infracciones a lo largo de 2020. Los errores sanitarios cometidos en este territorio se concentran mayoritariamente en el Hospital de Cruces, según el informe de El Defensor del Paciente. El Universitario de Donostia y el Hospital de Basurto completan este podio de dudoso prestigio.

Cabe resaltar que el Hospital de Cruces está operativo en la región vasca desde el año 1955. Concretamente, opera en Baracaldo (Vizcaya) y es uno de los centros de referencia en País Vasco. Según la web del propio centro universitario, ostenta un gran prestigio en materias como el “trasplante hepático, trasplante renal de adultos e infantil y trasplante renal de donante vivo; unidad de grandes quemados, reproducción humana, cirugía cardiaca, pediatría (oncología y subespecialidades); unidad de lesionados medulares, enfermedades metabólicas congénitas, cirugía de párkinson o reconstrucción compleja de la superficie ocular”.

Sin embargo, esto contrasta con los datos expuestos por El Defensor del Paciente, que lo sitúa como aquel que ha recibido más reclamaciones en el último año.

Es importante recordar que País Vasco cuenta con 17.185 pacientes en lista de espera. Fue el caso de Rufina —pseudónimo—. Se operó de un quiste hace cuatro años, pero se le quedó un microtejido de ovario en el interior del cuerpo. A raíz de aquello, no paró de quejarse, pero no recibía la atención adecuada. Después de haberle limpiado, el tejido de ovario se le convirtió en ovario poliquístico que ahora, según denuncia, "no se arriesgan a quitar".

10. Aragón: Hospital Universitario Miguel Servet

Hospital Miguel Servet, en Zaragoza.

El Hospital Universitario Miguel Servet es el centro hospitalario más importante de Aragón. Quizás sea esto el motivo de que reciba tantas denuncias. En la región, El Defensor del Paciente ha recibido en total 267 reclamaciones, , siendo la lista de espera y la cirugía general el servicio más denunciado.

Conocido como la Casa Grande, se sitúa en Zaragoza. Fundado en 1955, los datos expuestos por El Defensor del Paciente contrastan con las últimas noticias colgadas en su web. El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada le otorgó de 2015 a 2019 el liderato en el Índice de Excelencia Hospitalaria.

Aragón cuenta en la actualidad con 22.525 pacientes en lista de espera. Para una operación quirúrgica hay que aguardar alrededor de 171 días de media.

El caso de reclamación de la paciente Nuria —nombre ficticio— es uno de los peores registrados. Dio a luz en el citado hospital y su hija sufre una parálisis de plexo braquial obstétrica causada en el parto.

11. Islas Canarias: Complejo Universitario de Canarias

Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, en Tenerife.

Este último año, Canarias ha descendido un puesto en esta clasificación, cediendo el décimo puesto a Aragón. El Defensor del Paciente ha registrado un total de 253 reclamaciones en la comunidad insular. 144 de ellas en Santa Cruz de Tenerife y 109 en Las Palmas de Gran Canaria.

Un año más, el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, abierto en 1971, es uno de los referentes en Tenerife. Le siguen el Universitario Insultar-Materno Infantil, el Nuestra Señora de Candelaria, el Gran Canaria Doctor Negrín y el Hospital Bellevue.

Las listas de espera son los servicios más denunciados. No es descabellado si se tiene en cuenta que en la región insular hay que esperar 163 días de media para ser operado. Aguardan, por el momento 25.460 pacientes.

Sí fue operado José Carlos —pseudónimo— en este hospital. Sin embargo, el resultado fue nefasto. La intervención de hernia discal le provocó la relajación de esfínteres y un dolor crónico. "No puedo caminar, no quiero ni vivir", se queja.

12. Extremadura: Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz

Hospital de Badajoz.

Un año más, el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz ha sido el más denunciado de Extremadura. 2020 dejó un reguero de denuncias en esta Comunidad: 249. Sin embargo, el dato es mejor que el registrado en 2019, cuando se contabilizaron un total de 295 casos.

Es curioso, pero, una vez más, el centro hospitalario de referencia en la región es el que suele tener más problemas de este tipo. Posiblemente por recibir a más pacientes y, también, por tratar casos más complejos. De hecho, dentro de este complejo hospitalario se encuentra el Hospital Infanta Cristina, considerado como el mejor en la región, lo que contrasta con los datos expuestos.

Yolanda —nombre ficticio— sufrió en este hospital la muerte de un familiar cercano. Acudieron al centro por un dolor bastante fuerte en bajo vientre. Se le dio el alta, se le envió un enema y tomar Nolotil. El dolor persistía, por lo que decidieron acudir a otro hospital, ya que en este le hicieron caso omiso en primera instancia. El familiar tenía una apendicitis que derivó en peritonitis y, posteriormente, en fallecimiento.

13. Asturias: Hospital Universitario Central de Asturias

Hospital Central de Asturias, en Oviedo.

La primera región que baja de los 200 casos de denuncia registrados en 2020 es Asturias. El Defensor del Paciente recibió 194 reclamaciones el pasado año, siendo el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) el que se vio más afectado. Le siguieron el San Agustín y el Universitario de Cabueñes. Este centro, situado en Oviedo, fue fundado en 1989. Al igual que en la mayoría de autonomías, las reclamaciones suelen estar fundamentadas en retrasos con las listas de espera. Y eso que Asturias es la Comunidad donde menos tiempo hay que aguardar para ser operado: sólo 52 días. En este centro perdió el testículo el bebé de Mariela —pseudónimo—mde tan sólo cinco semanas. Llevó a su hijo a urgencias por el llanto incontrolado del niño. Allí le dijeron en principio que tenía hambre, aunque ella sacó el pecho para demostrar que no era ese el motivo. Al pequeño se le había subido el testículo y a ella le dicen que su hijo tiene una hernia inguinal. Se la trataron de recolocar manualmente, pero no es posible. El pequeño salió con un moratón y tuvo que ser operado. Una vez pasa por quirófano, la cirujana asegura que el niño no tenía problemas en el intestino. Sin embargo, el bebé sufría una torsión testicular y hubo que amputarlo. "Presentaba gran edema y hemorragia intersticial", asegura la madre, que podrían haber sido causadas por las maniobras anteriores a la cirugía.

14. Islas Baleares: Hospital Universitari Son Espases

Hospital Son Espases, en Mallorca.

175 casos de reclamación contabilizó El Defensor del Paciente en la comunidad balear a lo largo de 2020. Se reparten entre Palma de Mallorca (130), Ibiza (41), Menorca (3) y Formentera (1). El hospital más denunciado vuelve a ser el Universitari Son Espases, seguido por el Son Llàtzer, el Can Misses y el Hospital Manacor.

Estos datos son relativamente normales si tenemos en cuenta que el Son Espases es el centro más grande de la región. Atiende a un millón de personas en Mallorca. Es el más importante de la región y el más moderno de los analizados. Se puso en marcha en 2011. Listas de espera y cirugía general son los servicios que cuentan con mayores denuncias.

En las Islas Baleares hay que esperar 140 días de media para ser intervenidos. A la cola, 12.083 personas.

No engrosa esa lista Manuel —nombre ficticio—. Fue intervenido de cáncer de pulmón en este hospital la pasada primavera. Al día siguiente tuvo que acudir a urgencias por perforación e infección pulmonar. Desgraciadamente, tuvo una recaída y a los 14 días tuvo que pasar por quimioterapia.

15. Cantabria: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander.

Aquí comienzan los últimos de la fila. Cantabria ha recibido un total de 162 reclamaciones en el último año, según detalla el informe aportado por El Defensor del Paciente. Entre los hospitales más denunciados sólo se establecen tres: el Universitario Marqués de Valdecilla lidera el ranking, seguido del Comarcal de Laredo y el Sierrallana.

El Marqués de Valdecilla es un centro situado en Santander. Cuenta con una gran tradición: pertenece al Servicio Cántabro de Salud desde 1929. Las quejas provienen, en su mayoría, de las listas de espera. 150 días se demora de media una intervención en Cantabria. Hasta este lugar trajo Raúl —pseudónimo— a su madre una mañana. La mujer no podía respirar y un primer médico decidió ingresarla: tenía bronquitis. Sin embargo, el profesional que acudió a verla por la tarde estimó que se encontraba en buen estado, así que le dio el alta. Raúl tuvo que llevar de nuevo a su madre al hospital una semana después. Ingresó allí, pero falleció 24 horas más tarde.

16. Navarra: Complejo Hospitalario de Navarra

Complejo Universitario de Navarra, en Pamplona.

El Complejo Hospitalario de Navarra está compuesto por el Hospital de Navarra y el Hospital Virgen del Camino. Según El Defensor del Paciente es el que más reclamaciones ostenta de los hospitales navarros, seguido por la Clínica Universidad de Navarra y el Hospital Reina Sofía. La mayor parte de las reclamaciones se centran en la lista de espera, a pesar de que los navarros son de los que menos aguardan. 112 días, por ejemplo, para una intervención quirúrgica. Nicole —nombre ficticio para salvaguardar su identidad—, sin embargo, sí fue intervenida en este hospital. Tenía un problema de menisco y se lo retiraron. Seis meses después, los dolores no han cesado y no puede doblar la pierna. "Apenas puedo caminar", denuncia.

17. La Rioja: Hospital San Millán y San Pedro de La Rioja

Hospital de San Pedro, en Logroño.

En último lugar, La Rioja. Tan sólo 41 casos han sido objeto de reclamación en esta Comunidad Autónoma. El hospital San Millán San Pedro de La Rioja es el que más denuncias ha recibido, seguido del Fundación Hospital Calahorra y Clínica los Manzanos.

Este hospital se encuentra situado en Logroño y cuenta con 630 camas, de las cuales el 82% son individuales. El complejo cuenta con una superficie ocupada de 33.450 metros cuadrados. Es el más importante del sistema riojano de salud.

En el caso concreto de esta Comunidad, las urgencias han sido los servicios donde más quejas se han interpuesto, al contrario de la tónica habitual. Aquí la lista de espera sólo tiene un ratio de 69 días de espera para una intervención.

Al Hospital San Pedro, como se le conoce en La Rioja, llegó Olga —pseudónimo— . Tenía que hacerse una biopsia en la mama izquierda. Algo sencillo, aparentemente. Sin embargo, a los pocos días tuvieron que intervenirle para drenar de urgencia. No fue la única vez que se le tuvo que practicar dicho procedimiento. Aun así, continúa con inflamación y dolores.