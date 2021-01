La lista de los 14 políticos que se han saltado la fila de la vacuna y sus excusas inverosímiles

Noticias relacionadas Manuel Villegas, el consejero murciano marcado por la vacuna y una tragedia familiar

“Sobraban vacunas”, sostienen, unos y otros, excusándose. Alcaldes, concejales o directores de centros. De Murcia, Córdoba o Tarragona. De izquierdas o de derechas –aunque, en su mayoría, de PSOE y PP–. Mejores o peores gestores. Da igual. Comparten, todos, sin excepción, la misma patología: apropiarse del bien ajeno. En este caso, saltándose su turno para recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer, aprovechando sus privilegios para obtener el bien más preciado. En total, que se conozcan, 12 representantes. No son pocos. En EL ESPAÑOL hacemos un repaso de todos los que ya han iniciado, sin complejos, el camino hacia la inmunidad.

Manuel Villegas (Murcia)

Manuel Villegas, consejero de Salud de Murcia, se vacunó junto a otros altos cargos y 460 funcionarios de su departamento. ¿Su excusa? Pensó que “todo el personal de la consejería de salud se debería vacunar, según el esquema del ministerio”. De hecho, en un primer momento, pidió perdón, pero no dimitió. Junto a él, además, también habría recibido la vacuna su mujer, directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano.

Sin embargo, la presión de Ciudadanos –socio del PP en el gobierno murciano–, hizo que presentara su renuncia al cargo para dedicarse a su profesión, cardiólogo. Una renuncia que ha aceptado Fernando López Miras, presidente de la región, calificando su gestión de “ejemplar” y su actuación de “intachable”.

Manuel Villegas, consejero de Salud de Murcia.

Eduardo y José Luis (Bilbao)

Eduardo Maíz y José Luis Sabas, directores de los hospitales de Basurto y Santa Marina respectivamente -exconcejales del PNV-, también han dimitido tras vacunarse contra la Covid-19 saltándose los turnos. En este caso, el protocolo del País Vasco establece que los primeros en recibir las dosis deben ser los que están en primera línea –requisito que no cumplían ninguno de los dos–.

Eduardo Maíz ha decidido dimitir tras hacerse pública su vacunación. “Si en algo me he equivocado, pido perdón”, ha reconocido. Ninguno de ellos se ha excusado.

Javier Guerrero (Ceuta)

Javier Guerrero, consejero de Sanidad del Gobierno de Ceuta (PP), no ha dimitido tras conocerse que se vacunó contra la Covid-19. “Yo no quería vacunarme, pero mis técnicos me plantearon que o me vacunaba yo con ellos, o ellos no se vacunaban. Yo no quería vacunarme. No me vacuno ni de la gripe. No me gustan las vacunas”, reconoció, tras ser acusado por saltarse el protocolo.

El consejero de Ceuta, además, no se arrepiente. “Lo volvería a hacer”, ha confesado. En total, 10 personas de su equipo recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Alega que están “dentro de la estrategia del punto segundo de sanitarios de salud pública que están en primera línea”.

Javier Guerrero, consejero de Sanidad del Gobierno de Ceuta.

Esther Clavero (Murcia)

Esther Clavero, alcaldesa de Molina del Segura (Murcia, PSOE), ha sido suspendida cautelarmente por su partido por saltarse el protocolo para ponerse la vacuna contra la Covid-19, pero de momento no ha abandonado su puesto –ni se lo han pedido desde su partido–.

La edil ha alegado, como excusa, que siguió las indicaciones de los médicos del centro de salud Antonio García: “Me vacuné a la hora que me indicaron, con luz y taquígrafo; en ningún momento me escondí”, ha confesado. Ella, de hecho, ha insistido en las últimas horas que “no quería vacunarse”, pero que le indicaron que, debido a su historial clínico y su cargo, debía “vacunarse o coger una baja médica”. “Pensaba que no estaba haciendo nada malo tras haber recibido todas las comprobaciones facultativas y del propio SMS”, argumentó, también, a su favor.

Esther Clavero, alcaldesa de Molina del Segura (Murcia).

Fran López (Valencia)

Fran López, alcalde del PSPV de Rafelbunyol (Valencia), ha renunciado a que le administren la segunda dosis de la vacuna. Él acudió a la residencia de ancianos del municipio el primer día de vacunación (27 de diciembre) y aceptó ponérsela después de que se le administrara a todo el personal del centro y a los ancianos. Lo hizo porque “sobraban” y para “dar ejemplo”.

Pasado el tiempo, pidió perdón y confesó que su decisión no había sido la más acertada. Tanto la Consejería de Igualdad como la de Sanidad han abierto una investigación al respecto para saber qué es lo que realmente sucedió. El PSPV le ha abierto un expediente disciplinario y lo ha suspendido cautelarmente de militancia.

Pareja de alcaldes (Alicante)

Carolina Vives, alcaldesa de Els Poblets, y su marido Ximo Coll, primer edil de El Verger –ambos del PSPV–, no van a dimitir tras saltarse el protocolo al ponerse la vacuna contra el coronavirus porque “sobraban”. “Si hubiéramos prevaricado o cometido un delito, entonces”, alegó ella. Al tiempo que ambos pedían disculpas.

Sin embargo, el PSPV-PSOE les ha abierto un expediente disciplinario y los ha suspendido cautelarmente de militancia por haberse vacunado sin estar incluido en ninguno de los grupos de riesgo. Pero, eso sí, de momento, no dejan sus respectivos puestos.

Carolina Vives, alcaldesa de Els Poblets, y su marido Ximo Coll, primer edil de El Verger.

Bernabé Cano (Alicante)

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y diputado provincial por el Partido Popular, también se ha vacunado contra la Covid-19. ¿El motivo? El político alega que recibió la dosis en calidad de profesional sanitario y que ejerce de médico del equipo de fútbol de Segunda B. Es más, que tiene plaza como médico de familia en el centro de salud del municipio.

El Partido Popular, con respecto a este caso, ha alegado que no se trata de un “gesto insolidario”, sino que se “deben a motivos sanitarios”.

José Galiano (Alicante)

José Galiano, concejal de Sanidad de Orihuela (PP), se vacunó el 6 de enero en la residencia San Francisco. ¿El motivo? “Sobraban (dosis) y se iban a desechar”. Y, además, él es enfermero –aunque no ejerza como tal–. Esas fueron sus excusas. De momento, no ha dimitido.

Sergi Pedret (Tarragona)

Sergi Pedret, alcalde de Riudoms (Tarragona) y otro concejal de JxCat también han sido vacunados. ¿El motivo? El más común en estos casos: “Aprovechar” las dosis que habían sobrado en la residencia del municipio. “He seguido las indicaciones que en todo momento he recibido por parte de los responsables de vacunación de la residencia, confiando en su criterio, en su profesionalidad y en los protocolos establecidos”, ha reconocido el edil.

Francisca Alamillo (Córdoba)

Francisca Alammillo, alcaldesa socialista de Torrecampo (Córdoba), ha sido suspendida de militancia por el partido y tiene un expediente abierto por ponerse la vacuna contra el coronavirus. En su caso, también recibió la dosis porque “sobraban”. “En ningún momento manifesté mi deseo de hacerlo, sino que esta posibilidad surgió cuando se habían vacunado todos los residentes y el personal y quedaban dos dosis que o se ponían o había que desecharlas”, reconoció tras ser acusada de saltarse el protocolo. Ha pedido disculpas.

José y Jesús (Córdoba)

José Luis Cabrera, alcalde socialista de Alcaracejos (Córdoba), también se vacunó saltándose los protocolos y porque sobraban dosis. Tras serle reprochado el comportamiento, el político, en un comunicado, ha reconocido que se encontraba en la residencia.

José Luis Cabrera, alcalde de Alcaracejo (Córdoba).

“Se me llamó pidiéndome que me vacunara dado que habían sobrado unas dosis y si no me la ponía se desecharía. En esos momentos, me encontraba en la puerta del edificio dando ánimos al personal, acompañando en la medida de lo posible a quienes recibían sus dosis en ese momento tan importante”, ha alegado.

Jesús Fernández, alcalde de El Guijo (Córdoba) del CdeI, lo hizo en circunstancias similares. “Entro y salgo de la residencia prácticamente cada día para realizar todo tipo de labores. Si se iba a tirar una dosis, era una buena decisión ponérmela”, argumentó, antes de pedir perdón a los ciudadanos.