Juan, Ovidio y Carmelo, los negociadores del transporte a los que repudian los huelguistas

Da igual lo que pase. El Gobierno llegó a un acuerdo con los representantes de los transportistas, pero el paro continuará. Porque los camioneros no reconocen a quienes están sentados en su nombre en la mesa de negociación. Manuel Hernández, de la Plataforma Nacional, explica: "Tenemos muy claro que no nos representan, que siempre nos engañaron, que son los mayores culpables de la situación que vivimos. Y sí, ese es el comité".

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) es uno de los interlocutores. Su presidente es Carmelo González. Hace unos días salió en rueda de prensa junto a la ministra Raquel Sánchez, cuando el paro de los transportistas no había hecho nada más que empezar.

González aseguraba que había un principio de acuerdo con el Gobierno y se mostraba satisfecho, porque, aunque podrían haber pedido "mucho más", querían poner en valor la actitud del Gobierno por entender "las circunstancias del momento". Incluso, defendía que las propuestas del Ejecutivo son "hechos y medidas concretas".

Eso era en el inicio de la semana. Fenadismer era otra de las federaciones con representantes en la mesa. Ellos, sin embargo, se oponían al acuerdo. Julio Villaescusa es su presidente, pero en la negociación también está Juan José Gil. Durante este martes, algunos de los camioneros tildaban este movimiento de suma al paro y a las reuniones de "desfachatez".

Otro de los órganos que representan a los transportistas es Conferencia Española de Transporte de Mercancías (CETM). Su líder es Ovidio de la Roza, que ha sido presidente anteriormente del CNTC y de Conetrans.

Dan igual los nombres, los transportitas que secundan el paro sólo reconocerían a una organización como sus representantes: Plataforma Nacional. En las marchas lentas son muchos los que aseguran que se irán de sus respectivas plataformas para afiliarse a la que lidera Manuel Hernández.

Las organizaciones

Carmelo González.

Carmelo González fue reelegido como presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) por cuatro años más el pasado mes de febrero. Este es su segundo mandato al frente de esta organización. Además, actualmente es el presidente de CONETRANS y vicepresidente de CETM.

Hace poco más de un mes, la composición de este órgano fue renovada, obteniendo la mayoría de la representación la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) al lograr aumentar su representación al 51,12%.

Ovidio de la Roza Braga es el presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) desde el año 2015, fecha en la que sustituyó a Marcos Montero. Asturiano, casado y padre de tres hijos, Ovidio de la Roza es empresario de transporte desde hace 45 años. Entre otros cargos ha sido presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y de CONETRANS, la principal organización de la CETM.



En la actualidad, también es presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte y Aparcamientos de Asturias (ASETRA).

Los camioneros que secundan el paro rechazan a todas las organizaciones que se sientan con el Gobierno. Pero a estas dos sobre todo, ya que entienden que son los representantes de los cargadores. "Para que lo entiendas, ellos son los que nos contratan y precarizan nuestra situación", comenta un camionero a EL ESPAÑOL en la tarde del jueves.

Asimismo, hay otra asociación mayoritaria en este paro: Fenadismer. Ellos rechazaron el acuerdo al que se llegó el pasado martes y se sumaron a la 'huelga' después de aquello. Sin embargo, los camioneros que ya realizaban el paro desde la semana anterior se lo tomaron como una ofensa. Su presidente es Julio Villaescusa y Juan José Gil es su vicesecretario.

El segundo de ellos se está dejando ver en algunos medios. EL ESPAÑOL solicitó hablar con él una vez terminada la reunión de este jueves con el Gobierno, pero no recibió respuesta alguna.

La reunión se alargó más de la cuenta, eso sí. A las 19.30 horas, se temía que todo quedara en agua de borrajas.

Plataforma Nacional

Eran las 16 horas cuando Manuel Hernández, presidente de la Plataforma Nacional, subía un vídeo a las redes sociales exponiendo su opinión con respecto a lo que estaba ocurriendo en el Ministerio de Transportes este jueves.

Estaba completamente indignado por no poder estar en las reuniones. "¿No lo veis bochornoso, ridículo, que el Gobierno no se siente a hablar con los convocantes de ese paro que abre todos los telediarios españoles y europeos? ¿No lo ven ridículo y aberrante que estén actuando de esa manera?"

Hernández se mostraba enfadado. "No nos reconocen como interlocutores válidos. Y ellos erre que erre. Por cojones tienen que negociar lo nuestro el mismo que nos está explotando, el mismo que nos roba. Ese va a imponer nuestras condiciones de trabajo, nuestras condiciones laborales y económicas… Pero esto qué es".

En esto coincide otro camionero. Entienden desde la Plataforma y sus aliados que son los cargadores los que están negociando, los mismos que les imponen las condiciones de trabajo "indignas" por las que llevan reclamando "una década". "Es como si tienes un problema con tu jefe por tus derechos laborales y negocia tu jefe por ti".

En palabras de Manuel Hernández, "el problema de los camioneros es que nos roban en los portes. Voy a ser muy claro. Nos roban. Lo que ustedes pagan de los transportes hay unos ladrones que nos los roban de los bolsillos. Esos son los señores que dominan el Comité Nacional que desacreditamos".

Por este motivo, sabían que daba igual el resultado de la reunión: no iban a desconvocar ni la manifestación de este viernes ni el paro. "Nada tendrá validez para desconvocar este paro. Esta organización nació por lo mismo, porque hemos conseguido organizarnos al margen de todos estos chorizos que se han dedicado durante muchos años a vivir de subvenciones y a vivir de privilegios a costa de utilizarnos de moneda de cambio. Y había que dar un escarmiento demostrando que lo que ellos digan no es válido para el sector de base, para desacreditarlo de manera evidente, que es lo que hemos hecho".

Además, aseguran que no van a parar porque ahora han conseguido unirse y no soportan la representación de otros. "Porque estamos hartos y hemos conseguido unirnos. Esa unión ha venido bajo Plataforma, porque aquí están sus socios y los de otras organizaciones de autónomos que sus propios socios han desacreditado y se han sumado a nosotros. Eso no nos lo pueden negar. Mientras no se sienten con los señores acertados y ustedes, sólamente ustedes, son los culpables de condenar a la sociedad a lo que está ocurriendo".

Lo que comenta Manuel Hernández es una realidad palpable. En los paros de camioneros se pide con celeridad: que se den de baja en sus asociaciones y se unan a la Plataforma para ganar músculo. EL ESPAÑOL ya expuso el pasado martes el caso de uno de estos camioneros que pasaba a sumarse a los convocantes del paro.

Hernández fue muy crítico. "Están echando un pulso ridículo. Pero queremos poder trabajar en condiciones. Cobrar lo que tenemos que cobrar y no estos señores, en una posición dominante, gracias a los privilegios que ustedes les han otorgado, nos tienen abusados, explotados y arruinados. No serán los que negocien por nosotros jamás ya. Han sido años atrás pero el sector ha despertado y ustedes lo tienen que validar así. No somos violentos, somos camioneros hartos de ser engañados y maltratados. Que les quede claro".

Por último, el presidente de la Plataforma Nacional emplazaba a los suyos a manifestarse este viernes en Madrid. "Quieren dar subvenciones con dinero del contribuyente para que entre cuatro se lo repartan y aquí no ha pasado nada. Pues no les va a valer esta vez. No sigan comprando voluntades. A nosotros no nos compra nadie".

La arenga de Hernández finalizaba: "Mucho ánimo, aguantemos el tipo, estamos muy cerca de conseguirlo, estamos haciendo historia, no se puede romper y esto ha venido para quedarse".

