Violencia en la huelga del transporte: lunas rotas a pedradas y mangueras con clavos para pinchar ruedas

Las asociaciones mayoritarias del transporte no están secundando la huelga del sector, pero no por ello está pasando inadvertida. Los trabajadores que mantienen la actividad denuncian graves ataques por parte de piquetes violentos que atacan a sus compañeros a pedradas o con clavos para pincharles las ruedas.

Entre tales acciones destaca la fuerte pedrada que ha sufrido un transportista por parte de un piquete, grabada en vídeo por, aparentemente, los propios agresores. El contundente objeto impacta en la luna a la altura del conductor y destroza el cristal. Tal es el impacto que se ve obligado a parar en medio de la rotonda en la que fue agredido. "Le ha reventado la luna", celebran en la grabación.

Lamentablemente, no es el único episodio de violencia que ha tenido lugar en esta huelga minoritaria del transporte. En las redes y por las aplicaciones de mensajería circulan artilugios ideados por los violentos para pinchar las ruedas de los camiones. Se trata de miguelitos caseros, realizados con clavos ensartados en mangueras.

Un piquete de la huelga del transporte rompe de una pedrada la luna de un camión

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) han condenado los "actos violentos" que se están produciendo en el marco de este paro minoritario de transportistas y han hecho un llamamiento para que acabe.

La patronal, junto con el resto de organizaciones empresariales del transporte y la logística (CETM, Astic, Confebús y UNO Logística), cree que esta situación "no hace sino empeorar las dificultades por las que pasan las empresas españolas en general".

En este contexto, un transportista de 33 años resultó herido por arma de fuego en el abdomen en la noche del lunes en el parque logístico Barral, en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, durante un forcejeo con un agente de paisano que estaba trabajando en el lugar durante el piquete informativo de trabajadores.

"Miedo a los piquetes"

Fuentes del sector explicaron que, pese a que una mayoría de las empresas no ha secundado el paro y los asalariados no pueden parar -puesto que no es una huelga-, muchos trabajadores están parando los camiones "por miedo a los piquetes". De hecho, las propias empresas están paralizando la actividad "por la seguridad de sus trabajadores".

Por ello, CEOE y Cepyme llaman "al fin de este tipo de actos de bloqueo que se están realizando estos días por parte de un sector minoritario del transporte por carretera", que sí está afectando al funcionamiento regular del sector.

La patronal también ha pedido al Gobierno que ponga en marcha ayudas con urgencia para paliar el impacto del incremento del coste del gas natural y del gasóleo en la actividad de las empresas, así como incentivos para la renovación de flotas de mercancías.

Sigue los temas que te interesan