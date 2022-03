La patronal valenciana denuncia inacción del Gobierno en los sucesos del paro del transporte

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha criticado la "inacción" del Gobierno ante los "graves incidentes provocados por los paros en el sector del transporte" y ha instado a "mantener el equilibrio entre el derecho a manifestarse y el derecho al trabajo".

Según un comunicado de la patronal, reclama a las autoridades "que tomen cartas en el asunto para que no se coarte el derecho a trabajar por parte de quienes no secundan los paros".



En el escrito de la CEV, asegura tanto la industria, como el sector de la construcción y del turismo muestran su preocupación por que "los incidentes que están causando los piquetes vayan a más y reclaman la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para proteger a los empresarios autónomos y trabajadores que quieran ejercer su derecho al trabajo".



Desde la CEV y las organizaciones del transporte FVET, FETRAMA y ACTM, se establece que el resto de sectores económicos no pueden ser los que paguen la complicada situación que vive el transporte a consecuencia de la subida del combustible y, por ello, abogan por mantener la actividad del sector.



Por otro lado, también han señalado que tampoco se puede responsabilizar de ello a los ciudadanos que serán los que en última instancia sufrirán las consecuencias si los paros provocan falta de mercancías.



De esta manera, la CEV reclama una actuación más responsable por parte de los piquetes y llama a la Delegación de Gobierno a "actuar ya para frenar los excesos que poco o nada tienen que ver con una justa reivindicación".



Por último, la CEV ha ratificado su "comprensión hacia el sector del transporte y pide al Gobierno que escuche las demandas de los transportistas e implemente las medidas necesarias para evitar mayores perjuicios a la economía".

Ford para

La crisis de suministros y transporte que se ha agravado tras la invasión rusa de Ucrania ha obligado a la factoría de Ford en Almussafes a parar este miércoles las plantas de producción de vehículos, es decir, todas menos la de Motores, y a hacerlo también este jueves y el próximo lunes.



Fuentes de UGT Ford, sindicato mayoritario en la factoría valenciana, han señalado a Efe que si de aquí a final de semana llegaran los componentes necesarios, seguramente no sería necesario parar el lunes 21 y las plantas afectadas volverían a producir con normalidad.



Así se acordó en la última reunión de la comisión de seguimiento del ERTE de Ford España, celebrada este martes ante "la inestabilidad en el suministro de semiconductores y componentes" y a la vista de la "situación actual".



El pasado lunes esa misma comisión también acordó modificar de nuevo, por causas productivas, el calendario previsto para este mes del expediente de regulación temporal de empleo en la factoría de la compañía automovilística, como ya hizo a principios de febrero.



La factoría de Almussafes tiene previsto parar la producción durante quince días laborables en el primer trimestre de este año debido a la inestabilidad producida por la falta de semiconductores y componentes de automoción y que viene afectando a la planta desde hace casi dos años.

