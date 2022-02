Atento a este correo de la DGT: si no contestas con los datos que se te piden, 1.500 euros de sanción

Cometer infracciones nunca es plato de buen gusto, ya no solo por la sanción económica que trae consigo, sino por las peligrosas consecuencias que pueden generar. Son múltiples las distracciones que van en constante aumento en las carreteras españolas y que la Dirección General de Tráfico (DGT) intenta refrenar de una manera u otra, como el uso del teléfono móvil, usar mal el GPS, fumar al volante. o en la campaña de esta semana por drogas... En ciertas ocasiones los infractores no han sido claramente identificados, por eso la DGT envía un correo a los respectivos que debe ser contestado, de lo contrario, estaría cometiendo una infracción grave y supone una multa de hasta 1.500 euros.

Así lo ha avisado la DGT en sus redes sociales, se trata de un requerimiento enviado a los conductores por correo electrónico u ordinario, donde se debe completar el nombre, apellidos, DNI, pasaporte o permiso de residencia y domicilio postal de la persona que conducía el vehículo.

"Si recibes una comunicación con requerimiento para identificar a un conductor que ha cometido infracción con tu vehículo, hazlo. No hacerlo supone infracción muy grave", avisa la Dirección General de Tráfico en su red social Twitter.

Si recibes una comunicación con requerimiento para identificar a un conductor que ha cometido infracción con tu vehículo, hazlo. No hacerlo supone infracción muy grave. ¿Cómo? #SedeElectrónica #DGT, correo postal u oficinas de #Tráfico. https://t.co/7mmeiAgTPv #MásCercaMásFácil pic.twitter.com/HLKbsEIV3G — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) February 4, 2020

El objetivo de este aviso es no hacer responsable al propietario del vehículo de una sanción que puede que no sea suya. Si era otra persona la que conducía el vehículo cuando se cometió la infracción y la DGT no ha podido identificarlo, debe hacer lo mismo, como titular del vehículo.

Si el conductor sigue sin identificarse, se considerará una infracción muy grave, lo que acarrearía la imposición de una multa de cuantía importante, de hasta 1.500 euros dependiendo de las circunstancias; de la que además no podrá beneficiarse con la reducción del 50% por pago dentro del periodo voluntario. La cuantía no está establecida porque depende del tipo de infracción cometida.

El titular del vehículo tiene un plazo de 20 días naturales, contados desde el día siguiente al que ha llegado la comunicación. En el supuesto caso de que el usuario no haya recibido nada, tendrá otros 20 días naturales desde el día siguiente a su publicación en El Tablón Edictal Único.

Carta DGT

La identificación del conductor es un trámite gratuito y podrá hacerlo por cuatro medios distintos:

Por Internet, con o sin identificación previa. En este caso hará falta tener a mano la comunicación recibida con el requerimiento de identificar. Sin embargo, hay dos excepciones que no podrán realizarlo por ese medio: un conductor que no resida en territorio español y si el conductor no tiene el permiso de conducir adecuado para el vehículo con el que se ha cometido la infracción.

Desde la aplicación MiDGT. El titular deberá ir al menú principal de la aplicación y entrar en el apartado de "Mis multas" y "Pendientes".

Por correo postal devolviendo el impreso recibido correctamente cumplimentado y presencialmente entregando toda la documentación necesaria a la Jefatura de Tráfico.

