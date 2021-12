500 personas se reúnen en Oviedo para denunciar la brutal agresión homófoba al joven Kevin Rubio

El joven Kevin Rubio ha declarado este lunes su decisión de "no ser tolerante con los intolerantes" después de haber sufrido una agresión homófoba en un bar de Oviedo por parte de tres desconocidos, que le propinaron varios golpes, causándole lesiones en la cabeza y cuello que le obligaron a acudir al hospital.

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, además de representantes de partidos políticos, han asistido esta tarde a la concentración de repulsa a la agresión homófoba, convocada por Xega y Faciendo Camín Asturies, celebrada en la Plaza de la Escandalera de Oviedo. Asimismo, cerca de medio millar de personas se han concentrado para mostrar su apoyo al joven.

Barbón ha enfatizado la importancia de tomar "consciencia de la gravedad de la situación que se está viviendo", porque "más allá de que se agreda a un chaval al grito de 'maricón de mierda' representa que Asturias tiene un problema como sociedad". "Esto no es lo general de la sociedad asturiana", ha sostenido el mandatario, que ha dicho que "tampoco es lo que desean" el colectivo poblacional ni él mismo, y también agrede a los "vínculos de convivencia que generó y creó" la Constitución española, coincidiendo con la celebración del Día de la Carta Marga.

Manifestación contra la agresión homófoba en Oviedo. EFE

Barbón ha recordado que el Principado ha puesto un teléfono de contacto y trabaja con distintas asociaciones para ofrecer "todo tipo de asistencia", a la vez que lidera el mensaje de "condena rotunda" para que la sociedad asturiana se revele y alce la voz.



Como presidente del Gobierno regional ha confesado que la intolerancia le preocupa "mucho", y ha resaltado que el joven agredido, con su denuncia pública de los hechos, es un "auténtico valiente" al poner en valor una "situación problemática, que sufre muchísima gente, aún a riesgo de su seguridad".



El joven, que ha mostrado en una cuenta de redes sociales las imágenes de las lesiones sufridas el pasado viernes en un bar de la ciudad asturiana, para las que precisó varios puntos de sutura y algunas grapas, ha revelado que los agresores le decían "maricón de mierda" mientras le golpeaban.

"Mi cara aparece en los medios y ahora se me reconoce bastante, así que tanto para bien como para mal asusta un poco, pero no voy a echarme para atrás", ha indicado la víctima, agredida en un bar de la capital asturiana por tres desconocidos, que le propinaron varios golpes, causándole lesiones en la cabeza y cuello que le obligaron a acudir al hospital.

🏳️‍🌈 Los diputad@s Ana Cachero y Ricardo Suárez han asistido esta tarde a la concentración en repulsa por la agresión homófoba que ha sufrido un joven en Oviedo. Han estado acompañados por los ediles socialistas de Oviedo Diego Valiño y Lucía Falcón pic.twitter.com/JMJ7AGt81n — Grupo Parlamentario Socialista Asturias (@GPSAsturias) December 6, 2021

Nacido en Medellín (Colombia) en el año 2000, el joven vive desde hace 14 años en Asturias, donde trabaja como auxiliar de enfermería a la vez que estudia.

"Todo sucedió muy rápido, y fue bastante agresivo porque yo no estaba haciendo nada, solo pasándolo bien con varias compañeras de trabajo, cuando empecé a recibir empujones, y seguidamente me dijeron 'maricón de mierda', me empujaron y empezaron a pegarme", ha relatado.

Agresión homófoba en Oviedo.

Rubio ha añadido que sus compañeras reaccionaron "muy rápido" cuando una de ellas se percató de lo sucedido al "chorrearle en la cara" la sangre de su amigo, momento en el que le cogieron y le sacaron del local.

"Salimos del local y una chica, que no conozco me tapó las heridas con su sudadera porque me estaba desangrando literalmente, y al rato llegó la ambulancia, y me llevó al hospital donde estuve 13 horas", ha explicado.

Según ha relatado el joven, la zona más afectada ha sido el oído, en el que presenta "bastante pérdida de audición", de la que confía poder recuperarse, además de varios puntos y grapas en la cabeza y cuello.

Se ha mostrado sorprendido por la repercusión que ha generado la agresión de la que ha sido víctima, que espera que sirva para "abrir los ojos a la gente, y que sea consciente de que es un problema latente, ante el que no se puede dar un paso atrás".

Ha abogado por que en los colegios "no se oculte y se enseñe que existe una diversidad", ya que sin esa labor de concienciación las cosas "seguirán igual".

"Ha sido algo duro", ha recordado el joven, que aunque era conocedor de que anteriormente se habían producido agresiones de este tipo "nunca imaginas que te va a tocar a ti, no puedes creerlo".

