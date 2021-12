El adolescente acuchillado en Burjassot (Valencia) había quedado con su asesino por Instagram

Una navaja en una papelera, un móvil destrozado y un charco de sangre. Más allá, un grupo de jóvenes arrodillados intentan tapar, entre gritos de auxilio y pañuelos mojados, la herida de un chico tendido en el suelo. Le acaban de apuñalar en el costado, cerca del corazón, y morirá en los próximos minutos sin que nadie sepa quién es ni cómo ha llegado allí. Este fue el panorama que se encontraron los agentes de la Policía Municipal de Burjassot (Valencia).

Todo empezó por una pelea en Instagram, pero terminó con una real. Dos jóvenes se enfrentan por teléfono y deciden solucionarlo a la vieja usanza: en el parque de La Granja, a las 18.30 horas de la tarde. Uno de ellos, de 16 años, aparece solo, sin documentación ni teléfono móvil. El otro, de una edad similar, llega acompañado de tres chicas -una de ellas vecina del pueblo- y esconde un arma en el bolsillo. No se conoce el nombre de ninguno.

Los dos se gritan, se insultan, y llegan a las manos. En un momento dado, el primero acusa -"me cago en tus muertos"- y cae fulminado en el suelo. Su agresor, el otro chico, ha sacado una navaja de grandes dimensiones y se la ha clavado en el costado hasta alcanzar el corazón. Tras comprender lo que ha hecho, arroja el arma a una papelera y sale corriendo de la escena del crimen, perdiendo su móvil por el camino. Sus amigas piden ayuda y huyen con él.

Un joven detenido

La víctima había quedado con su asesino a través de Instagram para pegarse en el parque porque un día antes habían tenido un enfrentamiento, según ha adelantado Las Provincias. Tras recibir la puñalada, el ahora fallecido fue atendido al instante por un grupo de jóvenes que vieron lo sucedido, llamaron al 112 e intentaron taponar la herida con pañuelos de papel. Uno de ellos encontró el móvil del criminal y, en un ataque de ira, lo destrozó a patadas antes de que llegara la Policía, que ya está trabajando en recuperar su contenido. El presunto homicida, que podría ser también menor de edad, fue detenido el lunes.

Varios testigos presenciales de los hechos aseguran que el autor del crimen apareció en el parque de La Granja preguntando por una ubicación exacta, la misma en la que presuntamente habría quedado con su víctima. El joven muerto, por su parte, llevaba cerca de una hora esperando a alguien antes de encontrarse con su asesino. Entonces se produjo la agresión.

Después de recibir el aviso de unos adolescentes cercanos, la Policía Local de Burjassot y el SAMU intentaron reanimar al joven durante 30 minutos, sin éxito. El arma del crimen se encuentra actualmente custodiada por la Policía Científica y la investigación corre a cargo de la Policía Nacional. La declaración de los presentes confirma que es el arma del homicida, quien según los testigos habría intentado apuñalar a su víctima dos veces en el costado, una de ellas alcanzando el corazón. El médico forense confirmó el fallecimiento alrededor de las 19.30 horas.

La Policía Nacional se encontró con un problema para identificar a la víctima -cuyo nombre no ha trascendido- y avisar a sus familiares, ya que el joven fallecido no llevaba documentación ni teléfono móvil. Tampoco le conocía ninguno de los testigos, y fuentes oficiales confirman a este periódico que el menor no residía en Burjassot.

La jueza de Instrucción número 6 de Paterna, en funciones de guardia, ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia a las 22.00 horas, donde se le realizará la autopsia este martes.

