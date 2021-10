Jordi y Xavi, los agentes tras el éxito de El Rubius, Ibai y otros 'youtubers': "Hasta les buscamos casa"

Los 'youtubers', 'streamers' e 'influencers' son las nuevas estrellas del siglo XXI. Lejos quedaron los tiempos en los que un futbolista, una cantante o un actor de Hollywood eran los únicos capaces de atraer el foco mediático del entretenimiento. Ahora no. Ahora, personajes como El Rubius, Willyrex, Vegetta777, Paula Gonu o Ibai Llanos son celebridades que sólo necesitan un ordenador o un móvil para generar contenidos que siguen millones de personas en España. En particular, el público más joven. Pero todos ellos tienen algo en común: están respaldados por Vizz, “la agencia de representación de creadores de contenido para YouTube —conocidos como 'youtubers'— con mayor audiencia en España”, tal y como se autodefinen.

Vizz, de esta manera, actúa como un gigante silencioso y en la sombra. Es la agencia capaz de ayudar a gestionar los destinos de al menos 25 creadores de contenido —'youtubers', 'streamers' e 'influencers'— con mayor influencia en este país. Prueba de ello es que, de los 10 canales de 'youtubers' con más suscriptores en España, cuatro son de “los chicos” de Jordi y Xavi, los CEO y cofundadores de Vizz Agency.

Este ranking, de hecho, lo encabeza El Rubius con 40,1 millones de suscriptores en YouTube, seguido por Vegetta777 que alcanza los 32,7 millones. Ambos son sólo un ejemplo de los representados por la agencia. Los agentes de Vizz, en este sentido, les ayudan en todo lo que necesiten, en una suerte de full management con todo tipo de gestiones. “Hasta les hemos ayudado a encontrar casa, hacer inversiones, arreglar temas emocionales y personales…”, explica Jordi a este medio.

La agencia Vizz, con sede en Barcelona, está decorada con imágenes de sus representados. Manu Mart EL ESPAÑOL

El caso es que Jordi Torras (Manresa, Barcelona, 1982) y Xavier Robles (Tiana, Barcelona, 1985) han llevado a Vizz al Olimpo de las agencias de representación españolas. Al menos en el mundo de los creadores de contenidos. Aunque esta agencia no ha querido revelar ninguna cifra de beneficio anual “por respeto a los talentos”, EL ESPAÑOL ha podido saber gracias a los datos publicados por Informa que, en 2019 —último datos consolidados—, la mayor agencia de representación de creadores de contenido generó más de 23 millones euros, que en beneficios finales superaron los dos millones.

Pero las cifras alcanzadas por Vizz y el haber conseguido que los más destacados 'youtubers' e 'influencers' del país confíen en la agencia es producto de mucho trabajo y esfuerzo. Y, sobre todo, del olfato de negocio que han tenido Jordi —o Toti, como le conocen sus más allegados— y Xavi durante la última década. Ambos supieron leer las necesidades a las que se enfrentaban unos jóvenes y talentosos creadores de contenidos para Internet y redes sociales. 'Streamers' o 'influencers' como El Rubius, Willyrex o Ibai Llanos precisaban de una agencia que les ayudara a administrar sus derechos de imagen, publicitarios, etc.

El origen de Vizz

La historia de Vizz, sin embargo, comenzó a fraguarse con una amistad que se originó en el año 2008. “Por aquellos años, decidí convertir mi proyecto final de carrera en un proyecto real. Nació U-Play Online, un desarrollador de videojuegos que fundé junto con varios amigos de Manresa y de Barcelona en 2007”, explica a este diario Jordi Torras, CEO y cofundador de Vizz. El negocio llevó a Jordi a asistir a diferentes conferencias, eventos y congresos, cuya temática principal eran los videojuegos —y todo lo que les rodea—.

“En uno de los congresos que se hizo en 2008 en Valencia conocí a Xavi. Él fue allí en calidad de periodista de AnaitGames y Eurogamer. Era director de ambas webs. Y, por edades parecidas y porque éramos intranquilos, hicimos migas”, recuerda Jordi Torras. Al volver a Barcelona natal, comenzaron una serie de conversaciones que llevarían a la pareja de directivos a crear Vizz.

La amistad entre Jordi (derecha) y Xavi (izquierda) supuso el inicio para la creación de Vizz. Manu Mart EL ESPAÑOL

“Hay una cosa que me tiene perturbado”, le dijo un día Xavi a Jordi mientras estaban en una taberna cerca de la Sagrada Familia. Entonces, “Xavi tenía sus webs de videojuegos, con buen tráfico, que iban bien. Y me dijo: ‘Hay unos chicos que estoy conociendo que hacen cualquier vídeo en YouTube y me triplican o cuadruplican en audiencia en la web’. Me contó que los chicos empezaban a tener éxito y a ser conocidos”, cuenta Jordi a este medio. Los incipientes 'youtubers', como Vegetta777, Willyrex o Alexby11, ya hacían contenidos que empezaban a difundirse como la pólvora entre el público joven.

“Xavi, a través de ir a eventos con ellos como parte de la prensa, cogió confianza con algunos de ellos. Por ello, un día me dijo Xavi: ‘Toti, he hablado con algunos de los chicos y me están pidiendo que les ayude porque les vienen con campañas de publicidad y, a veces, les engañan y les usan. Me han pedido que les ayude, pero no sé cómo podemos hacerlo’”, recuerda Jordi. Fue cuando a Toti se le encendió una bombilla en la cabeza.

Jordi, que reconoce que no le gusta el deporte, había estudiado bastante, “por curiosidad”, cómo funciona el mundo de las agencias y del management deportivo. Así que le dijo a su amigo Xavi que había que crear algo totalmente revolucionario en España: “Una agencia para empezar a gestionar a los creadores de contenidos los derechos de imagen y ayudarles en el día a día en todo lo que pudiese hacerles falta. Eran chicos de 16, 17 ó 18 años, pero ya empezaban a darles por todos lados y a darse cuenta del mundo cruel en el que vivimos”.

En la actualidad, Vizz reprensenta a 'streamers' como Ibai Llanos. Manu Mart EL ESPAÑOL

Xavi tomó el guante que le tendía Jordi. Y empezaron a trabajar en el proyecto de Vizz. Así, a finales de 2013 y principios de 2014, los cofundadores de Vizz comenzaron con su incipiente agencia de representación “con los cuatro o cinco” 'youtubers' más importantes del momento en España. Y, tras ganarse su confianza y que vieran que “no éramos oportunistas”, incide Jordi, comenzaron a trabajar en exclusividad con Willyrex, Vegetta777, Alexby11 o Mangel. También, iniciaron la colaboración con El Rubius, “pero aún no era exclusiva, porque él tenía su propia Network”.

'Full management'

La carrera de Jordi y Xavi como agentes no escapaba de la duda, sobre todo durante los primeros años, “porque no había nada igual”. “Esos años fueron de un aprendizaje brutal: de nosotros hacia los chicos; de los chicos hacia nosotros; de las marcas hacia nosotros y viceversa… Todo lo que hacíamos era aprender porque no se había hecho nada igual antes. Aprendíamos todo mediante prueba-error, pero, por suerte, al final la mayoría de las cosas salían bien”, dice Jordi a EL ESPAÑOL.

—¿Qué función cumplía Vizz en esos años (2013-2014) con sus clientes?

—Ayudábamos en todo lo que podíamos. Derechos de imagen era lo más evidente, pero hacíamos cualquier cosa. Por ejemplo, les ayudábamos a cambiar de casa si se mudaban, buscar gestores para asegurar que se hace todo bien, etc. Era una especie de full management con todo tipo de gestiones. Hemos ayudado a encontrar pisos, hacer inversiones, arreglar temas emocionales y personales… Es lo que hacen las agencias: trabajar para que ganen dinero, pero también para que estén bien; que estén equilibrados; que estén estables.

Lolito, otros de los representados por Vizz, en un póster que decora las paredes de la agencia. Manu Mart EL ESPAÑOL

Jordi y Xavi, se convertían de esta manera en una suerte de superagentes. De hecho, un ejemplo de que estos dos amigos iban más allá que el dinero fue la ayuda que le proporcionaron a El Rubius. Era 2018 y el aclamado 'youtuber' anunciaba que dejaba de generar contenido por un tiempo. No se encontraba bien emocionalmente y decidió desconectar su canal.

“Le apoyamos en todo y él estuvo contento con ello. En ningún momento le pusimos presión. No nos importaba el dinero. Le dijimos que se tomara el tiempo que quisiera, con tranquilidad. Y le ayudamos hasta donde él quiso que le ayudáramos, que fue mucho. Él tenía que relajarse; tomarse las cosas con distancia y, la verdad, es que él sólo lo ha arreglado. Era un tema de descansar porque llevaba muchísimos años con una presión brutal”, desvela Jordi.

2016, el año del cambio

Pese a ello, el año en que Vizz terminó de estallar fue en 2016, cuando el grupo francés Webedia compró el proyecto de Jordi y Xavi. Aunque a corto plazo la agencia de 'youtubers' no notó el cambio, a largo plazo, la cosa cambiaba. “Notamos el músculo financiero y estructural de lo que estaba montante Webedia en España. Te daba opciones de hacer inversiones; de proyectar el equipo incluso por encima de los ingresos que estás teniendo para poder crecer más rápido y con gente más buena; de colaborar en proyectos internacionales en los que probablemente no hubiésemos podido participar estando aislados aquí, en España…”, explica Jordi.

Jordi Torras, a la izquierda, y Xavier Robles, a la derecha, son los cofundadores de la agencia Vizz. Manu Mart EL ESPAÑOL

Por este músculo financiero y por el meticuloso cuidado que tiene Vizz a la hora de elegir a quién representa, la agencia sólo va hacia arriba. Jordi y Xavi —y su equipo— ya están en el escalón del management de permitirse decidir a quién representar y a quién no. “Tenemos la política de sólo incorporar a dos o tres nuevos talentos al año”, esgrime Jordi. Así, se entrevistan con los potenciales representados, que deben ser creadores muy seguidos, pero con perfiles poco —o nada— polémicos “por la responsabilidad que tienen los creadores de contenidos con las nuevas generaciones”.

Además, ese músculo financiero que respalda Vizz, sumado a lo que la propia agencia genera, le ha ayudado a organizar macroeventos que han sido hitos en la historia española del mundo del YouTube y del Twitch. Por un lado, Jordi y Xavi fueron los responsables de que, en el Gamergy de 2018, se pusiera a 100 creadores de contenido jugando al mismo tiempo al Fornite. “Fue en Madrid y nunca se había hecho nada igual. Ni siquiera a nivel global. No se había puesto a tanta gente influyente a jugar a un mismo juego, en un mismo sitio, compitiendo y haciendo el loco”, recuerda Jordi.

Jaime Ugarte (izquierda), Ibai Llanos (centro) y Torete (derecha), en la mesa de comentaristas de la Velada. Webedia

Y, este mismo 2021, sin ir más lejos, Vizz también organizó “con poco medios pero con resultados comparables a grandes eventos de Atresmedia o Mediaset” la famosa Velada del Año de Ibai. En ella, el famoso 'streamer' también organizó y comentó un combate de boxeo que rompió todos los techos de audiencias. “Tuvo la media más alta de espectadores durante la duración del evento y fue un ejemplo de que ya podemos hacer producciones al nivel de cualquier empresa de eventos o de cualquier producción audiovisual”, sentencia Jordi.

No se sabe hasta dónde seguirá creciendo la agencia de Jordi y Xavi, pero, lo que sí se sabe es que, de momento, ayudan a gestionar los destinos de los grandes creadores de contenidos audiovisuales de este país. Ibai, El Rubius, Willyrex, Paula Gonu, Vegetta777, DJMariio o Alexby11 son algunos de los representados por Vizz que seguirán llevando en volandas a esta agencia de representación a lo más alto del sector del sector.

