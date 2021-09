Las ciudades donde es más barato y más caro hacer la compra según la OCU: los casos de Yolanda y María

A Yolanda y María del Carmen les separan 1.200 kilómetros y las aguas del océano Atlántico. La primera vive en Jerez de la Frontera (Cádiz); la segunda, en Las Palmas de Gran Canaria. Esta distancia también es notable a la hora de pagar en el supermercado. Jerez es la ciudad más barata de España para llenar el carrito de la compra. Las Palmas, en cambio, es la más cara, junto con Getxo (Vizcaya).

Así lo demuestra el estudio anual de supermercados de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha sido presentado este miércoles en Madrid. La organización ha visitado 1.103 establecimientos en 65 ciudades españolas. Andalucía y el Levante salen bien parados en este informe. Los archipiélagos, el País Vasco y Cataluña, no tanto.

En casa de Yolanda viven tres personas y gastan cerca de 170 euros semanales en comida y otros productos de supermercado (droguería y menaje básico). “Se me encarece la cesta por mi hijo que es celiaco y yo tengo intolerancia a la lactosa. Así que se encarece bastante más”, asegura esta mujer jerezana en conversación telefónica con este periódico.

Interior del Alcampo de Murcia, el supermercado más barato de España, según la OCU. Alcampo

El gasto es algo menor en casa de María, la canaria, que gasta cerca de 150 euros a la semana. Esta diferencia se debe a que solo son dos en casa. Si extrapolamos estas cifras al gasto por persona semanal, en Jerez una compra semanal media cuesta 56 euros por persona (con celiaquía e intolerancia a la lactosa incluidos). En Las Palmas, esa cifra aumenta a 75 euros por persona.

Los hábitos de jerezana y canaria son bastante similares: comida casera, poco producto ultra procesado, pocos refrescos o bebidas energéticas y ambas acuden a varios supermercados o tiendas. “Lo que es el papel (hogar, clínex, servilletas) lo compro en Mercadona. También los berberechos y mejillones en lata, porque la relación calidad precio en Mercadona es incomparable”, explica María, también por teléfono, desde Las Palmas.

“En el Hiper Dino [cadena canaria de supermercados] compro lo gordo”. Echando un vistazo a las cifras de la OCU, los Hiper Dino de Las Palmas figuran como supermercados, por lo general, caros. Por ejemplo, en el de la calle Sagasta, una cesta de productos básicos puede costar un 8% más que en un Mercadona de Jerez, según el estudio de la OCU. “Para la fruta y la verdura —prosigue María— me voy a un señor que tiene una tiendita pequeña que está cerca de la casa de mis padres”.

La entrada a un supermercado Hiper Dino, en Canarias.

Por último, María también se da algunos caprichos en la zona gourmet de El Corte Inglés: “En la panadería de El Corte Inglés hay un pan específico que me encanta”. Sin embargo, su Hiper Dino habitual cada vez está implementando más estos productos para paladares exigentes: “Lo que iba a buscar al El Corte Inglés, cada vez lo tiene más el Hiper Dino”.

Las ciudades más caras para hacer la compra, según la OCU

1. Las Palmas de Gran Canaria y Getxo (Vizcaya)

2. Palma de Mallorca

3. Barcelona

4. Alcobendas-San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Yolanda, en cambio, no se da muchos caprichos ya que la “necesidad” implica que su cesta de la compra es más cara que la media. Los productos sin gluten y sin lactosa son, por lo general, caros. También en Mercadona, aunque se tenga la imagen de que no. Lo que hizo Juan Roig desde que montó sus supermercados es distinguir muy bien qué productos tienen gluten y cuáles no. Pero los precios son similares a otras cadenas. Había una leyenda urbana que contaba que la hija del empresario es celíaca, pero parece que es solo eso, un mito.

Yolanda compra mayoritariamente en Mercadona, si bien tiene una carnicería y una pescadería de confianza. En su nevera nunca falta Coca-Cola (cuyo precio ha subido un 15% respecto al 2020, según la OCU) y cerveza sin gluten. Su plato estrella, como cabía esperar, es la berza jerezana. “Me sale muy rica”.

Las ciudades más baratas para hacer la compra, según la OCU

1. Jerez de la Frontera (Cádiz)

2. Almería

3. Catellón

4. Puertollano (Ciudad Real)

5. Ciudad Real

6. Zamora

Ambas mujeres también aprecian la diferencia de precios cuando van a otras ciudades. Para Yolanda, todo es más caro fuera; para María, todo lo contrario. “Cuando he estado en Madrid sí que he visto que todo es mucho más caro. La fruta, la pescadería y todo eso”, asegura Yolanda. “Yo veraneo en un pueblito de Asturias, en Villaviciosa, porque mi marido es de allí, y la diferencia la noto abismal. Sobre todo en el supermercado, en el Día, con la fruta y la verdura. Y tengo muchas más opciones en el pueblo. Aquí puedo comprar rico, pero tengo que pagarlo”, lamenta María.

Entrada al Alcampo de Telde, el supermercado más caro de Las Palmas, según la OCU.

Y en lo que también coinciden ambas mujeres es que los precios han subido, como norma general. Estos exorbitados precios de la luz que no paran de marcar “récord histórico” —este jueves llega otro: 221 euros megavatio-hora— también encarecen la cesta de la compra. Porque todos los productos, en mayor o menor medida, requieren energía y carburantes para llegar envasados y pimpantes a las estanterías del supermercado.

“Algo ha subido, sí. Sigo gastando casi igual que cuando éramos uno más [su otro hijo vive ahora en Madrid]. En Mercadona se nota, ha subido bastante”, lamenta Yolanda. “Antes con 50 euros te llenabas un carrito. Ahora es imposible bajar de 100 euros con lo básico, lo normal. Es imposible. Lo que antes hacías con 50 ahora lo haces con 100”, remata María.

