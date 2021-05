Hacemos la compra en Mere, el 'Lidl ruso' que vende el jabón en garrafa: sus 10 productos más raros

En Parla (Comunidad de Madrid), en un polígono cercano a la A-42, el supermercado Mere -el llamado 'Lidl' ruso- nos abre sus puertas -que, por cierto, no son automáticas-. Ha llegado hace apenas una semana a España, inaugurando tres tiendas: dos en Valencia (Aldaia y L'Alquería de la Comtessa) y la mencionada en Parla. ¿Con qué objetivo? Competir por el precio. Dicen que son la cadena más barata, la que tiene "las mejores ofertas cada día". ¿Y es verdad? Veamos...

De primeras, entrar en Mere es como cambiar de década o, más concretamente, como volver al siglo XX. El aspecto es como el de aquellos primeros Lidl y Aldi abiertos en Alemania. O, si quieren un simil parecido en España, a los Dia de los 90.

Los productos no están colocados en estanterías, sino que están apilados en palés, sin demasiado orden ni concierto. Con paquetes, eso sí, de mayor tamaño. Eso, sin duda, llama mucho la atención, acostumbrados como estamos a los packs pequeños.

Supermercado Mere, el Lidl ruso.

Otra de las diferencias con los supermercados tradicionales es que no tienen productos de marca blanca. Sólo cuentan con firmas rusas o muy reconocidas: Coca-Cola, Cruzcampo, Campofrío, Pringles…

No hay secciones, pero sí una cantidad de productos que hacen que el supermercado se asemeje más a un economato -casi un mercadillo- que a un supermercado tradicional. Compite, eso sí, con una gran cantidad de artículos de todo tipo: artículos de cocina, menaje, limpieza, decoración, ropa de aseo, juguetes, alimentación… Es decir, no sólo vienen a competir con Lidl, Aldi o Mercadona. No, también quieren hacerlo con Ikea o algunas tiendas de ropa baratas.

Destaca sobremanera la sección de condimentos y especias, que no se venden en pequeños frascos tradicionales a los que estamos acostumbrados. En su lugar lo ofrecen en sobres de plástico, como por ejemplo el orégano de la marca Edal, con un peso neto de 100 g y un precio de 0,56 euros.

Al igual que las especias, el apartado de legumbres también varía. Se venden en bolsas de gran cantidad, como por ejemplo las lentejas: marca Cochura, 5 kg a un precio de 7,06 euros, sin opción a comprar menos cantidad. O el jabón líquido en garrafas de 4,5 kg por 3,19 euros, sin duda unos precios bastante asequibles.

Supermercado Mere.

Otra de las características del supermercado es que, hasta el momento, no hay leche ni productos frescos. Y, por supuesto, la escasez de trabajadores. Cuentaa con un número reducido en la plantilla, de cinco a seis personas en cada establecimiento. Cuenta con un aparcamiento pequeño, de 15 plazas y su horario comercial es de 10:00 a 21:30 de lunes a domingo.

La empresa

Mere acaba de llegar a España, pero, con estas características, ha conseguido convertirse en un gigante en Rusia. Fundado en Krasnoyarsk en 200, desde entonces no ha parado de crecer, llegando a acumular más de 800 establecimientos por todo el país.

En 2015, la cadena dirigida por Andrey Murzov pertenciente al grupo Svetorfor, comenzó su expansión internacional, empezando por Asia y por la Unión Europea.

Ahora, ha llegado a España con la intención de quedarse: tiene previsto abrir en 40 ciudades para competir, sobre todo, con Dia, Lidl y Aldi. Para eso, apuesta por los precios baratos, máxime en una época delicada, después de la pandemia, con los bolsillos de muchos españoles vacíos.

Para que vean qué se pueden encontrar -aunque acudan para comprobarlo con sus propios ojos- recopilamos algunos de los productos que, por su precio y calidad, merecen la pena.

Jabón líquido Grapefruit

Jabón líquido de manos con extractos de fruta. De origen ucraniano, se vende en garrafa de 4,5 kg. 1 kg cuesta 0,71 euros y 4,5 Kg se vende por 3,19 euros. Disponible en los establecimientos Mere.

Jabón líquido Grapefruit

Como se puede ver en la imagen, se vende en garrafas -como si fuera aceite o vino peleón- y su precio es bastane competitivo. Eso sí, cuidado con bebérselo.

Lenteja La Cochura

Procedentes de España, la lenteja roja de la marca Cochura se vende en Mere en paquetes de 5kg por un precio de 7,06 euros. Se aconseja guardar en un lugar fresco, seco y no expuesto directamente a la luz.

Lentejas La Cochura.

Su modo de preparación requiere ponerlas en remojo la noche anterior a la cocción entre 10 – 12 horas. Como se puede ver, se vende en bolsas que dan para un año de lentejas.

Gofres belgas

Su fabricante es Global Food. 12 unidades con crema de cacao, sabor intenso y dulce.

Gofres belgas.

El modo de preparación requiere de 1 a 3 minutos en el microondas. Por un precio de 6,68 euros

Edredón nórdico:

Procedente de Rusia, el edredón nórdico tiene unas medidas de 200-200 cm, con tejido Jacquard de microfibra y una densidad de 85g.

Edredón nórdico.

Por un precio de 11,62 euros.

Limpiacristales:

Limpiacristales MPL de uso diario y profesional, dejando los cristales relucientes y con un aroma a limpio.

Limpiacristales

Se vende en garrafas de 5 litros con un precio de 2,95 euros.

Suavizante Soft Blue:

El nuevo suavizante que ofrece el supermercado Mere, contiene 3,9 litros con una capacidad de 60 dosis.

Suavizante Soft Blue.

Perfecto para dejar la ropa suave y con buen aroma, cuidando en cada momento cada detalle de los tejidos. Por un precio de 1,40 euros.

Detergente líquido Herbal

Detergente para todo tipo de ropa y color, con una capacidad de 40 dosis por envase y 3 litros de contenido.

Detergente líquido.

De la marca Esil con un precio de 1,29 euros.

Huevos:

Uno de los productos que más destacan son los huevos estuchados, tamaño L con 30 unidades por cartón.

Huevos.

Producidos en España, Huevos Redondo SL. Cuesta 2,85 euros.

Plancha profesional:

Plancha para el cabello de la marca Iría titanium XS.

Plancha profesional.

Cuida a la perfección el pelo sin dañarlo ni quemarlo. Cuesta 5,40 euros

Plato de cocina:

Plato 19,5 cm con decoración mixta.

Platos de cocina.

Compuesto por cristal disponible en varios colores por un precio de 0,83 euros.