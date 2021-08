Probamos la comida a domicilio del chef Dani García: estrella Michelín en Just Eat con platos a 8€

Dani García, el chef andaluz con tres estrellas Michelin, está queriendo revolucionar el llamado delivery con un nuevo servicio de comida a domicilio bajo el nombre de "La Gran Familia Mediterránea". Este nuevo proyecto tiene como objetivo llegar a todos los hogares de la mano de Just Eat, con precios muy ajustados pero con los platos más icónicos del chef.

Tras un confinamiento de por medio, el equipo de Dani García lanza un nuevo concepto de comida mediante un restaurante fantasma que unirá los gustos de toda la familia. Ahí se podrá encontrar desde comida asiática, bocatas gourmet, cocina española o italiana, hasta opciones saludables. Todo ello forman más de 100 platos disponibles en tan solo un click. De momento, este servicio solo está disponible para Madrid, Barcelona y Marbella (ésta última en un claro guiño a su Málaga natal).

Con toda la popularidad que ha obtenido desde su inauguración, EL ESPAÑOL ha querido probar los platos favoritos del chef, como la ensaladilla rusa de gambas y huevos de codorniz al ajillo, el brioche de rabo de toro y las croquetas de jamón ibérico. Valoramos así la rapidez del servicio, la calidad de sus platos y por supuesto el precio, que en este caso ha sido de un total de 39 euros.

Cuatro platos del Chef Dani García

Para la nueva marca, el grupo se ha inspirado en 13, Rue del Percebe, el conocido tebeo de Francisco Ibáñez. Bajo el techo de esta gran familia mediterránea se encuentran diversos personajes que corresponden con un estilo de cocina. De entre las más demandadas para comer a domicilio están MasterChef Family, con los platos típicos que elaboraron en el programa; Brio, brioches y bao baos de carne; Paula Ordovás, una propuesta de comida healthy; Tita Brava, tapas tradicionales, lo mejor de cada taberna; Pancho Suey, chino y mexicano; Molta Mamma, comida italiana y Sr. Brasas, hamburguesas.

Lo primero que llama la atención nada más realizar el pedido es la rapidez con la que lo entregan. Al finalizar el pago, la propia web pone a tu disposición un seguimiento de la comida y te da la opción de elegir a la hora que prefieres que te lo entreguen, en este caso elegimos 15:15 y a las 15:00 ya estaba el repartidor en la puerta.

Brioche de rabo de toro

Brioche de rabo de toro

El primer plato a degustar de la Gran Familia Mediterránea es el brioche de rabo de toro, uno de los platos más demandados por los clientes, considerándose uno de los "favoritos del chef". En la carta del restaurante tiene un precio de 7 euros y a domicilio sale por 12 euros, sumándole el 1,90 de gastos de envío, en total 6,90 euros más caro.

Cada envase, con diseños llamativos pero prácticos, cuenta con sus propios compartimentos individuales, para que la comida no se choque entre ella. Y aquí viene el error, el pedido contaba con los platos elegidos y un par de servilletas, pero se olvidaron de lo más importante, los cubiertos.

El brioche de rabo de toro desmigado, láminas de champiñón, salsa Bull y rúcula, viene en dos unidades. La verdad que estaba muy bueno, tierno y para nada frío. Viene acompañado con un sobre aparte con la salsa para que te puedas echar tú la cantidad que prefieras.

Ensaladilla rusa

El segundo plato que hemos probado ha sido la ensaladilla rusa de gambas y huevos fritos de codorniz al ajillo Bibo Style. Tanto en la carta del restaurante como a domicilio, este plato tiene un precio de 9 euros.

Ensaladilla rusa

Esta ensaladilla rusa de gamba blanca viene con la cantidad suficiente para que no te quedes con hambre, muy rica y con buena presentación. Al final, no es fácil llevar un huevo frito a domicilio, y es un logro que la yema se deshaga y la puntillita permanezca intacta. Aunque no es un plato muy práctico para comerlo sin cubiertos.

Las croquetas

El último plato estrella del chef son las croquetas de jamón ibérico de bellota andaluz. El envase trae seis unidades y tiene un precio de 8 euros. Como bien hemos comentado anteriormente, las piezas vienen en compartimentos individuales para que no se puedan chocar y desmenuzar entre sí. En el cartón se puede apreciar una frase original y divertida como es: "Chicas, calentad que salimos".

Croquetas de jamón ibérico

Una de las cosas que me llamó bastante la atención es su temperatura. Al ser unas croquetas y no comerlas recién hechas, lo normal es que por el camino se vayan enfriando, y todo lo contrario, estaban perfectas para consumirlas.

El postre

Y por último y no menos importante, el postre. En este caso queríamos elegir el conocido helado de Nutella con palomitas y avellanas caramelizadas, pero se agotó en cuestión de minutos, así que nos decantamos por el segundo postre más típico de Lobito de Mar (el restaurante de Dani García en la calle Jorge Juan de Madrid), el helado Happy Hippo.

Happy Hippo

Tiene un precio de 9 euros, pero lo que más destaca de este helado es su envoltorio. Viene recubierto de un redondo de poliestireno, a modo nevera, para mantener la temperatura. La verdad que me sorprendió bastante, estaba intacto y nada derretido.

Un sabor sorprendente y con gran cantidad, ideal para quedarte lleno nada más terminar de comer.

Tras finalizar la prueba de los platos más conocidos del chef Dani García, puedo decir que ha sido todo un acierto. Una manera de comer bien, desde casa y disfrutando a la vez del envoltorio tan original con el que se presenta. Al final es bastante asequible y tienes múltiples platos a tu disposición.

También te puede interesar...

-Probamos cinco pintas secretas de las mejores cervecerías de Madrid: las hay hasta por 5,50 euros

-Probamos los mejores pinchos de tortilla de Madrid: cinco restaurantes secretos donde ir

-Probamos los helados más vendidos de las 5 mejores heladerías de Madrid: cuestan entre 2,90 y 4,70€

Sigue los temas que te interesan