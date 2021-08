Mohamed huyó en patera tras apuñalar a Ali y lo localizaron en un centro de menas en Murcia

Noticias relacionadas La Ertzaintza detiene a otro menor involucrado en la paliza de Amorebieta: ya son 14 los arrestados

Todos los tripulantes de cada patera que zarpa de Argelia rumbo a las costas españolas tienen una cosa en común: sueñan con empezar una nueva vida en Europa. En el caso de Mohamed, ese sueño estaba manchado de sangre porque solo buscaba huir de la Justicia de su país como presunto autor de la muerte violenta de Ali: un chico, de 19 años, al que debía 500 míseros dinares (3 euros) por los que supuestamente le apuñaló el 6 de junio en la ciudad argelina de Sig.

"Parece ser que Mohamed pagó 4.500 euros por subirse a una patera en la costa de Orán, el 7 de junio, solo un día después de apuñalar en el corazón a Ali", según detalla Francisco José Clemente Martín, delegado en Almería del Centro Internacional para la Identificación de Migrantes Desaparecidos, y que dio la voz de alarma a la Policía Nacional que finalmente ha localizado al sospechoso del homicidio en un centro para Menas de la localidad murciana de Los Alcázares.

"La huída de Mohamed de su país trascendió cuando empezó a circular por redes sociales un vídeo donde los tripulantes de una patera festejaban que eran rescatados por Salvamento Marítimo, a cuarenta millas náuticas de Cartagena", tal y como relata el delegado almeriense de la citada ONG. "En las imágenes salía riéndose el asesino".

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al vídeo filmado por uno de los 17 tripulantes de la patera, cuando fue interceptada por la Guardamar Concepción Arenal. Un inmigrante saca su móvil y empieza a grabar al mencionado buque mientras celebra que por fin van a llegar a suelo español tras un día de viaje, en una endeble embarcación de fibra, con un motor de cuarenta caballos. A los pocos segundos, varios sin papeles se unen risueños a los cánticos y entre ellos se encuentra Mohamed.

- Francisco José, ¿qué ocurrió cuando el vídeo se viralizó?

- La grabación de la patera comenzó a circular por Argelia llegando a manos de la familia del fallecido y contactaron conmigo porque en ese país tengo muchos seguidores en redes sociales por mi labor en el Centro Internacional para la Identificación de Migrantes Desaparecidos: colaboro en avisos a Salvamento Marítimo cuando hay embarcaciones a la deriva, en los trámites de repatriación de inmigrantes fallecidos en alta mar, documento la llegada de pateras y ayudo a inmigrantes cuando sale de los centros de internamiento. Los familiares del fallecido me hicieron llegar el vídeo y me contaron que uno de los chicos que salía en las imágenes había matado un día antes a Ali en Sig, huyó en patera del país y lo tenían que detener en España.

El sospechoso de un homicidio en Argelia huyó de su país en una patera rescatada por Salvamento Marítimo.

- ¿Qué hizo usted con semejante información?

- Al principio no se sabía si el sospechoso había entrado a España por las costas de Almería o Cartagena. Me puse en contacto con la UCRIF (Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental) porque a veces colaboro con ellos y le facilité la información. Entonces comenzaron a hacer gestiones para ver si estaba entre los tripulantes de las últimas pateras que habían llegado a Almería, pero aquí no estaba y alertaron a la Policía Nacional en Murcia.

En ese momento, en perfiles de Facebook de ciudadanos argelinos ya circulaban imágenes del supuesto homicida (Mohamed) y de la víctima (Ali) denunciando que una deuda económica era el supuesto móvil de una muerte violenta ocurrida en la ciudad de Sig. De hecho, EL ESPAÑOL preguntó el 16 de junio a la Jefatura de Policía de Murcia por la llegada en patera del presunto autor de un homicidio cometido en Argelia, pero tan solo confirmó que al sospechoso le constaba una infracción de la ley de Extranjería para no levantar la liebre de la investigación puesta en marcha por la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental.

Este diario ha podido saber que las fotos y el vídeo que ilustran este reportaje llegaron a ser facilitadas a guardias civiles que patrullan por el Campo de Cartagena, con el objetivo de contrastar si el sospechoso se había asentado en alguno de los municipios de la mencionada comarca, caracterizados por contar con fuertes tasas de inmigrantes que se ganan la vida en la agricultura.

Localizado en Los Alcázares

La UCRIF contaba con una descripción física del sospechoso, así como con sus datos personales y filiación: Mohamed H. B., soltero, nacido en la ciudad argelina de Sig el 22 de agosto de 2001. Tal información permitió a los investigadores dar con el supuesto homicida y confirmar que desde que llegó al Puerto de Escombreras en Cartagena entre los 17 tripulantes de una patera, había sido tratado como un Mena: menor no acompañado. De forma que había ingresado en el Centro de Menores de Los Alcázares, a pesar de que realmente tenía 19 años.

Los investigadores localizaron al adolescente en las instalaciones para Menas y cuando se entrevistaron con Mohamed reconoció su identidad, confirmó que no era un menor de edad y confesó que huyó en patera tras matar supuestamente con un arma blanca a Ali. Además, otro de los ocupantes de la patera proporcionó información sobre el presunto homicida que llevó a la Policía Nacional a trasladar a Mohamed al Centro de Internamiento de Extranjeros de Murcia con el objetivo de realizar más pesquisas para esclarecer los testimonios recogidos, así como tramitar una Orden Internacional de Detención y Extradición.

Mohamed tras ser detenido por la Policía Nacional en suelo murciano. CNP

La familia del joven fallecido tuvo conocimiento de la investigación abierta por la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental y envió una carta a la Jefatura Superior de Policía en Murcia donde aportaba información sobre los hechos ocurridos. La misiva permitió confirmar a los investigadores el supuesto móvil del homicidio: una discusión en la vía pública, por una deuda de 500 dinares (3 euros) que el autor (Mohamed) debía a su víctima (Ali).

Ingresa en prisión

La UCRIF procedió al arresto del sospechoso que seguía internado en el CIE mientras concluían las pesquisas policiales y la Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión de Mohamed por saldar su deuda económica con Ali a cuchilladas.

Este diario ha podido contactar por Messenger con la familia del difunto y ha confirmado los hechos de los que alertaron a las autoridades españolas contactando con Francisco José Clemente Martín, delegado en Almería del Centro Internacional para la Identificación de Migrantes Desaparecidos: una ONG implicada en el drama de la inmigración irregular.

"Mi hermano, Ali, estaba en casa y cuando salió a la calle se peleó con ese delincuente: lo mató con un cuchillo a traición", según ha asegurado a EL ESPAÑOL la hermana de la víctima sobre los truculentos hechos, ocurridos el 6 de junio en Sig, y que consternaron a los más de 70.000 habitantes de esta urbe situada al oeste de la capital de Argelia.

- ¿Por qué le quitó la vida Mohamed a Ali?

- Hermanda de la víctima mortal: Se dice que fue por el dinero.

El dolor que sufría esta familia desde junio era doble. De un lado, habían perdido a uno de sus miembros más jóvenes, con solo 19 años, y de otro, sabían quién era el asesino, pero tras escapar en patera a España y hacerse pasar por un Mena temían que jamás respondiese por sus actos ante la Justicia. Ahora, tras la meritoria investigación de la Policía Nacional, tratan de averiguar dónde acabará Mohamed. "Está en prisión, pero queremos saber si será castigado en España o Argelia".

