La DGT prorroga un año más el contrato de cursos para recuperar puntos del carné de conducir

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha prorrogado durante un año la vigencia del concurso en el que se otorga la concesión a las autoescuelas para realizar cursos de recuperación de puntos de carné. El certamen público, ganado por la UTE y encabezado por CNAE (Confederación Nacional de Autoescuelas), espera así regularizar la situación de miles de conductores que podrían haberse quedado sin carné en agosto.

El actual concurso, que vencía el próximo día 18, generó preocupación y estrés entre los conductores que habían perdido los puntos de conducir, ya que muchas autoescuelas se encontraron sin fechas para organizar sus cursos de recuperación a partir de entonces. Por ahora, desde la CNAE confirman que finalmente se ha prorrogado la vigencia del concurso durante un año más.

El actual concurso fue adjudicado en enero de 2018 con una concesión inicial de tres años, prorrogable a otros tres, por lo que desde la DGT no esperaron repercusiones ni en los afectados ni en las autoescuelas autorizadas. Finalmente, este martes procedieron a ampliar el concurso, por lo pronto, hasta las mismas fechas de 2022.

En este punto, entonces, los conductores que hayan perdido los puntos del carné de conducir debido a alguna infracción, o si sus carnés no tienen vigencia al agotar el saldo, tienen la posibilidad de hacer cursos de reeducación y recuperarlos. Estos se hacem, dice la DGT, en centros concertados para una recuperación parcial de puntos o la recuperación de permiso o licencia que hubieran perdido. Según la normativa vigente, si no se han perdido todos los puntos se puede optar por dos opciones para recuperarlos.

La primera, obviamente, es no cometer más infracciones: si en dos años no se pierden más puntos, el conductor volverá a tener los 12 iniciales (aunque se partiera de 8 por ser novel o haber tenido que recuperar el permiso). La segunda opción, por conra, es hacer un curso de recuperación parcial de reeducación y sensibilización de doce horas lectivas. Tras él, el conductor recuperará un máximo de 6 puntos cada dos años.

