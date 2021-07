Nuevo frente para la DGT: miles de conductores se podrían quedar sin carné de conducir desde agosto

Miles de conductores de toda España podrían quedarse sin carné de conducir a partir del 18 de agosto. El motivo: la Dirección General de Tráfico (DGT) aún no ha convocado el concurso en el que se otorga la concesión a las autoescuelas para realizar cursos de recuperación de puntos de carné. En consecuencia, las autoescuelas acreditadas actualmente y que ya tienen la autorización para desarrollar los cursos no estarán facultadas para seguir haciéndolos tras la fecha señalada.

Esto, en consecuencia, afectará a miles de conductores que no podrán realizar sus cursos de carné por la falta de disponibilidad de fechas. Por ello, al no recuperar sus puntos, muchos de ellos dejarían de tener vigente su permiso para conducir. Ni siquiera las autoescuelas saben qué pasará a partir del 18 de agosto si la DGT no convoca el concurso para adjudicar la concesión o, en contraparte, renovar el convenio aún vigente.

“La concesión va a caducar en pocas semanas [el 18 de agosto] y desde entonces no podremos impartir esos cursos a no ser que la DGT convoque el concurso para volver a adjudicar la concesión o renueve el convenio. Pero, de momento, no sabemos nada”, ha explicado un director de autoescuela a EL ESPAÑOL. En suma, o se prorroga el convenio o los conductores que necesiten recuperar puntos en su permiso estarán en el limbo.

Un grupo de alumnos en el aula de una autoescuela.

Pese ello, la DGT ha explicado a Vocento que su intención, a priori, es “prorrogar el actual convenio”. “Para ello, todavía tenemos tiempo, por lo que no tiene por qué haber ningún problema ni se tiene por qué ver afectado ningún conductor que haya perdido los puntos del carné y quiera recuperarlos”, añade Tráfico.

El sector, tranquilo

A este llamamiento a la tranquilidad por parte de Tráfico se suman otras fuentes del sector que coinciden en que “hay confianza en que a lo largo de agosto se renueve el convenio para que los conductores que necesiten recuperar sus puntas puedan seguir haciéndolo a partir del 18”. “Esperamos que nadie se quede sin fecha después de ese día”, añaden.

Todo esta problemática, de hecho, está provocada por el entramado educativo y reeducativo vigente en la DGT desde hace algunos años. En él, los conductores y resto de usuarios de la vía que hayan agotado los puntos de carné por sus infracciones pueden reeducarse en las autoescuelas adjudicatarias para recuperar de manera parcial sus puntos o el propio permiso, en el caso de que su saldo haya quedado en 0.

Permiso de conducir en la app 'mi DGT'. Omicrono

Pese a todo, la cosa podría cambiar si la reforma para modificar la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial presentada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ve luz verde en el Parlamento. En esta nueva medida se prevé que el conductor que haya perdido su carné tendrá que pasar dos años sin cometer infracciones por pérdida de puntos para poder recuperar su saldo inicial, mientras que, en la actualidad, el periodo varía en función de las infracciones cometidas.

¿Cómo recupero mis puntos?

Tal y como ha explicado EL ESPAÑOL en anteriores ocasiones, hay varias alternativas para conseguir recuperar puntos. Una de ellas es no cometer ninguna infracción en los años posteriores a la fecha de la sanción y retirada de puntos. Otra es asistiendo a los cursos de reeducación vial que hay disponibles. Esta alternativa consiste en la participación en un curso de formación y reeducación vial, que están en duda a partir de este 18 de agosto.

El aprendizaje, pese a las dudas existentes en su vigencia a partir de agosto, es de 12 horas en una autoescuela concertada con la Administración. De esta forma, podrán recuperarse seis puntos. Este curso sólo se puede pasar una vez cada dos años. En caso de los conductores profesionales una vez al año. Si después de hacerlo se pierden más puntos, no se podrán recuperar hasta que no pasen dos años.

Examen del carné de conducir.

Si en los dos años posteriores al curso no se pierde ningún punto, se volverá a tener los 12 puntos. En caso de que la infracción haya sido muy grave, con pérdida de seis puntos, habrá que esperar tres años para recuperar los 12. El curso tiene un precio aproximado de 100 a 350 euros, en función de lo que se quiera recuperar (algunos puntos o todo el permiso). Para poder recuperar el permiso de conducir y recuperar puntos, hay que esperar seis meses. Si se es conductor profesional hay que esperar tres meses.

Cuando haya pasado ese tiempo, se podrá acceder a uno de los cursos de reeducación vial. Pero en este caso, la duración es de 24 horas y el precio del mismo aumentará. En caso de llegar a esta situación, además del curso hay que aprobar un teórico. Esta prueba teórica debe hacerse en la Jefatura de Tráfico provincial. Sólo de esta forma se podrá recuperar el permiso de conducir con los ocho puntos iniciales.

