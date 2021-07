La “estafa” de Mediastar: Yolanda, Raúl o Román siguen sin sus compras ni su dinero meses después

Yolanda reside en Murcia, Raúl en Málaga y Román en Huelva, pero comparten una cosa: el cabreo y la indignación de haber perdido su dinero tras comprar un producto tecnológico en mediastar.es que nunca han llegado a recibir. "Es una estafa", tal y como coinciden en denunciar los tres a EL ESPAÑOL.

La actividad de esta tienda 'online' ha motivado denuncias en la Policía Nacional, en los juzgados de Madrid, en organizaciones de consumidores, y lo que se avecina por el horizonte porque en Telegram se ha creado el grupo de 'Afectados por Mediastar' para localizar a más víctimas con el objetivo de emprender alguna acción legal conjunta.

"Yo le iba a regalar un televisor a mi marido por su cumpleaños y en diciembre de 2020 me metí en Google a buscar el modelo que quería: una de las primeras páginas que me salió fue la suya", relata la murciana Yolanda. "La web me transmitió una confianza total". El diseño de 'Media Star-La tienda online de eléctronica' es intuitivo, de forma que capta con rapidez la atención del internauta en alguno de los 1.372 productos que oferta: desde móviles a portátiles, videoconsolas, tabletas, componentes para PC... Casi todos incluyen descuentos.

"El cumpleaños de mi marido era el 16 de febrero de 2021 y realicé la compra en diciembre porque el precio de la tele era ajustado". Esta auxiliar de producción, de 52 años, desembolsó 410 euros con la ilusión de hacerle un regalo sorpresa a su esposo, Santiago: un televisor Samsung -de 55 pulgadas-. "Suelo comprar por internet, siempre miro los comentarios de otros usuarios, pero esta vez lo hice tras realizar el pedido y cuando los leí se me puso el cuerpo malo".

Yolanda comprobó en foros de reseñas de consumidores que bullían las críticas contra esta tienda 'online'. "Como a los 8 días de la transferencia no llegaba el pedido, les escribí un correo electrónico, me respondieron, luego les envié otro 'mail', contestaron...". Y así comenzó un bucle de correos cruzados para tratar de recibir la televisión, que haría perder la paciencia al mismísimo Santo Job, ya que en uno de ellos, Mediastar achaca el retraso a la borrasca Filomena que sepultó con nieve Madrid.

La reclamación que ha presentado Yolanda, a través de la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (Consumur), incluye cada uno de esos correos y las excusas que evidencian el paso de los días, las semanas y los meses sin recibir su anhelado televisor:

"El 7 de enero de 2021, la reclamada (Mediastar) indica que ha habido un retraso imputable a la saturación de la empresa de transportes, con motivo de la Navidad, pero que el pedido se enviaría el 14 de enero de 2021 (...). Con fecha 2 de febrero de 2021, la reclamante solicita el 'tracking' de su pedido para realizar un seguimiento del mismo. La reclamada le informa que el retraso se debe a la acumulación de pedidos, alegando, incluso, que dado que los clientes van en aumento y su plantilla no ha crecido, disponen de menos capacidad de respuesta (...)".

- Yolanda, ¿qué ocurrió después del cruce de correos electrónicos?

- Estoy esperando a recibir el televisor desde diciembre. Me siento mal porque me han engañado, he perdido 410 euros, y encima no le he hecho el regalo a mi marido por su cumpleaños. He presentado una denuncia por estafa a la Policía Nacional y he tramitado una reclamación a consumo.

En Consumur ya tienen localizados a doce afectados que pagaron por un producto tecnológico y el repartidor sigue sin llegar a casa con el paquete. A más de 600 kilómetros de distancia de Murcia, en Huelva, el relato que ofrece Román como afectado de Mediastar presenta similitudes al de Yolanda. Este onubense, de 45 años, tecleó en Google un modelo de tarjeta gráfica para regalársela por Navidad a su hijo y en el buscador global también le salió esta tienda 'online' como primera opción.

Dirección física en Madrid

"La página era buena, estaban bien posicionados en Google, los precios eran atractivos, y tenían una dirección física en Madrid", resume Román sobre los motivos por los que confió en este comercio electrónico. Este administrativo, nada más pagar 422,29 euros, se percató de que había un error en el modelo de tarjeta gráfica y solicitó la cancelación del pedido. "Anulé la compra a los cinco minutos de hacerla". El intercambio de 'emails' con la tienda no hacía presagiar problemas:

- Correo de Román: Buenos días. Solicito la anulación de este pedido por error en la compra.

- Correo de Mediastar: Buenos días. Queda como cancelado el pedido.

A partir de ese momento, al onubense Román, tal y como le sucedió a la murciana Yolanda, primero le tocó contar el paso de los días sin recibir la solución prometida. Y después, comenzó a lidiar con un extenuante intercambio de correos donde solo recibía largas:

- Correo de Román: Buenos días. Quisiera saber cuándo tendré el dinero devuelto en mi cuenta. Hice el pago por tarjeta.

- Correo de Mediastar: En caso de solicitar la cancelación de un pedido pagado, le rogamos que se ponga en contacto con el departamento de incidencias, a través de las líneas de telefono, o a través del correo: incidencias@mediastar.es. (...). Nuestra política de reembolso consta de un plazo de 3 a 5 días hábiles, que puede verse ampliado a 7 por motivos ajenos a la empresa.

Este cabeza de familia empezó a reclamar el 14 de diciembre de 2020 y a fecha de 13 de julio de 2021 todavía no le han reembolsado un solo euro. "Te roban el dinero y te van poniendo excusas. Intercambiamos veinte correos hasta que dejaron de responder".

- Román, ¿usted trató de llamar al teléfono de la tienda?

- El teléfono no me lo cogía nadie, solo me llamaron cuando les escribí un correo diciéndoles que les iba a demandar, entonces se pusieron en contacto conmigo para pedirme unos días de margen porque estaban desbordados con la campaña de Navidad. No es que no me quieran devolver el dinero, es que me han estafado directamente.

La fachada de los juzgados de Madrid. Europa Press

A este administrativo no le quedó más remedio que recurrir al Juzgado de Primera Instancia de Madrid para exigir la devolución de su dinero, así como de los intereses de demora. "Voy a solicitarles el embargo de los cuentas y los TPV, por eso les he puesto un proceso monitorio de reclamación de cantidad, porque va más rápido que la vía penal".

La tienda 'online' que está en la diana de estos consumidores, según consta en varios portales empresariales, pertenece a una sociedad limitada unipersonal con un interesante rango de ventas de hasta 300.000 euros anuales. "Somos muchísimos los afectados y la página sigue activa, robando impunemente y de forma descarada porque no entrega productos y sigue cobrando: tiene que actuar la Policía", reflexiona Román.

El grupo de Telegram

Por ahora, los que están empezando a movilizarse son algunos afectados como Rául: ingeniero, de 44 años, afincado en Málaga. "He visto en los foros de opiniones que hay mucha gente que critica lo mismo y a través de Telegram creé el grupo de 'Afectados por Mediastar': solo tiene unos días y ya somos diez perjudicados".

- Raúl, ¿cuál es el objetivo de ese grupo?

- Emprender alguna acción conjunta. Estoy convencido de que esto es una estafa porque no es normal que exista tanta gente sin recibir su producto ni la devolución de su dinero. Mi idea es recurrir a consumo y a la Policía Nacional. No quiero dejar que sigan estafando a la gente: pueden estar llevándose un dineral entre las compras de unos y otros.

En el caso de Raúl, el importe del producto que adquirió asciende a 240,79 euros. Los quebraderos de cabeza de este ingeniero comenzaron el pasado marzo cuando se le rompió el monitor de su ordenador y buscó uno igual en Google. Una de las primeras páginas que encontró fue la de Mediastar y realizó la compra. "Mi pedido no llegaba, hice varias llamadas al teléfono de la web, pero solo contestaban a 'emails'".

- Correo de Raúl: Buenas tardes, hace 9 días realicé el pago del producto que quería adquirir en vuestra tienda online, en la cual solo me permitíais el pago por transferencia bancaria (Adjunto pantallazo del pago). Transcurrido este tiempo, en mi usuario web me sigue apareciendo el estado de mi pedido como "en espera", tal y como podéis ver a continuación en esta imagen. Al margen de esto, recalcar también que es imposible contactar telefónicamente con vosotros, he realizado sin éxito 15 llamadas diarias. Por ello, intento contactar por este medio antes de realizar ningún tipo de reclamación legal. Quedo a la espera de vuestros comentarios. Un saludo.

- Correo de Mediastar: Buenos días, Raúl. De momento, no tengo una fecha de entrega, pero si nos han informado que los plazos se han ampliado en 30 días hábiles. Conteste a este correo que es lo que quiere hacer, si seguir con su pedido o forzar una devolución. Un saludo.

Durante los meses que ha estado intercambiando correos, Raúl se ha visto obligado a trabajar con un monitor roto por las continuas demoras en los plazos de entrega del nuevo equipo. Este ingeniero se hartó el 29 de abril y decidió pedir la devolución de sus 240,79 euros. Tampoco recibió nada, excepto más correos con otras excusas peregrinas.

- Correo de Raúl: Hola. Ha pasado junio y sigo sin recibir la devolución del dinero. Menudos estafadores estáis hechos!!! Os informo que si esta semana no obtengo mi dinero comenzaré las acciones legales oportunas. Además, iniciaré todas las gestiones posibles para iniciar una demanda conjunta con otros afectados que aparecen por la web quejándose de lo mismo que yo. Quizá así, legalmente, la Justicia os aplique mayor presión. Un saludo.

- Correo de Mediastar: Buenas tardes, Raúl. Pronto recibirá su dinero, estamos trabajando en solucionar los problemas que han hecho que se alarguen las devoluciones. Este mes, tendrá noticias nuestras. Un saludo.

Esta última respuesta data del 11 de junio y a la cuenta bancaria de Raúl no han devuelto un céntimo. La guinda al malestar de este ingeniero es haber comprobado este lunes que la tienda online sigue operativa: "Acabo de dejar a medias la compra de un portátil y he recibido un email para ayudarme a finalizar la operación. Menudos sinvergüenzas".

Consumur: alerta estatal

De momento, hay más de una veintena de afectados por Murcia, Málaga, Huelva, Zaragoza... El presidente de Consumur en Murcia, Roberto Barceló, advierte de que "se trata de una estafa porque hay un grupo numeroso de afectados que están dispersos geográficamente y eso quiere decir que no es un error puntual de la empresa, no tiene sentido para ninguna tienda desprestigiarse así".

El 'modus operandi', según Consumur, consiste en contar con una 'home' con un diseño profesional, que transmite seguridad a los clientes, comercializar productos fantasma a precios por debajo de la media, ofrecer por correo electrónico una buena respuesta al cliente, sin voluntad de solucionar los envíos de los productos ni reembolsar los pedidos abonados, más allá de demorar la tramitación de una reclamación ante las autoridades de consumo o una denuncia a las Fuerzas de Seguridad.

Roberto Barceló, presidente de Consumur en Murcia. Cedida

Roberto Barceló subraya que desde Murcia han lanzado una alerta estatal: "Es una estafa reciente, así que hemos denunciado a la inspección de consumo de la Comunidad de Madrid porque allí está la dirección física de la tienda, y también hemos avisado a las direcciones generales de consumo de todas las autonomías para que verifiquen si tienen reclamaciones contra Mediastar".

Las pesquisas realizadas por Consumur les ha permitido constatar que Mediastar pertenece a 60 Asociados de Castilla SL. "Esta misma sociedad opera en internet con otra tienda de comercio electrónico, bajo el nombre Mediastocks, que también tiene muchas críticas en foros de consumidores por no entregar sus productos ni reembolsar el dinero". De hecho, las dos páginas conducen a la misma calle de Madrid. Blanco y en botella.

Buzón de incidencias saturado

Entre este lunes y el miércoles, EL ESPAÑOL ha telefoneado en veinte ocasiones a Mediastar, dentro de su horario de atención al cliente, sin obtener ninguna respuesta. El mensaje de voz ofrece tres opciones al interlocutor, pero en ninguna de ellas hay un trabajador al otro lado del teléfono: tras agotar los tonos se corta la llamada. Este diario también ha recurrido a un móvil facilitado por uno de los afectados, pero está apagado todo el día. El número tiene un WhatsApp al que el periodista escribe solicitando una entrevista: el mensaje solo tiene un check.

Este diario no ha podido recabar la versión de la empresa ni siquiera a través de los correos electrónicos enviados a las direcciones de la tienda y de 60 Asociados de Castilla SL. Ninguno ofrece una respuesta más allá de esta de tipo genérico:

"El mensaje no se ha podido enviar a incidencias@mediastar.es. Puede que su bandeja de entrada esté llena o que esté recibiendo demasiados mensajes ahora mismo".

El perfil de Facebook de Mediastar ya no está disponible y el de Instagram sigue activo, pero la ultima publicación se realizó el 28 de febrero. Era una oferta de un televisor Toshiba, de 50 pulgadas, a 319 euros, dentro de una promoción de los 'Star Days'. Los comentarios de algunos de sus 6.797 seguidores no eran alentadores:

Clarita328: ¡Devolverme el dinero!

Yuliejulieta: !Desastre total! No compren aquí.

