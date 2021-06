El Gobierno impide que el aeropuerto de Murcia se llame "Juan de la Cierva" por la Ley de Memoria

Noticias relacionadas La Diputación de Alicante avanza con la musealización del Castillo de Perputxent en Lorcha

El aeródromo situado en la pedanía de Corvera es el protagonista del último encontronazo entre el Ejecutivo murciano y el Gobierno de España. La Asamblea Regional aprobó en julio de 2017 que el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia incorporase el nombre de Juan de la Cierva y Codorníu: el inventor del autogiro. Y ahora, el Miniterio de Transportes ha comunicado a la Consejería de Fomento que el cambio de denominación de las instalaciones no es viable al ser incompatible con la ley de Memoria Histórica.

El oficio del Ministerio subraya que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática emitió dos informes, uno en noviembre de 2020 y otro en mayo de 2021, en los que "informa negativamente a la solicitud del Gobierno de Murcia para modificar el nombre del aeropuerto de dicha región, de manera que en adelante pudiera llevar el nombre de Juan de la Cierva".

En concreto, el documento al que ha accedido EL ESPAÑOL, expresa su oposición al cambio de denominación de las instalaciones aeroportuarias porque encaja con el artículo 15 de la ley de Memoria Histórica: "Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".

El Ministerio se remite a los informes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, los cuales consideran que el ingeniero murciano estuvo ligado a la sublevación del ejército franquista que supuso el comienzo de la Guerra Civil. A principios de julio de 1936, Juan de la Cierva se encontraba en Inglaterra y asesoró a los golpistas en el alquiler del avión -'Dragon Rapide'- para llevar a Franco desde Canarias hasta Tetuán para tomar el control de las tropas del norte de África.

Por todo ello, el Ministerio, apoyándose en los citados informes, no accede al cambio de nombre, aunque reconoce la trascendencia en la aviación que tuvo Juan de la Cierva (Murcia, 1895). "La Dirección General reconoce el gran legado aeronáutico y la contribución a la aviación de Juan de la Cierva, inventor del autogiro e ingenieron reconocido internacionalmente como una de las figuras más relevantes en el desarrollo de aeronaves de ala giratoria (...). No obstante, desde la Dirección General de Aviación Civil no procede cuestionar las conclusiones que se desprenden de los escritos de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (...)".

El ingeniero del autogiro, Juan de la Cierva, junto al oficio del Ministerio. E. E.

"Decisión ideológica"

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “reescribir la historia desde un enfoque sectario y con una interpretación sesgada de este ilustre murciano, desoyendo al sentir de una región y sin tener en cuenta sus innumerables méritos cosechados durante su trayectoria profesional y contribución a la aviación en el mundo”.

Díez de Revenga ha subrayado que para el Ejecutivo murciano se trata de una “decisión estrictamente ideológica” del Gobierno de Sánchez. La Consejería ha emitido un comunicado donde subraya que Juan de la Cierva y Cordorníu diseñó el primer biplano trimotor de España, como proyecto fin de carrera, y que solo unos años después logró inventar el autogiro: una máquina voladora, capaz de despegar y aterrizar sostenida por unas alas giratorias, que fue la antesala del helicóptero.

Juan de la Cierva fue nombrado Ingeniero Aeronáutico Honoris Causa y recibió el Premio de la Fundación Duque de Alba de la Academia de Ciencias, entre otros galardones de ámbito nacional que resalta la Consejería en su comunicado. En el extranjero, por ejemplo, el área de Fomento recuerda que se le otorgó el Trofeo Collier de la National Association Aeronautic de Estados Unidos.

La decisión del Ministerio de Transportes de no continuar con el procedimiento administrativo para rebautizar el aeródromo, a juicio del consejero supone que “se manche el prestigio” de este murciano al no concederle el aeropuerto civil de la capital del Segura: “Es de justicia homenajear la figura eminente de Juan de la Cierva y Codorníu, un ingeniero avanzado a su tiempo y un revolucionario del mundo de la aviación, que escribió un brillante capítulo de la historia de la aviación internacional”.

Malestar en la familia

Fernando de la Cierva, nieto del inventor del autogiro, en una entrevista concedida a Onda Regional ha asegurado que el ingeniero desconocía para qué y para quién era el avión 'Dragon Rapide' por el que se vincula a su abuelo con el fransquismo. Durante su intervención radiofónica ha lamentado la postura del Ministerio: "Por mucho que sea una decisión triste, no va a impedir que los helicópteros sigan volando y que sean hijos del autogiro que inventó Juan de la Cierva".

El nieto del ingeniero ha concluido que el Ministerio no va a cambiar que se siga reconociendo la figura de su abuelo en todo el mundo: "Cada año, el 21 de septiembre, con motivo del día del nacimiento de Juan de la Cierva, en Londres se celebra una jonada en su honor y su busto seguirá en el Museo Nacional del Aire y el Espacio de Estados Unidos junto al de Salvador Dalí".