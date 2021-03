El insólito caso de Nicolás: con medio cerebro extirpado con 3 años, es un campeón de esgrima

Nicolás Sainz-Trápaga (Argentina, 1989) es campeón de esgrima en sillas de ruedas. Pero el joven madrileño no es un ganador cualquiera, sino que sus triunfos son el resultado de una exitosa historia de superación. Tras una operación al joven le han extirpado medio cerebro y la neuroimagen en 3D que tiene es impactante: le falta casi la mitad del hemiferio derecho.

Todo empezó, sin embargo, cuando el joven nació con una epilepsia intratable, que le provocaba múltiples convulsiones. Con tres años y medio, finalmente, los médicos decidieron practicarle una hemisferéctomía. Entonces, "era la persona más pequeña" a la que se le iba a extirpar una parte del cerebro, según desvelaba su padre Fernando Sainz-Trápaga.

Por aquel entonces, le dijeron a Nicolás y a su familia que prácticamente no se iba a poder mover pese al éxito de la operación. No obstante, Nicolás, que ya tiene 31 años, se ha convertido en un habilidoso tirador que le ha llevado a alcanzar la gloria en más de una ocasión en su deporte: la esgrima.

"Me quitaron medio hemisferio y me quedé toda la vida con medio cerebro. El usar una sola mano es lo que me llevó a este deporte (la esgrima)", ha explicado Nicolás en Antena 3. Por ello y tras mucho entrenamiento, el tirador ha alcanzado, en varias ocasiones, las máximas condecoraciones que hay en España en esa disciplina.

Bronce y oro

El último éxito ocurrió el pasado 28 de febrero. Entonces, Nicolás ganó la medalla de bronce en la Copa de España de Esgrima en silla de ruedas que se celebró en Valladolid. Pero no era la primera vez que el tirador se colgaba un metal al cuello, ya que en 2014 se proclamó campeón de España de esgrima. El oro era suyo.

A pesar de su éxito en el deporte, el caso de Nicolás sigue siendo todo un misterio para la ciencia, ya que hay muy pocos casos como el suyo en el mundo. De hecho, el tirador ha participado ya en varios estudios científicos en hospitales y universidades del mundo que estudian su progresión.

"Para mí es un crack, es el mayor de cuatro hermanos que le adoran. Nos ha hecho mejores a todos", ha reconocido Fernando Sainz-Trápaga en Antena 3 y como ha reconocido también en Vozpópuli.

