Por fin, cuándo me vacunan contra el Covid: el físico recalcula por edades y retrasa el final a 2022

Sanidad registró este martes 5.516 nuevos casos de coronavirus, 201 muertes y la incidencia acumulada de contagiados ascendió 129,55 casos por cada 100.000 habitantes. La Covid-19 no da tregua y la única forma de acabar con ella es la vacunación. Alcanzar la inmunidad de rebaño es el objetivo principal para vencer a la pandemia. El problema: se estima que dicha inmunidad de grupo no se alcance hasta el 23 de febrero de 2022, retrasando las mejores pevisiones del Gobierno -el 70% vacunados este verano-.

Hace ya más de un año que los telediarios abren y cierran hablando de la Covid-19 y sus efectos. Las noticias que giran en torno a la vacunación masiva son las que traen más esperanzas, aunque no siempre es así.

El pasado 15 de marzo se paró la vacunación con AstraZeneca en España. Algunos de los inyectados con este compuesto habían sufrido trombos y todo quedaba en una fase de estudio. Saltaron las alarmas: la paralización alargaba los plazos para recuperar la normalidad. Sin embargo, una semana después, el Gobierno anunciaba de nuevo la vuelta a la inoculación con el fármaco de la marca mencionada.

Médicos adjuntos del Hospital San Pedro de los Servicios de Enfermedades Infecciosas. EFE

Esta paralización durante una semana no ha afectado a los plazos de vacunación. Así lo estima el físico español Álvaro Díez, creador de la calcularadora del turno de vacunación en España junto a Dominika Miszewska. "Como no supone un retraso a largo plazo, no hay un costo significativo. El problema en España es de vacunas, no de capacidad de vacunación, por lo que en dos o tres semanas se pondrán las que no se han puesto", dice.

Su calculadora es la que estima que el próximo 23 de febrero de 2022 habrá inmunidad de rebaño. Obviamente, esto variará según la cantidad de vacunas que se pongan. Si nos atenemos a las que se han puesto en los últimos siete días, 932.274, con una aceptación de la misma del 94%, España alcanzará la inmunidad de grupo el 15 de agosto de 2022.

Cuándo me vacunan

La pregunta que todos se hacen es cuándo me inoculan a mí el conglomerado. Todo depende del grupo al que se pertenezca. Por ejemplo, Omnicalculator apunta que, si tiene de 16 a 40 años, recibirá la primera dosis entre el 28 de octubre y el 14 de enero de 2022 y la segunda entre el 18 de noviembre y el 8 de abril de 2022, según las estimaciones del Ejecutivo Español.

Los comprendidos en esa franja de edad tienen entre 24.642.165 y 33.353.818 personas delante para recibir una vacuna. Con el valor de vacunación actual señalado anteriormente, la primera dosis la recibirían entre el 28 de marzo de 2022 y el 5 de agosto de 2022. La segunda, entre el 18 de abril y el 28 de octubre.

Otro ejemplo. Si usted tiene de 45 a 55 años, con los datos de vacunación de los últimos siete días, recibirá la primera dosis entre el 24 de marzo y el 7 de octubre de 2021 y la segunda entre el 16 de junio y el 30 de diciembre 2021. Hay entre 0 y 5.023.389 personas delante para recibir una vacuna, ya que cabe recordar que en este grupo hay trabajadores esenciales. Con los datos del Gobierno, la primera dosis se inoculará entre el 24 de marzo y el 18 de septiembre. La segunda, entre el 16 de junio y el 11 de diciembre.

Todo esto es relativo, claro está. Los cálculos son generales y para apuntar a la situación personal de cada persona se puede visitar la calculadora de Álvaro Díez, Omnicalculator.

El físico español actualiza diariamente los datos que utiliza la máquina para hacer los cálculos. Por ello, cree que todos estos períodos se irán acortando conforme pase el tiempo. "Aunque las previsiones digan eso, si apartir de ahora doblamos la cantidad de vacunas disponibles, la inmunidad de rebaño puede llegar antes", comenta.

Hay países que tienen un ritmo de vacunación más alto que España, aun teniendo menos recursos. Díez comenta por qué estas afirmaciones hay que "cogerlas con pinzas". "España el 'problema' que tiene es la disponibilidad de vacunas. Al ir con Europa, hay que ir todos juntos y no nos podemos distanciar, como ocurre con el caso de Chile, que nunca ha vacunado por encima de nosotros contra la gripe. Podríamos estar como ellos si no fuéramos como Europa, sí, pero también podríamos estar como Canadá. Hubiera dependido de la capacidad negociadora de España", asegura el científico español.

Más datos. La población de 56 a 59 años, con los números de vacunación de los últimos siete días, recibirá la primera dosis entre el 14 de mayo y el 13 de julio y la segunda entre el 4 de junio y el 24 de agosto. Hay entre 17.179.299 y 19.618.776 personas delante de ellos para recibir el compuesto, que será a priori de AstraZeneca. Con las previsiones del gobierno, la primera dosis será entre el 13 de octubre y el 11 de noviembre. La segunda, entre el 3 de noviembre y el 23 de diciembre.

Población de riesgo

A partir de aquí, el riesgo de que el Covid provoque unas lesiones más severas aumenta. El escalón de los 60 años es complicado. Ellos son los que más pendientes están de saber cuando la recibirán y por eso son grupos. Además, esta vacunación no se ha parado, ya que los mayores de 65 años en España recibirán sólo las vacunas de ARN mensajero. Es decir, no se les inoculará con AstraZeneca, sino con Pfizer o Moderna.

La población 60 a 69 años, con los datos de vacunación de los últimos siete días, recibirá la primera dosis entre el 23 de julio y el 11 de noviembre y la segunda entre el 13 de agosto y el 31 de diciembre. Hay entre 5.020.282 y 9.914.475 personas delante de ellos para recibir una vacuna. Según cálculos del gobierno, la primera dosis será entre el 21 de mayo y el 18 de julio; la segunda, entre el 11 de junio y el 29 de agosto.

Si usted tiene entre 70 y 79 años, con los datos del gobierno, recibirás la primera dosis entre el 6 de abril y el 21 de mayo de 2021 y la segunda entre el 27 de abril y el 2 de julio. Hay entre 1.238.406 y 5.020.282 personas delante para recibir una vacuna. Con el valor de vacunación actual, la primera dosis será entre el 22 de abril y el 23 de julio. La segunda, entre el 13 de mayo y el 3 de septiembre.

Los mayores de 80 años ya están siendo vacunados. Se espera que este grupo se termine de poner la primera dosis el próximo 6 de abril. La inmunización total se alcanzará como pronto el 18 de junio. Hay entre 0 y 1.238.406 personas delante para recibir una vacuna. Si el ritmo de vacunación se mantiene en el nivel actual, la inoculación de la primera dosis será hasta el 22 de abril, aunque la segunda llegaría el 3 de junio.

Como ya se ha referido, todos estos datos son relativos y sobre población sin hándicap alguno. En principio, no se espera que se vuelva a paralizar la vacunación en ningún momento. Que el ritmo no decaiga depende exclusivamente de la llegada de vacunas.

Pero aún queda una duda: ¿Se hizo bien en paralizar la vacuna de AstraZeneca arriesgando un retraso en la inmunización?

El físico Álvaro Díez contesta: "Creo que se ha hecho lo que se suele hacer en Ciencia. Cuando no sabes de donde viene algún resultado, paras y analiza. Estamos vacunando a tanta gente que por pura probabilidad, puede haber alguien que muera a los 10 minutos de recibir la vacuna. Como puede haber alguien que muera después de tomarse un vaso de agua. Pero eso no significa que el agua sea mala. Mi intuición me dice que lo de los trombos no es excesivamente significativo, pero está bien parar por precaución".