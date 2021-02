Abrimos la nevera de Melyssa, de 'La isla de las tentaciones': "Nunca falta guacamole del Mercadona"

El fenómeno del reality La isla de las tentaciones, de Telecinco, sigue subiendo como la espuma. Apenas tres meses después del final de la segunda edición, el canal de Mediaset ha estrenado la tercera entrega del programa y sólo en su lanzamiento ha arrasado en la parrilla televisiva con un 25,2% de cuota de pantalla y 3.012.000 espectadores. Y es que las parejas, exparejas y las tentaciones —personas que van al programa para seducir a los novios y novias— se están convirtiendo en un fenómeno mediático. De ahí que Melyssa Pinto, una de las protagonistas de la segunda edición por su turbulenta ruptura con Tom Brusse, ya tenga millones de seguidores en sus redes sociales.

Ahora, es influencer y diseñadora de su propia marca de ropa: Melyssa Pinto Collection. Y, también, Melyssa Pinto (Pálamos, Gerona, 1991) ha concedido una entrevista a EL ESPAÑOL en la que desvela todos los secretos de su nevera. Lo hace después de que Florentino Fernández (Flo), Joaquín Reyes, dos grandes del mundo de la comedia, y Lydia Lozano, periodista y colaboradora del programa Sálvame, abrieran su frigorífico a este diario para contar qué comidas o bebidas nunca pueden faltar en sus hogares.

Por ello, Melyssa Pinto, que en la actualidad vive sola en un piso en la playa de Aro (Gerona), explica a este diario qué come, qué no come y también, desvela qué caprichos ha sumado a su dieta tras su paso por la República Dominicana, el país caribeño donde se graba La isla de las tentaciones. Aquella estancia de Melyssa en el reality la catapultó a la fama, aunque previamente ya era conocida por su paso por Mujeres y hombres y viceversa (Myhyv) como pretendienta de Alberto Santana.

Imagen Melyssa Pinto y su expareja, Tom Brusse, en 'La Isla de las Tentaciones'. Telecinco

Posteriormente, se convirtió en tronista y Tom Brusse acudió al programa con un gran objetivo en mente: conquistarla. Y, pese a que se fueron juntos, su relación llegó a su fin en La isla de las tentaciones, lo que ha permitido a Melyssa emprender nuevos proyectos como su colección de moda. En todo caso, Melyssa Pinto explica, a continuación, qué tiene en su nevera.

—¿Qué relación tiene con tu nevera?

—Es buena porque me gusta comer, pero la tengo casi siempre vacía. Viajo bastante y no suelo comprar mucha comida, ya que no me gusta tirarla. Así que tengo siempre sólo lo que suelo comer. Soy una persona rutinaria y tengo siempre los mismos productos.

—¿Cuáles son esos productos que usa siempre?

—El guacamole de Mercadona, de la marca Hacendado, por ejemplo. También me gustan mucho los productos Bio, porque tienen menos conservantes, menos químicos, etc. Los suelo comprar en Aldi o en Lidl. También, como no me gusta mucho la carne, suelo comer hamburguesas de tofu, de quinoa o de brócoli.

Melyssa Pinto y su salsa favorita, el guacamole. En este caso, el Gut Bio, comerciado en Aldi. CEDIDA

—¿Qué productos tiene ahora mismo en tu nevera?

—Voy a abrirla y te lo enseño. Lo que tengo ahora es: las hamburguesas de brócoli (1); el guacamole de Mercadona (2); el queso de cabra de la marca Président (3); el queso Philadelphia light (4); tengo aguacate (5) y tomates (6), que los suelo comprar en Mercadona. También tengo maracuyá, que me la trajo mi madre de Portugal, ya que aquí es más difícil encontrarla. Me gusta cortar esta fruta y comérmela con una cuchara, ya que me encanta la fruta ácida. Es más, también tengo un limón, que siempre es un buen complemento (7). Además, en mi nevera también tengo kiwis (8), pero los amarillos (los gold), porque me da la sensación de que los gold son más ácidos que los verdes y, además, no son tan duros y sus pepitas tampoco lo son. También tengo agua de la marca Viladrau (9).

—Veo que tienes vino… ¿te gusta?

—El vino blanco es algo que nunca puede faltar en mi nevera. El que tengo ahora es el vino blanco Indispensable (10), ya que me gusta cambiar, pero el que más compro es el Mar de Frades, un vino Albariño con D.O. Rías Baixas. Siempre tengo vino; es una cosa que nunca me falta.

—¿Por qué? ¿Se toma una copa todos los días?

—No, lo suelo beber los fines de semana. Por ejemplo, por la noche me pongo una película, me abro una botella de vino y me lo tomo con unas palomitas. Es un planazo y ahora más, ya que no se sale de fiesta. Es verdad que nunca he sido muy fiestera, pero ahora me tomo una copita para ver una peli o, también me gusta tenerla para poder invitar a mis amigos cuando vienen.

—¿Con qué tipo de películas acompaña su vino?

—Suelo ver películas de acción, como Los Mercenarios o también me gustan todas las de Jason Statham y Dwayne Johnson. Pero también me gustan las películas de Netflix que son de comedia romántica. No son las películas más guays, pero para entretener están muy bien.

—¿Qué más tiene en tu nevera: carnes o pescados, por ejemplo?

—Carne en sí no tengo. Tengo hamburguesas vegetarianas. Y, además, embutido, que me gusta más. Por ejemplo, el jamón o la mortadela de Mercadona, pero no siempre los tengo. Sólo cuándo me apetecen.

—¿Y qué caprichos te compras?

—Me encanta, por ejemplo, el chocolate y las galletitas de Carrefour. Este supermercado tiene productos internacionales y me gusta, sobre todo, el chocolate francés, que es mi preferido. Además, venden las galletas Biocentury, que las desayuno todos los días desde hace 7 años. Como te dije, soy una persona súper rutinaria y cuando las probé, me gustaron tanto que cada día me tomo un paquetito de cuatro galletas con un té Chai. Si no desayuno eso no me quedo a gusto (jajaja). Ahora mismo tengo el de Hornimans con canela.

Melyssa Pinto desayuna, desde hace 7 años, un paquetito de galletas Biocentury cada día. CEDIDA

—¿Qué tal llevas el orden: tienes ordenada tu nevera?

—Sí, la tengo ordenadísima. No por colores ni nada de eso, pero está todo bien colocado para verlo bien. Aún así, como tengo pocos productos, no es muy difícil ordenarlos.

—¿Se te caducan los alimentos?

—No, no se me suelen caducar porque viajo y compro lo necesario. A veces, si dejo alguna fruta y me voy dos semanas, evidentemente, se pone mala, pero no suele ocurrir porque siempre intento comprar poca cantidad para poder consumirla.

—Aparte del chocolate, ¿puedes desvelar a tus fans otro capricho que siempre tengas?

—Sí, las galletitas saladas. Concretamente, los pececitos de Carrefour. Me los tomo a veces con el vino. O palomitas o galletitas saladas.

A Melyssa Pinto le gusta, en el fin de semana, tomarse una copa de vino blanco mientras ve una película. CEDIDA

—¿Eres cocinillas o compras platos preparados?

—Yo cocino, pero cocino fácil. Por ejemplo, la hamburguesa vegana vuelta y vuelta en la sartén con muy poquito aceite. La acompaño con una ensalada con tomatitos y un poco de aguacate. Es decir, no son platos tan elaborados.

Eso sí, lo que mejor se me da son los espaguetis a la carbonara. Es mi plato estrella; a todo el mundo le encanta. Los hago a lo italiano, es decir, no llevan nata, sino que los hago sólo con huevo, queso y pimienta. Eso es la salsa. Pero en una sartén aparte pongo bacon con cebolla cortadita y espero a que se tuesten bastante. Y, evidentemente, también hiervo los espaguetis.

Después, mezclo los espaguetis ya cocidos en la sartén donde está el bacon y la cebolla. Y, por último, apago el fuego y le echo la salsa que he elaborado antes. Como ya está menos caliente, el huevo no queda muy hecho. Y ya estaría listo para comer.

—Ya que hablamos de recetas, ¿cuál es tu plato favorito?

—La pasta y el sushi, sin duda. En realidad, la dieta italiana y la japonesa me encantan. Pero el sushi no lo preparo yo, porque me parece más difícil. Suelo comprarlo en un restaurante que hay cerca de mi casa, el U35 Sushi, que hace un sushi espectacular. A veces también compro el de Mercadona, pero no está tan bueno.

—¿Tienes pizzas o comidas rápidas de ese estilo en tu nevera?

—No, nunca tengo. Sólo si es una ocasión muy especial. En ese caso, suelo comprar la de Buitoni. De hecho, los que más me gustan son los piccolinis de Buitoni. También, alguna vez he comprado la pizza no congelada de Mercadona, pero ya te digo, nunca la tengo en mi nevera.

—¿Qué no comprarías jamás?

—Las coles de Bruselas, porque las odio. Las probé una vez en Suiza en un restaurante y la verdad, para mi gusto, huelen fatal y el sabor es demasiado fuerte. Podríamos decir que es lo único que no me gusta. De resto, en general, todo me gusta. Eso sí, como poca carne, porque no me encanta, pero como. Coles de Bruselas… ¡jamás en la vida!

—¿Alguna vez te has sentido estafada al comprar algún producto del súper?

—No, porque no compro cosas que desconozca normalmente. Siempre suelo comer y comprar lo mismo.

—Antes me dijiste que eres una persona muy rutinaria, ¿tienes menú para cada día de la semana?

—No tengo un menú hecho, pero es verdad que de lunes a viernes, dos días a la semana como hamburguesas vegetarianas con ensalada de tomatitos. También, algún día entre semana me hago una ensalada de quinoa con atún, maíz y queso de cabra. Y, luego, seguro que también me hago un sándwich con guacamole, pavo, queso y un poco de orégano, que lo hago a la sartén con un poco de aceite.

Esos son básicos. Para cosas más elaboradas, suelo recurrir a restaurantes. A veces sí que hago pastas y arroces, según me apetezca, claro. Y si los hago, los compro ese día en específico.

Melyssa Pinto enseña a este diario el interior de su nevera. CEDIDA

—¿Cuál es el último producto que has descubierto?

—El guacamole, ya que hasta hace unos meses no lo compraba. Antes lo que hacía era chafar el aguacate yo misma con aceite y limón.

—¿Hay algún producto que comieras o bebieras en La isla de las tentaciones y que desde entonces se ha sumado a tu lista de la compra?

—No lo he sumado a mi dieta, porque en España no hay. Pero me encantaron las galletas tipo Oreo de la República Dominicana. Son parecidas a las Oreo, pero mucho más dulces; yo creo que llevan aceite de palma, así que en realidad mejor que no me las haya seguido tomando, la verdad.

También, allí desayunaba mucho croissant con mermelada, queso o Nutella. Entonces, es verdad que aquí en España lo compro a veces y lo como, pero no siempre, ya que intento no saltarme la dieta, que es comer saludable. Me lo permito los fines de semana (jajaja).

—Recomienda algún producto a los consumidores.

—Yo recomendaría un queso francés, que ahora mismo no tengo en mi nevera, llamado Caprice des Dieux. Este queso con mermelada de arándanos está muy rico. Y, cómo no, el sándwich que me hago con pavo, aguacate, orégano.

—Nomina a un personaje para la siguiente nevera.

—Nonimo Gloria Monserrat, una influencer de Mallorca que hace unas tortillas increíbles. Que te cuente sus secretos.