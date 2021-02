Teresa Arévalo, de hija del panadero del pueblo a niñera de lujo de la ministra Irene Montero

Nadie fuera del círculo del Ministerio de Igualdad sabía con certeza a qué se dedicaba María Teresa Arévalo. Esta mujer figura como una de las 14 asesoras de la ministra de Irene Montero, un cargo que puede abarcar infinidad de funciones que solo conoce el círculo más íntimo de la ministra. Este miércoles, gracias a un informe entregado al juez que instruye el caso Neurona, ya se sabe la función de la asesora Arévalo: el vicepresidente Iglesias y la ministra Montero la usan como niñera.

La abogada de Podemos Mónica Carmona ha remitido un informe al juez Juan José Escalonilla que denuncia que Iglesias y Montero usan de forma irregular a Arévalo como niñera de su hija Aitana. La ministra y el vicepresidente confían el cuidado de la pequeña a esta asesora de nivel 30 del Ministerio de Igualdad desde que Aitana vino al mundo, en agosto de 2019, según ha denunciado Carmona, la ex responsable de Cumplimiento Normativo de la formación morada.

Por aquel entonces Arévalo era diputada del partido de Iglesias por Albacete. Esto indica que compatibilizó su trabajo de canguro con su sueldo de señoría: más de 5.000 euros brutos mensuales. Posteriormente, tras las elecciones de noviembre de 2019, Arévalo se quedó fuera del grupo parlamentario, pero Montero la rescató como asesora cuando se convirtió en Ministra. De su corte de asesores, eligió a Arévalo para cuidar a la pequeña Aitana. ¿Quién es Teresa Arévalo, la asesora-canguro?

La panadería que cayó

“Soy castellano-manchega nacida en Ciudad Real (1980). Crecí y viví en el pueblo de Miguelturra hasta que me fui a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid donde me impliqué en el activismo político y estudiantil”, resume el perfil de la mujer en la web de Podemos. Pasó por el lugar donde nació el partido morado, la citada facultad del campus de Somosaguas donde aprendieron y enseñaron Iglesias, Errejón, Monedero…. Arévalo no llegó a licenciarse.

Arévalo en una imagen que compartió en su Instagram votando en unos comicios. Instagram

“Ante la falta de oportunidades laborales fruto de la crisis económica, volví a mi tierra para emprender un pequeño negocio de panadería y repostería”, prosigue su presentación. Esa panadería que montó con sus padres cerró hace años. La familia tenía otros negocios, como una empresa de comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco. Esta aventura empresarial de la familia Arévalo no terminó bien, según han relatado vecinos de esta localidad a EL ESPAÑOL. Arévalo figuró como única administradora del negocio hasta el 3 de marzo de 2011, según figura en el Registro Mercantil.

“Cuando surge Podemos recupero las ganas de implicarme en política y por eso trabajé desde el principio para impulsar el cambio en Castilla-La Mancha pasando a formar parte del primer Consejo Ciudadano Autonómico”.

En las elecciones del 20 de diciembre de 2015, Arévalo se quedó a las puertas de ser diputada de la formación de Iglesias. Pero, seis meses después, en las generales de 2016, finalmente resulta elegida como diputada por la circunscripción de Albacete, de donde no es, algo habitual entre los diputados (por ejemplo, Alfredo Pérez Rubalcaba llegó a ser diputado por Toledo, Madrid, Cantabria y Cádiz).

Un Renault y 3 euros

Una vez en su escaño, Arévalo hizo la declaración de bienes que deben hacer sus señorías. La mujer solo tenía como propiedad un Renault Laguna adquirido en 2012 y activos por valor de 3,36 euros en una cuenta bancaria. Su sueldo como diputada era de 5.335,38 euros brutos al mes. A la asignación habitual de los diputados (2.813,87 euros), se unía su condición de diputada no electa por Madrid (1.823,86) y portavoz adjunta de una Comisión (697,65).



Como diputada, ejerció muchos cargos como Portavoz Adjunta en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, Vocal en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad y un largo etcétera que todavía figura en la web del congreso. Solo estuvo como diputada esa legislatura, la undécima, ya que en las elecciones de noviembre de 2019 Unidas Podemos dio un importante bajón de escaños y ella se quedó fuera.

Arévalo en un congreso sobre la despoblación rural. Instagram

Por aquel entonces, la hija menor de los dirigentes morados, Aitana, ya había venido al mundo. Nació en agosto de 2019. Según el informe emitido al juez por la exabogada de Podemos que ha dado a conocer esta información, Arévalo se hizo cargo de la pequeña cuando todavía era diputada.

Tras las elecciones de noviembre, llegó el pacto del abrazo entre Sánchez e Iglesias, el primer Gobierno de coalición en España desde la segunda república. Montero asumió la cartera de Igualdad y rescató a varias personas de confianza para ser asesoras (la mayoría son mujeres, de ahí el uso del femenino).

Entre el Gabinete de Montero están la secretaria de Estado Noelia Vera, con un sueldo de 100.602 euros, la mejor pagada; Amanda Meyer, con 83.425 euros; Ángela Rodríguez, alias Pam con 51.946 euros… y así hasta completar 14 nombres. Entre ellas está la protagonista de este reportaje: María Teresa Arévalo Caraballo, con una asignación de 51.946 euros.

No está del todo claro que estas cifras (públicas por ley) se correspondan con el sueldo real que reciben los asesores. El ministerio de Igualdad tiene una partida destinada a pluses de productividad e incentivos al rendimiento que supera el millón de euros. Concretamente 1.037.060 euros para repartir entre todo el personal del Ministerio: desde los asesores hasta los bedeles.

Aunque no se sabe cómo se reparte esta asignación de pluses, no es descabellado que un asesor llegue a cobrar 70 u 80.000 euros anuales. Esto se acerca al sueldo que cobra Pedro Sánchez o el que cobraba Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Noelia Vera, por ejemplo, cobra más que ambos. Aunque cabe destacar que los políticos de Unidas Podemos donan parte de su sueldo. Montero e Iglesias, por ejemplo, donan el 15%.

El vídeo del cumpleaños

El 13 de febrero de 2020, la Ministra Montero cumplió 32 años y su equipo le organizó una sorpresa: una tarta y un cumpleaños feliz (bastante desafinado) en las dependencias del Ministerio. Podemos hizo pública esta celebración en un vídeo que fue duramente criticado. En dicho vídeo aparecían las asesoras previamente nombradas y, cómo no, la ministra homenajeada.

Pero a Arévalo se la ve poco y por una buena razón: está cuidando de Aitana, la hija de la ministra. Montero lleva habitualmente a su hija al trabajo. La ministra se hace acompañar por Arévalo con el fin de encargarse de su hija menor mientras la titular de Igualdad asiste a reuniones oficiales en organismos y departamentos del Gobierno, según pudo saber este periódico. Un privilegio que pocas trabajadoras tienen en España.

En un fragmento del vídeo, se puede ver a una mujer morena mecer a la niña. Mientras tanto, Montero saluda a la periodista de elDiario.es Esther Palomera, con la que muestra una buena complicidad.

—Qué bombón tienes ahí, ¿eh? —aprecia la periodista en referencia a la niña, mientras ambas miran fuera del plano de la cámara que las graba.

—¿Has visto? —responde Montero-. Está súper despierta y super espabilada.

Concluida la entrevista con el periódico digital, la ministra se dirige a su despacho para ver a su hija. Allí, una mujer a la que no se ve la cara, cuida de ella. Todo indica que esa mujer era la asesora Arévalo.

La abogada "represaliada"

Arévalo no ha atendido las llamadas de este periódico, ni se ha pronunciado en sus redes sociales (usa Twitter e Instagram) sobre el escándalo del que es protagonista. Esta información se ha conocido por un informe presentado ante el juez que instruye el llamado caso Neurona.

Es la investigación sobre la presunta financiación ilegal de Podemos abierta por el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid y liderada por el juez Juan José Escalonilla. Este, imputó al partido morado por una supuesta caja B y otras irregularidades. El nombre del caso viene dado por la empresas Neurona Consulting y Neurona Comunidad, contratada por Podemos para las elecciones de 2019, las mismas en las que Arévalo se quedó fuera del Congreso.

En el marco de esta investigación judicial, la ex abogada de Podemos Mónica Carmona ha presentado el informe que acredita que Montero usa a Arévalo como niñera. Varias imágenes corroboran esto. Carmona fue cesada del partido morado por “investigar hechos sospechosos”, según declaró ella misma. Carmona considera que fue “represaliada” por los de Iglesias y, por esa razón, ahora tira de la manta con esta presunta irregularidad.

La exabogada de Podemos, Mónica Carmona.

“Hay que implementar la perspectiva de género en todos los niveles del poder judicial y aprobar, nos va la vida en ello, una ley para que solo SÍ sea SÍ”, escribió Arévalo en una ocasión en su cuenta de Instagram. Se ve que ella dijo que sí a cuidar a la hija pequeña del vicepresidente. Experiencia no le falta: Arévalo también es madre de un niño que rondará el lustro de edad.

