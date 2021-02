Rocío Monasterio, la inesperada aliada de Irene Montero en la Ley trans: "En Madrid está vigente"

La portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, le ha echado un inesperado capotazo a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en uno de los peores momentos de su carrera política: cuando le arrecian grandes críticas por el borrador la Ley trans que ha presentado y que se basa en el concepto de autodeterminación del género.

Monasterio ha asegurado en Twitter que hay "muchos escandalizados con el borrador de la Ley Trans de Irene Montero", pero, según ha aclarado con los pantallazos de la propia norma regional, "en Madrid esa ley está vigente, la aprobó el PP en 2016, con el voto a favor de la Sra. Ayuso".

Según la Ley 3/2016, publicada en el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid, del 22 de julio de 2016, se establece que la "identidad sexual o de género: [es] el sexo autopercibido por cada persona sin que deba ser acreditado ni determinado mediante informe psicológico o médico, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado en el momento del nacimiento y pudiendo o no involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, atendiendo a la voluntad de la persona".

Veo a muchos escandalizados con el borrador de la Ley Trans de Irene Montero. En Madrid esa ley está vigente, la aprobó el PP en 2016, con el voto a favor de la Sra. Ayuso. Lean ⬇️ No existe el sexo, te autodeterminas. No se exige ningún informe para el cambio,basta tu voluntad. pic.twitter.com/moXu5NZoUx — Rocio Monasterio (@monasterioR) February 3, 2021

Quizá Rocío Monasterio pretendía con este tuit señalar la gestión del PP en la Comunidad de Madrid y la actuación de la propia Ayuso, colocándola al mismo nivel que la ministra de Igualdad de Podemos; sin embargo, las palabras de la portavoz de Vox vienen a dar oxígeno a Irene Montero puesto que no está haciendo nada diferente a lo que ya hay en Madrid: "No existe el sexo, te autodeterminas. No se exige ningún informe para el cambio, basta tu voluntad", denuncia la portavoz de Vox citando la normativa regional.

Aunque la autodeterminación del género ha sido un punto que ha enfrentado a Igualdad con parte del movimiento feminista, la mayor polémica que ha provocado estos días el borrador presentado es la decisión de que los menores transexuales pueden someterse a procesos de cambio de sexo a partir de los 16 años.

En este caso, también se incluiría la operación de cambio de sexo sin el permiso de los padres, y entre los 12 y los 16 con su autorización, un tema que no ha sentado muy bien en la parte socialista del Gobierno y en especial a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que ha tenido reuniones con Irene Montero para intentar consensuar esta ley.

Es curioso que el tuit se produzca justo el día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido al PP en el Congreso de los Diputados que "incluso Vox le da lecciones de Estado", después de que Abascal se abstuviera en la aprobación del decreto de los fondos europeos.

Para el líder del PP, Pablo Casado, Sánchez ha pasado de criticar la foto de Colón a "meterse en ella".