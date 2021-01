Jorge, piloto de avión, cambia de volante: con su 4x4 atiende por Madrid casos de urgencia

El futuro piloto de aviones, Jorge, lleva trabajando desde las 9:00 de la mañana de este domingo sin parar ni un sólo minuto. Pero, en este caso, no conduce ningún medio aéreo, sino que está al volante de su coche de tracción 4x4, un Suzuki Jimny, haciendo traslados “urgentes” de todas las personas que necesiten moverse por Madrid y no lo hayan podido hacer a causa de la gruesa capa de nieve que hay sobre la capital. La culpa: de la borrasca Filomena. Pero este chico no opera solo, aunque es la persona que está detrás del movimiento SOS 4x4 Madrid.

Es una iniciativa ciudadana que se ofrece a trasladar a sanitarios a sus centros de trabajo o a pacientes de Urgencias a los diversos hospitales de la Comunidad de Madrid. “Yo estoy en la asociación SOS 4x4 Madrid y cuando la borrasca Filomena empezó a impedir viajar a las personas por Madrid, mis compañeros y yo pusimos a disposición de los ciudadanos nuestros coches 4x4 para trasladar a sanitarios, bomberos, policías y cualquier persona que tuviese una verdadera urgencia y necesitasen ir a los hospitales, ya que muchas ambulancias ha tenido dificultad para circular”, explica, al volante, Jorge (Madrid, 1991), en una llamada telefónica con EL ESPAÑOL, haciendo uso de su dispositivo manos libres.

Y es que Jorge no ha parado de currar desde este viernes junto a los 500 voluntarios de la asociación SOS 4x4 que hay regados por las carreteras de Madrid -unos 8.000 en toda España-. “Hemos trasladado a todo tipo de personas. Varios compañeros, por ejemplo, estuvieron durante todo este sábado y este domingo trasladando a sanitarios a sus centros de trabajo”, explica el futuro piloto mientras pasa por la calzada nevada de Ríos Rosas (Madrid).

De hecho, para muchos sanitarios la labor de SOS 4x4 está siendo vital no sólo para llevarles a los hospitales, o a los domicilios en donde hay pacientes que necesitan ayuda urgente, sino que también se han convertido en proveedores de alimentos e insumos para muchos centros sanitarios aislados. “Gracias a SOS 4x4, hemos podido traer comida al hospital para los sanitarios, que empezaba a escasear tras dos días aislados y turnos de trabajo de 36 horas o más. La de los pacientes, por lo menos, sí ha estado garantizada”, explica una sanitaria que trabaja en un hospital del grupo HM, en Madrid.

Los 4x4 al rescate

Lo cierto es que no sólo los conductores de la asociación de Jorge, SOS 4x4 Madrid, fundada en 2015 para realizar rescates en la montaña, están participando en la iniciativa altruista. Su fin, insistimos, es trasladar en sus vehículos todoterreno a sanitarios para que puedan llegar a los centros hospitalarios madrileños y a ayudar en la atención de urgencias médicas dado el bloqueo por la nieve.

También, desde Galicia, Eduardo Méndez, explica a EL ESPAÑOL que su asociación de 4x4, Zumbalacazan, ha servido para coordinar y contactar con sus colegas de Madrid para que realicen las importantes labores de traslado a los sanitarios a los hospitales, y más en tiempos de pandemia. Y sin cobrarles ni un céntimo.

De hecho, Méndez explica a este diario que incluso ya tiene “citas previas” para esta semana. “Por ejemplo, este martes hemos quedado para llevar a un enfermero al hospital Puerta del Hierro [Majadahonda], ya que tiene que participar en una cirugía urgente”, explica el conductor de 4x4.

Rescates de coches

Pero la colaboración ciudadana de los 4x4 no se ha limitado, solamente, a los traslados urgentes de los personas. En otras ocasiones, también han servido en labores de rescate de los vehículos que quedaron atrapados por la nieve en las carreteras de Madrid. Es el caso de Patricia, una joven que estuvo atrapada en su Citroën Xsara Picasso durante 13 horas, en el cruce de la calle Raimundo Fernández Villaverde y la Glorieta de Cuatro Caminos (Madrid).

Hasta que, a primera hora de este sábado un 4x4 voluntario, un Nissan Terrano adaptado para la nieve, acudió en su auxilio. “Estábamos dando una vuelta con el todoterreno mi amigo Daniel [el dueño] y yo y vimos a una chica atrapada en su coche, ya que no traccionaba por la nieve y bloqueaba la calle. Fue cuando decidimos remolcarla hasta su casa, que estaba cerca”, explica a este medio Jaime, uno de los dos chicos que participaron en el rescate, mientra toda la calle Raimundo Fernández Villaverde aplaudía esta acción altruista.

De hecho, cabe destacar, en este sentido, que las redes de vecinos que mostraron su unión y solidaridad ante la pandemia del coronavirus han vuelto a demostrar su unión ante la gran nevada de Madrid. Ya no sólo de los vehículos de 4x4. También se ha visto a decenas de vecinos de la capital y de toda la Comunidad Autónoma, con sus palas, ayudando a quitar la nieve.

De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha enorgullecido de ellos a través de Twitter, después de solicitar la “colaboración ciudadana” tras las grandes nevadas de Filomena: “Nos llegan noticias de vecinos de toda la región que están colaborando en la retirada de nieve. Las dificultades nos vuelven a demostrar que actuando juntos somos mejores”. De hecho, los agradecimientos a los voluntarios, como los conductores de 4x4, han proliferado en las redes.

Y es que la colaboración ciudadana va a ser fundamental durante las próximas horas, ya que Filomena ha sobrepasado la previsión de las administraciones públicas y se ha comprobado que, pese a sus esfuerzos, los vehículos del Summa 112 y la Unidad Militar de Emergencias, han sido insuficientes. “Por ello, prevemos que a partir de este lunes, los voluntarios de SOS 4x4 Madrid también seremos coordinados por el 112 para mayor eficacia, dado que tampoco tenemos las infraestructura necesaria”, concluye Jorge, mientras sigue circulando por Madrid, con su Suzuki Jimny gris oscuro, para ayudar a la gente.