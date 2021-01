La odisea de Laura tras 14 horas atrapada en su coche por la nieve en Madrid: "Anduve 5 km a mi casa"

La ya famosa borrasca Filomena ha puesto en jaque la seguridad vial en España. Sus grandes nevadas por todo el centro peninsular a lo largo de todo este viernes y este sábado han provocado que, en la Comunidad de Madrid, unos 1.400 conductores hayan quedado atrapados durante la noche en sus vehículos. Ahora mismo, los Servicios de Emergencias 112 y la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya han podido liberar a un millar de personas, pero al menos 400 vehículos siguen atrapados tras más de 14 horas.

Una de ellas ha sido Laura Dones, auxiliar de enfermería del Hospital HM Montepríncipe, que ha estado atrapada casi 15 horas en su vehículo durante la madrugada de este sábado. En este tiempo, ha podido avanzar “poco a poco” hasta que a cinco kilómetros de su casa, en Pinto, un municipio al sur de la capital, su Dacia Sandero ya no pudo con el hielo y la nieve. “Primero, me quedé atrapada en la M-40, sobre las 19:00, ya que era la hora pico de salidas de trabajo; luego, en la M-50. Y, por último, a cinco kilómetros de mi casa, en la vía servicio de esta autovía que sale hacia Pinto mi coche ya no pudo más”.

Y así transcurrió la noche de Laura. Con frío, sin poder moverse, atrapada y viendo cómo nevaba. “Caía tanta nieve que parecía que nevaba en horizontal”, cuenta la sanitaria en conversación telefónica con EL ESPAÑOL. Y, pese a llamar en varias ocasiones, los Servicios de Emergencias de la Comunidad de Madrid no llegaban.

Laura, durante su travesía de 5 kilómetros en la nieve, tras estar 14 horas atrapada en su coche. CEDIDO

“He hablado varias veces con la Guardia Civil, que aunque han sido majos, se les notaba colapsados y yo ya no podía más. Por ello, a las 9:30 de la mañana, helada, y después de hablar con ellos una última vez, decidí recorrer la distancia que quedaba hasta mi casa a pie, dejando el coche abandonado. Ya iré por él otro día o supongo que me llamarán”, relata la sanitaria.

Más paciencia

Por su parte, el 112 pide calma a los conductores que siguen atrapados. “Pedimos a los conductores que tengan paciencia, vamos a llegar a todos, van a ser rescatados y puestos a salvo”, ha dicho en declaraciones remitidas a los medios el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Carlos Novillo, que ha pedido a los madrileños que no salgan con sus vehículos privados a no ser que sea “imprescindible”.

Y es que Emergencias Comunidad de Madrid 112, la Unidad Militar de Emergencia (UME), Bomberos y Protección Civil no han parado de trabajar a destajo durante toda la noche. Tanto, que a primera hora de la mañana, los servicios de emergencias continuaban trabajando para liberar a más personas que permanecen atrapadas en carreteras de la Comunidad de Madrid, en alerta roja por nevadas.

Concretamente, los puntos más conflictivos son el kilómetro 38 de la M-40, la M-607 a la altura de la localidad madrileña de Pinto, el kilómetro 10 de la M-607, la M-408 a su paso por Parla, la A-1 con la M-603 y la A-3 entre los kilómetros 6 y 8, han informado a Efe fuentes del 112.

1.400 coche atrapados

La odisea de Laura, de hecho, no es un caso aislado. Hasta 1.400 vehículos han estado atrapados durante esta noche en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Según han informado algunos conductores a través de las redes sociales, están empezando a sufrir algunos síntomas de hipotermia causados por las heladas temperaturas y la incesante nevada. “Hay gente sin gasoil, ni comida, ni agua durante casi 10 horas”, denunciaba a primera hora de este sábado el usuario de Twitter Ángel, quien ha estado atrapado desde las 21:00 en la vía de servicio de la M-40 hacia la M-607.

De hecho, como la gasolina de muchos vehículos se ha agotado, los conductores de muchos vehículos se han trasladado de unos a otros para mantener el calor. “Es una circunstancia que no podemos confirmar, pero seguramente haya ocurrido”, explica a este diario David García, portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Hasta 1.400 vehículos han estado atrapados por la nieve durante esta madrugada en Madrid. Efe

“En el operativo hemos intentado facilitar mantas, ropa de abrigo… de todo. Pero hay sitios a los que nos está costando llegar. Cuando lo hacemos, subimos a las personas en nuestros vehículos especializados para trasladarlas a sitios seguros. Nuestra prioridad son las personas. Muchos coches, eso sí, quedarán abandonados. Pero, insisto, primero hay que rescatar a las personas”, explica el miembro de Emergencias Comunidad de Madrid 112.

El despliegue de la UME

Pero el 112 no ha estado solo en esta intensa labor de resctado. También la Fuerzas Armadas se han apuntado al operativo. Así, un total de 147 militares y 66 vehículos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) continúan desde la madrugada rescatando a conductores de turismos y camiones en carreteras de Madrid, en la A4, la A5 y la M-607 en la Comunidad de Madrid, atrapados a causa de la borrasca Filomena, según informa la UME en su cuenta de Twitter, mientras el Ministerio de Defensa ha señalado que sigue “trayendo refuerzos desde León y Zaragoza” para colaborar en estas operaciones de rescate.

Los efectivos de la UME han agradecido la colaboración de los conductores atrapados a los que recomiendan “salidas con marchas largas -en segunda o tercera- siguiendo las rodadas de los vehículos quitanieves y manteniendo la distancia de seguridad”.

El colapso de la M-506, en Pinto, el municipio del sur de Madrid donde Laura ha estado atrapada.

Según la UME, durante la madrugada los equipos desplegados han actuado en la carretera A4 desde el kilómetro 26 para liberar vehículos, “terminando esas labores por la mañana y en estos momentos se trabaja en el kilómetro 44”.

Además, ha informado de que en la A5 se trabaja entre las localidades de Móstoles y Alcorcón y ha destacado “el trabajo realizado en el kilómetro 30 de la M-40 a primera hora de la madrugada para que los vehículos pudieran avanzar”.

Laura Dones, tras llegar a su casa después de andar 5 kilómetros bajo la nieve. CEDIDA

Los militares tratan también de rescatar a los conductores de la M-40, en la confluencia con la M-607, que una vez liberados son dirigidos al aparcamiento del edificio de Telefónica, que ha colaborado cediendo sus instalaciones; lugar al que también han sido trasladados en camiones de la UME otros vehículos que no pueden ser movidos o que se encuentran a una distancia larga. Y es que Filomena no ha perdonado y ha mantenido en jaque la vida de los personas que estaban en los 1.400 coches atrapados. Aún, siguen habiendo “unos 400 vehículos” sin rescatar.

-Laura, después de esta larga y difícil noche, ¿hay algo más que querrías destacar?

-Éramos muchos los coches atrapados y hay algo que me llevo bueno: si con la pandemia de la Covid-19 perdí un poco la fe en la sociedad porque ha habido mucha gente egoísta e inconsciente que le han dado igual los contagios, con lo que he vivido esta noche la he recuperado. Los jóvenes ayudaban a las personas a empujar sus vehículos, a desastascarlos de la nieve; la gente se ofrecía alimento y bebida entre sí… de todo. Ha habido mucho corporativismo a pesar de las difíciles circunstancias.