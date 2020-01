Nervios ante la nueva biografía de Letizia: un petardo si se compara con la bomba del primo David

Escribir la biografía de un rey tiene que ser un regalo para un buen escritor. Los entresijos del poder siempre venden en las librerías y hasta llegan a convertirse en best sellers. Pero si puede ser sencillo vender la vida de un monarca no tiene que ser nada fácil conseguir que te elijan para escribirla y, sobre todo, que el cliente se quede contento.

Todos los biógrafos en paro sueñan con el mismo encargo. Saben que una llamada de Casa Real les podría hacer ricos y famosos. Y, sobre todo, si es para escribir la biografía de la reina Letizia. La experiodista no quiere ni oír hablar del tema. "Y no será porque no lo han intentado. Hemos tenido varias ofertas de personas importantes que se han ofrecido a sentarse con ella para empezar sus memorias, pero no creemos que sea conveniente ni necesario. Tres periodistas mujeres muy conocidas han querido escribir la biografía y a las tres les ha dado las gracias y les ha dicho que no", revela a EL ESPAÑOL una persona que trabaja en la Casa.

Hay varias razones por las cuales no quiere saber nada sobre una posible biografía. La primera es que no debería tener un libro que narre su vida antes que su marido, el Rey. La segunda, que sabe y entiende que todo lo que dice y hace es mirado, criticado y "tergiversado", según afirman en la Casa Real. Y, por último, "le gustaría que escribiera su vida un escritor con cierto nivel literario, no un simple periodista. Así que la biografía oficial de Letizia tendrá que esperar", añade la misma fuente. Quizás el nivel -por citar dos nombres- oscilaría entre dos nombres encumbrados: de Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, o Javier Cercas, cuyo discurso al recibir el premio Francisco Cerecedo -entregado por los Reyes-, fue muy sonado.

Biografía no autorizada, en marcha

El Palacio de la Zarzuela ya ha desmentido que Leonardo Faccio, el autor de la nueva biografía de la Reina Letizia, que saldrá a la calle el próximo 20 de febrero, se haya sentado con ella en alguna ocasión. Pero desde la editorial Debate mantienen lo contrario.

Bajo el título Letizia, la reina impaciente. Qué significa ser reina en el siglo XXI, el escritor Leonardo Faccio asegura haber escrito la 'biografía definitiva’ de la esposa de Felipe VI. Desde la editorial confirman que el periodista argentino, que lleva más de 10 años viviendo en Barcelona, "ha mantenido varios encuentros con la Reina" y se reafirman cuando se les asegura que en Zarzuela no "tienen constancia de ningún encuentro con esta persona en ningún momento".

'Letizia, la reina impaciente: ¿qué significa ser reina en el siglo XXI', ya disponible en Amazon.

La nota de prensa que ha mandado la propia editorial Debate a los medios de comunicación asegura que el libro "ha supuesto cinco años de trabajo, varios encuentros con la Reina y más de 100 entrevistas realizadas a multitud de fuentes. El resultado es una extensa radiografía que presenta por primera vez a Letizia Ortiz con todas sus fortalezas y contradicciones".

Tampoco en la editorial aclaran si este libro es el mismo que este escritor intentó sacar hace tres años también con Debate, pero que nunca vio la luz. El actual ya se puede precomprar en Amazon y en la Casa del Libro (donde ya está puesto a la venta para que te lo manden a casa el mismo día 20 de febrero).

Biografía de Messi

No es la primera biografía del periodista argentino, que ya se hizo famoso por la que escribió sobre Leo Messi: El hombre que siempre llegaba tarde. Desde su publicación, los periódicos argentinos comenzaron a decir que era el hombre que más sabía sobre la estrella del Barcelona. Todo terminó cuando la familia del astro del balón, a la que no le había hecho mucha gracia el libro, publicó un comunicado en el que aseguraba que Faccio en realidad había estado con el jugador 15 minutos y que con eso había hecho toda la biografía.

El nuevo libro sobre la Reina se publicará cuando se cumplirá justo un año de la condena de la única persona que ha escrito una biografía tan íntima como cercana a Letizia Ortiz: su primo David Rocasolano.

Leonardo Faccio también escribió la biografía no autorizada de Messi.

El 20 de febrero de 2019, la Audiencia Provincial de Madrid le impuso al primo de la esposa de Felipe VI una dura condena por revelar secretos relacionados con la familia Morales-Dúrcal. El abogado, que había sido acusado por contarle cosas sobre los hijos de Rocío Dúrcal a la periodista de Telecinco María Patiño, fue condenado a 18 meses de prisión, dos años de inhabilitación profesional y a pagar una multa de 30.000 euros a los hijos de la cantante Rocío Dúrcal por revelación de secretos.

Cuando salió la sentencia, el letrado aseguró que iba a recurrir hasta el tribunal de La Haya si era necesario. Sin embargo, nada se sabe de él desde entonces. Fuentes cercanas a la familia aseguran que se encuentra residiendo en Colombia después de haber pasado una temporada en Barcelona. "La Reina podía haberle denunciado exactamente por lo mismo. En el libro contaba cosas que rompían completamente el secreto de su cliente, porque era su primo, pero primero era su abogado. Lo que pasa es que sabían que si lo denunciaban, cosa que aconsejaron los servicios jurídicos exteriores a Zarzuela, se le iba a dar mucho más bombo al asunto e iba a ser peor", comentan en medios próximos a la Reina.

Problemas con su primo

La primera vez que España vio a David Rocasolano Llasera fue en la pedida de mano de los príncipes de Asturias, a la que acudió acompañado por la que era entonces su esposa, Patricia Vigo, de la que ya está divorciado. Era el año 2003 y la relación entre la todavía periodista y su primo era tan estrecha que Letizia quiso que estuviera allí, ante la mirada de la prensa, como si se tratara de uno más de sus hermanos. "Estaban muy unidos. Ella se llevaba mejor con su primo que con su hermana Telma. Pero él se sintió abandonado por la entonces princesa de Asturias cuando le dejó de lado al verse implicado en el Caso Ciempozuelos (del que sería absuelto en 2015). Así que se sintió traicionado. Dejó de hablar con ella y decidió vengarse", añade la misma persona.

Diez años después del compromiso, en marzo de 2013, el abogado publicó un libro en el que hacía repaso por la vida de la Reina, desde su infancia hasta sus primeros años como princesa, y contaba cómo había sido su relación con ella. “Adiós, Princesa -título del libro- es la historia del choque de un gran tren expreso, los Borbones, contra una modesta caravana de gitanos, los Ortiz Rocasolano. Nos han arrollado y ni siquiera se han preocupado de mirar hacia atrás. Érika está muerta y los demás nos hemos quedado solos y mutilados”. Con estas duras palabras empezaba la biografía escrita por el primo de la Reina que, además, había sido su abogado durante años.

David Rocasolano, primo de la reina Letizia. Gtres

De hecho, fue él quien llevó todos los papeles del primer divorcio de la Reina con su marido, Alonso Guerrero. Además, participó en la redacción de las capitulaciones que se firmaron antes de la boda de los entonces príncipes de Asturias en 2004. El libro, en el que se contaban detalles muy íntimos sobre la vida de la mujer de Felipe VI, sentó muy mal en la Zarzuela. El departamento de comunicación de la Casa Real pidió a varios medios de comunicación que no se hicieran eco del libro escrito por el primo de la Reina. La mayoría escuchó la petición y el libro no tuvo toda la repercusión que pretendía el autor, por lo que él acusó a la Jefatura del Estado de una conspiración para hundirle.

"Estaba como loco porque se quedó con la mayor parte de ejemplares en su casa. Lo que hizo rompió la familia Rocasolano en dos, ya que fueran verdades o mentiras, contaba cosas muy íntimas implicándolos a todos. Le hicieron el vacío de forma inmediata, por lo que se quedó muy solo, coincidiendo, además, con el divorcio de Patricia. El nombre de esa persona está prohibido en casa de los Reyes, no sólo por la Reina, también por el Rey, con el que había establecido una relación también estrecha al ser la persona de confianza de su esposa. A Felipe le dolió mucho lo del libro", apunta la misma fuente. El libro, además de detalles muy íntimos, aportaba imágenes del entonces Príncipe de Asturias con el ánimo de ridiculizarle, todo dirigido a dañar a su prima.

Si fue una conspiración o no por parte de Zarzuela es algo que probablemente nunca sepamos, pero la cosa es que el libro no llegó a vender todo lo que se esperaba y un año después la protagonista del manuscrito llegaba al trono de España como Reina consorte, desde donde espera al biógrafo perfecto para contar su versión de la historia. Adiós, Princesa para unos fue libro y, para todos, el resultado de una venganza. Y, a la vez, la biografía sin parangón de Letizia. Comparado con Adiós, Princesa, la supuesta bomba de Leonardo Faccio, con su Letizia, la reina impaciente será como una pequeña piedra al caer en un estanque. Más que una bomba parece ser un petardo con pocos efectos.

Las biografías de Juan Carlos

Nuestro anterior Jefe del Estado, Juan Carlos, tiene varias biografías publicadas, pero la única autorizada fue la que escribió José Luis de Vilallonga, que en 1993 publicó: El Rey, conversaciones con don Juan Carlos I de España, editado por Plaza & Janés. El libro fue un éxito rotundo que vendió más de 300.000 ejemplares.

Felipe VI y su padre, Juan Carlos I, hablan en acto oficial.

Tras su caída en Botswana y la aparición de Corinna zu Sayn-Wittgenstein hizo que la veda sobre la vida personal de Juan Carlos se abriera y se publicaran varios libros sobre su vida, contando sus relaciones extramatrimoniales y sus aventuras. Todas esas biografías, sin el permiso del Palacio de la Zarzuela.

Su hijo, Felipe VI, todavía no tiene biógrafo oficial, aunque también se han escrito varios libros sobre la vida del actual monarca. El último, con motivo de su cincuenta cumpleaños, fue Felipe VI: un Rey para la España de hoy, firmado por la periodista del ABC, especializada en Casa Real, Almudena Martínez-Fornes.

Los Reyes y sus biógrafos han ido de la mano a lo largo de la historia. En la antigüedad estos escritores eran los encargados de narrar, para los tiempos venideros, las hazañas del monarca para el que trabajaban. En la actualidad, sirven para contar la versión de la historia de la que el soberano ha formado parte.

La Reina más longeva en la función de reinar, Isabel II, ha tenido tres biógrafos de cámara y ha sobrevivido a dos. Sin embargo, sus biografías no autorizadas han proliferado como setas, hasta llegar a ser la protagonista de una de las series más populares de Netflix, The Crown. Que narra la vida de la Soberana británica muy dulcificada y americanizada (es decir, donde el malo es muy malo y el bueno es muy bueno).

La reina Isabel II junto a Meghan y Harry.

La vida de Isabel II sigue siendo un buen reclamo para las listas top de ventas y a sus 93 años todavía se siguen publicando libros sobre ella. El último, el escrito por Kenneth Rose, que el pasado mes de noviembre publicó una biografía de la soberana británica revelando pequeños secretos de palacio y pinceladas sobre la personalidad de la monarca con más años de reinado a sus espaldas.