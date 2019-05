'Kichi' se consagra en Cádiz y da una lección a su ‘enemigo’ Pablo Iglesias

José María González 'Kichi' revalida la Alcaldía de Cádiz con Adelante Andalucía, la marca de Podemos en la región. Pero no sólo eso. Su victoria resulta aplastante. Tras una campaña personalista y sin dejarse ver con Pablo Iglesias, su formación obtiene 13 ediles, por lo que se queda a un solo concejal de la mayoría absoluta. Además, con los resultados de este 26M duplica con holgura el número de representantes de PP (6) -gran perdedor de la noche tras dejarse cuatro- y se distancia en ocho del PSOE (5). Mientras, Ciudadanos (3) sube uno con respecto a las elecciones municipales de 2015. Vox no irrumpe en la corporación municipal.

'Kichi' es el gran rostro vencedor a nivel nacional de las confluencias que conforman Podemos. Su figura, distante de la de Pablo Iglesias, sale reforzada si se compara con la del líder del partido morado, al que le muestra como ganar y convencer con mayor apoyo que en 2015. Tanto José María González como su pareja, la diputada autonómica andaluza Teresa Rodríguez, se muestran contrarios a la entrada de Podemos en un Gobierno con el PSOE en España. Ahora, muchos, fuera y dentro de su partido, lo señalan como la persona que podría tratar de arrebatarle la secretaría general a su líder nacional.

El alcalde de Cádiz es uno de los líderes más mediáticos de la rama anticapitalista de Podemos. En 2015 se presentó a las elecciones locales bajo la marca de las confluencias Por Cádiz Sí Se Puede. Alcanzó el poder contra todo pronóstico y desbancó del sillón de mando a la popular Teófila Martínez, regidora durante las dos décadas anteriores.

Pero con la irrupción de 'Kichi' la ciudad de Cádiz ha cambiado de color político. El giro a la izquierda de los gaditanos es abrumador y definitivo. La victoria de anoche lo confirma. José María González se presentaba este domingo bajo las siglas de Adelante Andalucía, formación que lidera su pareja a nivel autonómico. Se trata de la agrupación regional de Podemos que durante los últimos años se ha mostrado más crítica con la dirección estatal de Pablo Iglesias.

José María González junto a Pablo Iglesias, líder de Podemos, al poco de 'Kichi' conseguir la Alcaldía de Cádiz. EFE

Piso de alquiler y con la Virgen del Rosario

Con esta segunda victoria refuerza la idea de que su figura es transversal en Cádiz y que su credibilidad tiene sustancia. 'Kichi' ha antepuesto la ciudad a su ideología. No hace ascos a la Semana Santa ni es azote de los católicos de base, apoyó la concesión de la Medalla de Oro de Cádiz a la Virgen del Rosario, ama el Carnaval, vive en un piso alquilado junto a Teresa Rodríguez y cobra 1.880 euros, lo mismo que cuando ejercía de profesor.

José María González nació en Rotterdam (Holanda) por circunstancias vitales de sus padres. Su progenitor perdió su empleo en los astilleros de la ciudad y emigró junto su mujer. Por eso él sabía de la importancia que tiene para Cádiz que Navantia no se quedara sin el contrato de construcción de cinco corbetas para Arabia Saudí.

Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez amagó con paralizar la venta de armas a dicho país, él se desmarcó de la línea oficial de Podemos, a favor de la ruptura de relaciones comerciales. En ese momento 'Kichi' salió en defensa del trabajo de los astilleros gaditanos: "Si no hacemos nosotros los barcos, los harán otros", dijo, y pidió que no le obligasen a elegir "entre defender el pan o la paz".

'Kichi' y Teresa Rodríguez versus Pablo Iglesias e Irene Montero. Pisito arrendado en Cádiz frente a chalet con hipoteca a las afueras de Madrid. 'No' a entrar en un Ejecutivo con el PSOE en contraposición a reclamar ministerios sin saber ni siquiera qué opinan las bases del partido. "No parecernos a la casta, no ser como ellos", suele repetir José María González cuando se le pregunta sobre la clave "para no perder la calle". A tenor de los resultados puede pensar que razón no le falta.