Kichi, a Iglesias y Montero: "No dejaré mi piso de currante; la idea es no parecernos a la casta"

José María González, alias Kichi, ha publicado este viernes un comunicado donde desliza una fuerte crítica a Pablo Iglesias e Irene Montero por la ya famosa compra de su chalé. El alcalde de Cádiz, ubicado en la corriente Anticapitalistas, la más a la izquierda en Podemos, ha defendido su "piso de currante" y ha expresado que la idea es "no parecerse a la casta".

Aunque en su mensaje, recogido por Europa Press, no menciona para nada a Iglesias y Montero, parece evidente que se refiere a ellos. "Ni he pensado ni quiero dejar de vivir ni criar a mis hijos en un piso de currante en el barrio gaditano de La Viña", dice el texto. "La idea es no parecernos a la casta -agrega-, es no ser como ellos porque vinimos a desalojarlos a ellos después de que hubieran estado desahuciando por miles a nuestra gente, es no vivir como ellos, es parecernos al pueblo que nos eligió y al que seguimos siendo leales".

Además, Kichi señala que "el código ético de Podemos no es una formalidad, sino el compromiso de vivir como la gente corriente para poder representarla en las instituciones y supone renunciar a privilegios como el exceso de sueldo".

El motivo de la publicación de este comunicado es, como hace habitualmente, explicar a dónde ha donado parte de su sueldo. Porque el código ético de Podemos dice que ningún cargo puede cobrar más de tres salarios mínimos interprofesionales, con lo que todos deben donar el resto de su sueldo. José María González ha donado este mes un total de 2.630 euros a Afedu, que desde hace 17 años atiende en la ciudad a las personas afectadas por la enfermedad dual que asocia la adicción a otras patologías psíquicas y a sus familiares.