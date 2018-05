Ángel Garrido sucede a Cifuentes como presidente de Madrid gracias al apoyo de Cs

Ángel Garrido ya es el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid. El hasta ahora presidente en funciones tras la dimisión de Cristina Cifuentes ha logrado el respaldo de la Asamblea de Madrid tras dos días de pleno de investidura. Garrido ha recibido 65 votos a favor (los 48 del PP y 17 de Ciudadanos), y 64 en contra (37 del PSOE y 27 de Podemos), por lo que ocupará la presidencia desde la Puerta del Sol de Madrid hasta las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán el 26 de mayo de 2019.

En su discurso y réplicas, Garrido ha prometido dar un nuevo impulso político a la Comunidad pero continuando con el legado de su predecesora, de la que era número dos y persona de confianza como consejero de Presidencia y Justicia.

La anterior presidenta dimitió el 25 de abril por el escándalo relacionado con la obtención de su máster sobre financiación autonómica, aunque el detonante fue el vídeo en el que supuestamente era sorprendida hurtando dos cremas de un hipermercado muy cercano a la Asamblea, antes de ser presidenta, en 2011.

Gabilondo acusa a Garrido

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, se arrogó la responsabilidad de haber hecho dimitir a Cifuentes frente al PSOE, que protestaba y reivindicaba que el detonante fue la presentación de una moción de censura, lo que obligó a Ciudadanos a decidir entre mantener a la presidenta o elegir a Ángel Gabilondo como nuevo presidente.

Precisamente Garrido ha alabado el "talante y espíritu abierto, moderado e integrador" de Gabilondo, del que ha dicho que "no sería un drama" que gobernase, algo que lamentablemente no podrá hacer si no es con Podemos, algo que sería "dramático".

"Ya sólo despiertan compasión", dijo por su parte Lorena Ruiz Huerta, portavoz de Podemos, que llamó "batracio" al exconsejero Francisco Granados y aseguró que el expresidente Ignacio González es "conocido por su color moreno de Marbella". "El PP no ha ganado legítimamente en Madrid ni una sola convocatoria electoral en lo que va de siglo XXI", dijo la portavoz de Podemos sobre la corrupción.