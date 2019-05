Recorrido por las capitales: de los alcaldes del cambio que se esfuman a los regidores invencibles

Las elecciones municipales de este domingo 26 de mayo, planteadas en la mayoría de grandes ciudades como una batalla entre la izquierda contra la derecha, se han saldado con la victoria del primer bloque en gran parte de las disputas. Las últimas encuestas proyectaban victorias que se proclamarían por puñados de votos entre los dos frentes. Y así ha sido. Noche electoral de infarto en la que ha habido vuelcos inesperados como el ocurrido en Madrid, donde en la recta final del escrutinio el bloque de la derecha ha arrebatado el Ayuntamiento de Madrid a Manuela Carmena. Alcaldes del cambio que perderán sus principales bastiones -La Coruña, Ferrol y Santiago- y regidores -como el malagueño Francisco de la Torre- invencibles que volverán a gobernar sus ciudades.

Este el el resultado de la batalla electoral librada en las principales ciudades.

Madrid: Carmena gana, pero no seguirá al frente de Cibeles

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, durante su comparecencia esta noche para valorar los resultados EFE

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no seguirá al frente del Ayuntamiento pese a ganar -con una holgada mayoría- en las urnas con 19 concejales. De esta forma, no sumaría la mayoría absoluta con la suma de los ocho del PSOE frente a los 30 del conjunto de PP, Ciudadanos y Vox. El PP ha sido la segunda fuerza más votada con 15 concejales y Ciudadanos la tercera con 11 ediles. Vox ha irrumpido por primera vez en el Ayuntamiento con cuatro concejales. Por su parte, la candidatura Madrid en Pie Municipalista (liderada por Carlos Sánchez Mato, edil de Carmena) no ha conseguido lograr representación al no llegar ni al 3% de lo apoyos, pese a que sus casi 40.000 votos 'no útiles' podría haber sido cruciales para que Carmena mantuviese la Alcaldía.

Barcelona: Maragall y Colau empatan a concejales

A la izquierda, el candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall EFE

La pugna por el Ayuntamiento de Barcelona se ha saldado con la victoria -casi por la mínima- de Ernest Maragall (ERC) sobre la actual alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, por 5.000 votos, aunque con un empate técnico a diez concejales. La tercera posición ha sido para el candidato del PSC, Jaume Collboni, con ocho concejales. Barcelona pel Canvi-Cs, la lista liderada por Manuel Valls, ha obtenido seis concejales, mientras que JxCat ha logrado cuatro, el PPC ha obtenido dos y la CUP se queda sin representación.

Tras conocer los resultados el alcaldable de ERC, Ernest Maragall, ha "tendido la mano" a todas las fuerzas políticas del consistorio tras erigirse como el vencedor de los comicios municipales en la ciudad, pero ha señalado que "la dignidad, la justicia y la libertad" no son negociables. "Todos verán nuestra mano tendida, incluyendo los unionistas y los constitucionalistas, para trabajar por el bien de la ciudadanía".

Sevilla: Juan Espadas (PSOE) volverá a ser alcalde

El alcalde socialista de Sevilla, Juan Espadas, revalidará su cargo después de este superdomingo electoral. El PSOE mejora los resultados obtenidos en los pasados comicios y aumenta en dos sus ediles (13) en el Consistorio de la capital hispalense. Se quedaría a tres concejales de conseguir la mayoría absoluta. Unos resultados que contrastan con la pronunciada caída del Partido Popular que se deja cuatro ediles en cuatro años: de 12 a siete.

De esta forma, el PSOE de Espadas podrá mantener la Alcaldía de Sevilla pactando tanto a derecha como a izquierda, ya que Adelante ha logrado cuatro (uno menos que los que sumaron Participa Sevilla e IU en las anteriores elecciones municipales) y Ciudadanos ha sacado cuatro (uno más que ahora). Por su parte, VOX irrumpe con dos ediles.

Valencia: Joan Ribó seguirá siendo 'alcalde del cambio'

Ribó celebra la victoria en Valencia Efe

La vara de mando de Valencia seguirá en manos del actual alcalde, Joan Ribó (Compromís), tras haber ganado los comicios de este domingo, ya que podrá gobernar de nuevo junto al PSPV-PSOE. Pese a que las encuestas pronosticaban un empate a concejales entre Compromís-PSPV -diez cada uno-, finalmente los primeros han conseguido sumar diez ediles mientras que los segundos se han tenido que conformar con siete. En total, 17 concejales de los 33 que componen el Consistorio, lo que supone uno más que la mayoría absoluta.

El Partido Popular, que había ganado todas las elecciones en Valencia desde 1995, pasa a ser la segunda fuerza y se queda en ocho concejales; Ciudadanos mantiene sus seis ediles, e irrumpe Vox con dos ediles, con lo que el bloque de la derecha suma 16 escaños.

Zaragoza: PP, Ciudadanos y Vox puede reeditar el pacto andaluz

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, no volverá a ocupar el cargo. Al menos en la próxima legislatura que empieza tras estos resultados electorales. Zaragoza en Común ha logrado tres asientos en el Pleno municipal y dos, Podemos-Equo, frente a los nueve que consiguieron en 2015 cuando ambas formaciones se presentaron juntas. Aunque el PSOE es la primera fuerza con diez concejales, PP, Ciudadanos y Vox podrían reeditar su pacto andaluz y recuperar la capital de Aragón con ocho, seis y dos regidores cada uno, con unos resultados que dejan fuera a CHA, que contaba con dos concejales en 2015.

Bilbao: El PNV vuelve a ganar y seguirá Aburto

El PNV no ha perdido unas elecciones municipales en Bilbao desde 1978. Y esta domingo electoral no ha sido menos. Juan María Aburto seguirá siendo alcalde de la ciudad gracias a una holgada mayoría (14 concejales), a solo un edil de la absoluta. Hasta ahora gobernaba con los cuatro ediles del PSE, quien logra mejorar sus resultados anteriores pasando de cuatro a cinco ediles. Así el PNV podrá revalidar con los socialistas la fórmula que le permitía hasta ahora liderar las tres Diputaciones vascas desde 2015.

EH Bildu, que fue la segunda fuerza en Bilbao en 2015, ha sido tercera en las elecciones de hoy con la abogada Jone Goiricelaya como candidata, que ha repetido los mismos 4 ediles del último mandato. Elkarrekin Podemos ha logrado 3 representantes, y también con 3 concejales se ha quedado el PP en Bilbao, con lo que ha perdido una concejalía.

Málaga: el Partido Popular gana -como desde 1995-

Como es -ya casi- tradición el Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones municipales en Málaga capital -como ocurre desde 1995-. Pero ya no son tiempos de mayorías absolutas y el alcaldable popular, Francisco de la Torre, volverá a depender de Ciudadanos, quien ya facilitó la investidura hace cuatro años. Ambas formaciones políticas sumaría la mayoría absoluta justa (14 concejales del PP y dos de Ciudadanos), frente a 12 del PSOE y tres de Adelante Málaga.

Cádiz: 'El Kichi', revalidado a sólo un edil de la mayoría absoluta

Rotunda victoria de José María González Santos, El Kichi, quien se ha quedado a un sólo concejal de conseguir la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Cádiz. El candidato de Podemos -aunque del ala crítica de Pablo Iglesias- seguirá siendo alcalde con el apoyo del PSOE que mantiene los mismos representantes que los logrados en 2015 (5). Nada que ver con los resultados del Partido Popular (10), que se deja cuatro ediles por el camino. Ciudadanos gana un edil y se queda con tres, mientras que Vox no consigue asiento en el Ayuntamiento de Cádiz.

Pamplona: Navarra Suma, a un concejal de la absoluta

La coalición Navarra Suma, formada por UPN, Ciudadanos y PP, se ha quedado al borde de la mayoría absoluta en Pamplona, al conseguir 13 de los 27 concejales del consistorio, una vez escrutado el 100 % de los votos. Le siguen EH Bildu con 7 concejales, el PSN con 5 y Geroa Bai con 2, y se han quedado fuera del consistorio Aranzadi e Izquierda-Ezkerra.

De esta forma, es improbable la reelección como alcalde de Pamplona de Joseba Asiron (EH Bildu), quien fue elegido en 2015 con los votos de su partido, de Geroa Bai, de Aranzadi (marca apoyada entonces por Podemos) y de Izquierda-Ezkerra. El candidato de Navarra Suma, Enrique Maya, ha afirmado esta noche que se siente "absolutamente legitimado" para ser elegido alcalde.

La Coruña, Ferrol, Santiago: se esfuman los ayuntamientos 'del cambio'

Los denominados 'espacios de cambio' han perdido sus principales bastiones: Madrid y Barcelona. Pero también La Coruña, Ferrol y Santiago y solo mantendrán Valencia y Cádiz.

Los socialistas podrán gobernar en Santiago si logran el apoyo de Compostela Aberta, ya que han obtenido diez escaños, seis más que en los anteriores comicios, mientras que la formación del actual alcalde, Martiño Noriega, ha perdido la mitad de concejales, al pasar de los diez actuales a cinco. El BNG mantiene sus dos y el PP pierde uno y se queda con ocho, cuando va escrutado más del 94 por ciento.

En La Coruña, el PP y el PSOE han empatado a nueve ediles, y Marea Atlántica tiene seis, cuatro menos que en el anterior mandato municipal, dos el BNG y uno Ciudadanos, por lo que su alcalde, Xulio Ferreiro no repetirá.

Tampoco lo hará el del Ferrol, Jorge Juan Fernández, de Ferrol en Común, que ha perdido la mitad de sus concejales hasta quedarse con tres. El PP ha conseguido ser el partido más votado, con 12 escaños, pero le falta un escaño para la mayoría absoluta y es difícil que encuentre un aliado entre los 8 concejales del PSOE y dos del BNG.