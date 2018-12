Laura Luelmo fue hallada semidesnuda y su muerte fue violenta: la Guardia interroga a un vecino

La Guardia Civil ha confirmado que el cadáver de Laura Luelmo, la profesora desaparecida el miércoles pasado en El Campillo (Huelva), fue encontrado semidesnudo entre unos arbustos. Entre las hipótesis, ha descartado que se trate de un accidente y ha apuntado a que podría haber sido por muerte violenta, según la Cadena Ser. Ahora mismo, se está interrogando a un vecino, pero no ha trascendido ni su identidad ni su procedencia.

La joven llegó a El Campillo nueve días antes de desaparecer para hacer una sustitución de Plástica en el Instituto de Enseñanza Secundaria Vázquez Díaz del municipio vecino de Nerva. El día que se le perdió la pista, había hablado con su novio a las 16:00 horas y le contó que iba a salir a correr. Y eso hizo. La señal de su móvil se perdió a las 21:00 horas. Sin dejar rastro, los familiares avisaron a la Guardia Civil, que inició las labores de búsqueda.

Los primeros pasos para encontrarla los dio la Guardia Civil, pero después se incorporaron más de 200 personas entre agentes, voluntarios y la UCO (Unidad Central Operativa). Desde el miércoles, se intensificaron las labores con el rastreo de pozos, cuevas y grutas, caminos y pistas forestales, y el pantano de Campofrío, a cargo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Hallan el cadáver de Laura Luelmo

Su cadáver fue encontrado este lunes pasado el mediodía a cuatro kilómetros de El Campillo. Un vecino del pueblo se encontró a la joven zamorana mientras daba un paseo. La vio entre los matorrales y semidesnuda. Llamó a la Guardia Civil y estos se acercaron a comprobar si era Laura Luelmo. Pasada una hora se confirmaba la trágica noticia: el cadáver pertenecía a la profesora zamorana que había llegado tan solo nueve días antes de desaparecer a hacer una sustitución.

"No hay número uno"

Por el momento, aunque se siguen valorando todas las hipótesis, todo indica a que se trataría de una muerte violenta. Pero no hay un sospechoso principal. "No hay un número uno", reconoció la Guardia Civil al ser preguntada por los periodistas. No obstante, la joven se sentía vigilada, según ha podido trascender. El hombre, según Espejo Público, sacaba la silla al portal y se sentaba allí a observarla desde la distancia.

El hombre del que hablaba la joven era L. M., vecino de la vivienda número 1 de la calle Córdoba. Él ha sido el principal señalado por los vecinos del pueblo. ¿La razón? Acababa de salir de prisión un mes antes tras cumplir dos condenas: una, de 15 años, por asesinar a puñaladas a M. C. M. C., una mujer del cercano pueblo de Cortegana, en el año 2000, a la que había robado; y otra, de tres años, por asaltar con un cuchillo a una vecina de El Campillo en abril de 2008 mientras disfrutaba de un permiso penitenciario durante el cumplimiento de la pena por el crimen anterior.