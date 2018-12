Laura, la profesora interina desaparecida cuando salió a correr, solo llevaba nueve días en Huelva

Laura Luelmo Hernández, zamorana de 26 años, se instaló en una casa de alquiler en El Campillo (Huelva) el martes 4 de diciembre. Ese día comenzó su primera jornada de trabajo como profesora sustituta en un instituto de Nerva, a 8,5 kilómetros de distancia. Allí empezó a dar clases de Plástica. Pero este pasado miércoles, nueve días después de mudarse a tierras onubenses, desapareció tras salir a correr a primera hora de la tarde.

La Guardia Civil la busca desde entonces. Este sábado se ha desplegado un dispositivo de más de 200 personas, entre agentes y voluntarios, para tratar de dar con ella. La Benemérita no descarta ninguna hipótesis, ha explicado el coronel jefe de la Comandancia de Huelva, Ezequiel Romero, quien ha hecho un relato de los minutos previos a la desaparición de la joven.

Miércoles 12 de diciembre. 16 horas. Laura y su pareja, que no se ha mudado a Huelva, hablan por teléfono mediante mensaje. Ella le cuenta que va a salir a correr por los alrededores de El Campillo, una localidad del interior de la provincia. Tras colgar, Laura sale a la calle y comienza a practicar deporte. Lleva ropa y calzado deportivo. Se lleva consigo su móvil, las llaves de la casa en la que vive y un pequeño monedero.

El coronel jefe Ezequiel Romero ha explicado a primera hora de la mañana de este sábado que la zona de búsqueda se ha dividido en seis sectores. También ha afirmado que un repetidor de telefonía móvil ha señalado que la joven desaparecida estuvo en algún momento “a unos nueve kilómetros” al norte de El Campillo.

“No queremos descartar ninguna hipótesis. Todo es posible. Hasta que no encontremos a Laura no vamos a parar”, ha afirmado Romero. La máxima autoridad de la Guardia Civil en Huelva no ha querido hablar ante los medios de comunicación acerca de la posibilidad de la existencia de sospechosos.

Varios vecinos de El Campillo coinciden en explicar por teléfono a EL ESPAÑOL que un hombre que reside en una casa próxima a la que había alquilado la joven también se encuentra en paradero desconocido. Fuentes del gabinete de comunicación de la Benemérita en Huelva no confirman este dato, pero admiten que “no se descarta ningún tipo de sospecha”. “Sería muy precipitado decir ahora mismo si alguna persona guarda relación con la desaparición de la joven”, puntualizan.

Estudió Bellas Artes y un máster de profesorado

Laura Luelmo mide 1,65 metros. El martes 4 de diciembre comenzó a trabajar en el instituto Vázquez Díaz de Nerva. Según aparece en su perfil de Linkedin, la joven estudió un grado de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, donde acabó sus estudios en 2014.

Al año siguiente cursó un máster de profesorado en Secundaria, Bachillerato y FP en la Universidad de Valencia. Se especializó en dibujo. Es políglota: sabe hablar italiano, inglés, español y valenciano. Ha realizado varias exposiciones en México, donde estuvo residiendo durante un tiempo.

La vivienda donde se ha instalado Laura Luelmo se encuentra situada en la Plaza del Arriero de El Campillo. Se la ha arrendado un profesor del instituto donde comenzó a trabajar.

En el dispositivo de búsqueda de la joven profesora participan, entre otros, el servicio aéreo de la Guardia Civil, el Seprona, la Policía Judicial, perros del servicio cinológico de la Benemérita y grupos de Protección Civil de hasta siete localidades onubenses. Familiares y amigos de Zamora de Laura Luelmo también se han desplazado hasta Huelva para tratar de encontrarla.