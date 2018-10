El misterio de Robert, el niño checo, llega a España: Interior activa su búsqueda

Robert Kraus. 13 años. 150 centímetros. La última vez que se le vio vestía chándal. Cualquier checo que haya prestado atención a los medios de comunicación los últimos días conocerá las señas del pequeño desaparecido, del que no se encuentra rastro. Se fue al colegio y no volvió nunca más. No se descarta ninguna hipótesis y el caso ya ha traspasado fronteras. Incluso el Ministerio de Interior español ha activado su búsqueda atendiendo a una solicitud de colaboración internacional para encontrarlo.

Robert desapareció el pasado viernes 19 de agosto. Salió de su casa rumbo al colegio, en la ciudad checa de Cheb (unos 33.000 habitantes), y nunca regresó. Es un recorrido que el pequeño de 13 años hace a diario, muy próximo a una zona boscosa. ¿Qué ha ocurrido con él? ¿Cómo ha podido desaparecer sin dejar rastro? La Policía checa baraja todas las hipótesis.

Su madre Sarka (34 años) desveló que el día de antes de la desaparición le soltó una reprimenda al chico: "Tienes ya 13 años y no me ayudas en casa". Pero a la Policía le extraña que haya podido esfumarse sin dejar huella. Por eso trabaja con todo el abanico de posibilidades.

Alrededor de 200 policías han buscado en el bosque, en un dispositivo al que también se han integrado bomberos y voluntarios. Sus familiares dicen de él que le gustan los bunkers -se trata de una región que sufrió algunos episodios crueles de la Segunda Guerra Mundial- y las cuevas. Por eso se han afanado en buscar en estas zonas. Por ahora, sin éxito.

Kateřina Böhmová, portavoz de la Policía, admitió que no cabe descartar la acción de terceras personas y por eso ha elevado una orden de búsqueda internacional. La mayor parte de los esfuerzos se centran en Alemania -Cheb marca la frontera con el país germano-, pero la alerta también ha llegado a España.

"Nos hacemos eco de una solicitud de colaboración internacional para encontrar a Robert Kraus, un chico de 13 años desaparecido el 20 de octubre en Cheb (Rep. Checa). Iba vestido con un pantalón de chándal gris o beige, una chaqueta con capucha gris y zapatillas", ha señalado el Ministerio de Interior a través de sus redes sociales.