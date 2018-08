Las Navas del Marqués: el refugio de Pablo Casado donde nadie cuestiona su máster

Son tiempos difíciles para el presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado a quien se investiga en el Tribunal Supremo por el supuesto máster “regalado” que el político obtuvo en 2009 a través de la Universidad Rey Juan Carlos y que la jueza Carmen Rodríguez Medel calificó de “prebenda”.

Desde que fuera elegido el pasado 21 de julio como presidente de su partido no ha tenido apenas tiempo para saborear su agria victoria, gracias a la cual ha desbancado a sus dos principales rivales: Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. “Está bastante agotado después de la carrera por la presidencia. Tenía una cara de cansancio terrible”, asegura a EL ESPAÑOL un amigo íntimo del líder del PP. Ambos almorzaron juntos el pasado 27 de julio, seis días después de su elección, en el pueblo en el que el nuevo presidente está empadronado: Las Navas del Marqués (Ávila).

Es su refugio. El lugar en el que Casado atravesará estas amargas vacaciones junto a su familia y amigos. “Necesitaba un pueblo, un lugar al que escaparse y descansar y en las Navas lo ha encontrado, aunque pasa mucho tiempo aislado en Ciudad Ducal”, aseguran los vecinos.

El PP trata de minimizar que la juez considere indiciariamente acreditado que a Casado se le regaló el máster

Desde el año 2011, el líder del partido mantiene, en régimen de alquiler, una vivienda en la exclusiva urbanización Ciudad Ducal, a unos cuatro kilómetros del centro neurálgico del municipio y sobre unos terrenos que fueron propiedad de los marqueses de Medinaceli.

Concretamente, el de Casado, se trataría de un chalet de unos 300 metros cuadrados sin piscina. Una casa familiar ubicada en el centro de un enorme pinar en el que poder perderse y frente a un lago. El hogar, al que también suele acudir su hermana Esther junto a su familia y los padres de ambos, habría sido alquilado hasta el mes de julio a un vecino del pueblo: Manuel.

Su arrendador “es de Madrid. De hecho, tiene otro piso en Las Navas porque pasa aquí muchos fines de semana”, comentan fuentes cercanas a Casado. Sin embargo y después de siete años, la relación entre arrendador y arrendatario habría llegado a su fin este mes de julio cuando este jubilado, padre de familia, y sus hijos decidieron que también querían disfrutar del domicilio familiar en medio de un paraje único. Por esta razón Casado se ha mudado durante el mes de agosto a otro chalet, situado eso sí, en la misma urbanización. “Está cerca de la Atalaya de Eiffel -cuyas piezas datan de 1873-. También frente a la piscina compartida de la urbanización”, explica a EL ESPAÑOL un amigo íntimo de la familia. Aunque la conserva en régimen de alquiler el precio de venta de la casa rondaría los 300.000 euros. Una cantidad considerable si se tiene en cuenta que el metro cuadrado de suelo del municipio, uno de los más asequibles de la provincia, ronda los 734 euros.

Como Casado, otras figuras de la política española y en particular de su misma tendencia política, también han encontrado en Ciudad Ducal su refugio particular. Óscar Alzaga, el que fuera dirigente de las organizaciones demócratas cristianas residió en esta exclusiva urbanización. Alzaga, fue miembro de UCD entre 1977 y 1979 y posteriormente fundó el Partido Demócrata Popular (PDP). A él se suman otras figuras como la de José María Aznar, mentor de Casado, y su esposa Ana Botella, cuya familia es natural de este municipio. Ambos, de hecho, mantienen residencia apenas a cuatro kilómetros del nuevo presidente. También fue vecino de urbanización el ex ministro de Educación, Ignacio Wert.

Jose María Aznar en Las Navas del Marqués

“Es la primera urbanización privada de España (se construyó en 1943). Entre sus vecinos, hay gente muy importante que quieren un alto nivel de privacidad. Además es un lugar estratégico”, explica a EL ESPAÑOL Alberto Rosado, chef del restaurante Montecarlo -el preferido de Casado- y amigo íntimo de la familia, como él mismo asegura. Rodeado de sus compañeros de partido no es extraño que Casado se sienta tan arropado en la localidad. “Es un chaval muy campechano”, asegura María, propietaria de uno de los comercios del Mercado de Abastos al que Casado acudió en familia las pasadas navidades, cuando se celebró el concurso de decoración de puestos.

Las Navas del Marqués, enclave histórico, habría sido además testigo del ascenso político de Pablo Casado. “Quizá ha habido un par de reuniones en las Navas a nivel de partido, pero suele venir con amigos o familia. Nosotros pensábamos que podía ser una persona más estirada pero en realidad es bastante cercano, siempre devuelve los whatssap que le mandas”, explica Rosado.

Al margen de la política, empresarios como Jesús Gil, la actriz Lina Morgan o Concha Velasco disfrutaron de largas temporadas de descanso en este municipio y en concreto en el espacio residencial Ciudad Ducal. “Es un ciudadano más”, aseguran desde el Ayuntamiento, aunque la verdad sea otra…“ Vive en una zona exclusiva. Los del pueblo no vivimos en Ciudad Ducal”, asegura la propietaria de uno de los céntricos comercios del pueblo: ‘Las chuches’.

Pablo Casado, su esposa y un amigo de fiesta en Ciudad Ducal

Precisamente, son los empresarios de la localidad quienes más apoyan al político. “Ha situado en el mapa al pueblo”. El pueblo ha mostrado todo su apoyo al candidato en esta última convulsa etapa política, a quien se han encomendado casi con el mismo fervor con el que se encomiendan a Santa Teresa de Jesús, natural de Ávila y Patrona de España desde 1967.

“Está en el punto de mira, y eso, genera dudas en la gente”, asegura María propietaria de la cafetería Souco, ubicada en la arteria principal del municipio. Quizá sea por ello que las visitas de Casado a su segundo socorro, la iglesia de San Juan Bautista, en Las Navas sean frecuentes: “Donde si le hemos visto es en la iglesia algunos domingos, saliendo de misa con los niños”, cuenta un vecino del presidente.

“Casado necesitaba un pueblo”

La frecuencia con la que Casado visita las Navas del Marqués no es casual. En 2015 ocupó el número 13 como candidato en las listas municipales del pueblo. Su partido ganó entonces la alcaldía por siete votos. Un año más tarde, en 2016, fue cabeza de lista en las elecciones generales por la provincia de Ávila, como lo fuera José María Aznar en el año 2011. De hecho, tras resultar elegido junto a Sebastián González, actual tesorero del PP para representar a la provincia en la Cámara Baja, decidió empadronarse en el que ya considera “su pueblo”. Desde entonces la frecuencia con la que acude a su cobijo es mayor. “Suele venir a comprar croissants por las mañanas. También se le vio más después de los mítines políticos junto al alcalde -Gerardo Perez García- ”, explican desde el Souco.

Pablo Casado junto a sus compañeros de lista

-¿Por qué Las Navas?

-Sinceramente es un pueblo que atrae a la gente. Acostumbrados a vivir del turismo lo que nos hace muy abiertos, explica Rosado.

Aunque en el fondo, lo que Casado tiene claro es que Las Navas del Marqués es un espacio familiar que ofrece 97 kilómetros de naturaleza sin barreras. Perfecto para obtener máxima privacidad, y reunirse con compañeros de partido. De hecho, como el propio Pablo Casado declaró, -en lo que fue un espaldarazo a su provincia natal, Palencia- en 2015: "Me siento ya un navero, me siento ya un abulense".

Pablo Casado y Máster-Chef

Desde que aterrizara en el municipio, Casado ha demostrado tener grandes dotes sociales. Rápidamente se ha integrado en el pueblo y en su urbanización a donde acude a celebrar en comunidad las tradicionales fiestas de verano. “Ciudad Ducal prepara varios eventos en verano. Tiene sus propias fiestas y preparan un máster-chef, juegos, competiciones de natación para niños. De hecho, Montecarlo ofrecerá master-class dentro de dos semanas”, asegura Rosado.

Pablo Casado y Alberto Rosado

Sin duda, estos eventos en los que también participa, ofrecen a Casado una vía de escape a la actualidad política. Alejado del foco mediático se sumerge en su hobbie, la cocina. Según el chef: “Es una persona que se cuida bastante, le gustan los buenos alimentos y saludables. Come mucho pescado, sobre todo el atún rojo, que es uno de sus platos preferidos”. Aunque ninguna receta pueda superar en sabor a los chipirones de Isabel, su esposa.

- Le ofrecí una receta nueva, marmitaco de chipirones en su tinta y me contestó: “Nunca pido chipirones en su tinta porque los que hace mi mujer son los mejores”, cuenta anecdóticamente Rosado.

De hecho, la pareja tiene una deuda pendiente con este restaurante: “Que me acompañen a comprar a Merca-Madrid, que lo conozcan las piezas, vean de dónde procede y luego cocinemos. Les encanta ver y probar el producto”, explica el chef, que asegura “ha dado de comer a todos los presidentes del Partido Popular a excepción de Mariano Rajoy”. Entre las opciones de la carta preferida de Casado destacan el rabo de toro estofado al vino tinto o el solomillo de añojo aunque para los más modestos existe la posibilidad de optar por un menú sencillo a 9 euros. No es el caso del líder del PP: “cuando viene lo primero que pregunta es, qué hay fuera de carta, qué producto tienes fresco hoy. Es un gran comensal”.