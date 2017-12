Últimas palabras de Andrea antes de su asesinato: "Tranquila, mamá, esta noche lo cogen"

La tarde anterior a que Víctor Llorens matase a Andrea Carballo, la joven había quedado con la policía que la custodiaba para invitarla a un café. Era su cumpleaños. Después tuvo que regresar a casa de una amiga a recoger algo que allí se le había olvidado. Como tardaba más de lo normal Inma, su madre, se asustó. Lo que había pasado es que la amiga de Andrea le avisó de que 'El Peonza', como se le conocía a Víctor por la zona, rondaba por allí y que era mejor que no se acercasen. Minutos después, la joven, asustada, se lo contó a la policía que le estaba protegiendo. Le dijo que esa misma noche iban a proceder a detenerle. Por esom lo último que Andrea le dijo a su madre fue: "Estate tranquila que esta noche lo van a coger".

Al día siguiente, él la metió en el coche a punta de cuchillo, arrastrándola por la calle. Luego estampó el coche contra una gasolinera con ambos dentro.

La familia de Andrea Carballo, la joven asesinada por su expareja en la mañana del pasado sábado en Vila-real, vive un auténtico calvario. Antes del crimen, habían puesto tres denuncias contra Víctor Llorens Jordà, el asesino de Andrea. Llevaba con él poco más de tres años. Víctor había comenzado a maltratarla hace dos y nadie sabía nada.

"No lo sabíamos. Ella no estaba tan feliz como de normal, pero ella siemrpe de cara a la gente ha hecho ver que todo estaba bien", relata Alba, la hermana de Andrea. Luego, apunta un detalle importante. "A nadie le gustaba el novio de mi hermana".

Un calvario machista

En declaraciones al programa de Ana Rosa, la madre y la hermana de la joven asesinada explicaron esa últimas horas y el calvario que estaban viviendo desde hacía meses, acentuado ahora hasta lo insoportable por el asesinato de la joven de 20 años. Durante mucho tiempo, aunque a nadie le gustaba el novio de Andrea, se le tuvo que aguantar. La madre de la joven, por ejemplo, lo tuvo muy cerca trabajando en su empresa. "Estuvo un tiempo trabajando conmigo y le echaron por violencia también allí… Tenía que aguantarlo para que mi hija no se apartara de mí.”

La familia sigue sin saber todavía qué fue lo que falló. No les ha llegado información policial alguna y no entienden por qué su hija no recibió aquella mañana la protección necesaria con los antecedentes previos de su expareja. "Se podía haber evitado mucho antes, no cumplió la orden de alejamiento, nos dijeron que íbamos a tener policía y no la tuvimos, nos dijeron la noche de antes que iban a ir a por él y no lo hicieron…", relataba Inma esta misma mañana. “¿Por qué no tenía la patrulla persiguiéndole a él en lugar de estar vigilando a mi hija?”.

Durante la relación, la joven vivió un auténtico calvario con 'El Peonza', con el que finalmente decidió cortar. Lo explica su hermana."Él no le dejaba juntarse con las amigas, mi hermana estaba ella y él… Sí, se enamoró. Él era más mayor y supo hacer que se fiara de él".