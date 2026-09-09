Septiembre: el momento de volver a poner la salud en el centro

La vuelta al cole marca el regreso a los horarios, los buenos hábitos y la planificación. También puede ser el momento de poner al día la salud bucodental de toda la familia. En MAEX Pérez Varela, la prevención, el diagnóstico personalizado y el acompañamiento durante todo el proceso son la base de una atención odontológica integral.

Después del verano, septiembre trae consigo una sensación de nuevo comienzo. Vuelven los colegios, el trabajo, las actividades extraescolares y las rutinas que organizan el día a día. Es también una época en la que muchas familias aprovechan para retomar hábitos saludables y poner en orden aquellas cuestiones de bienestar que durante el verano han quedado en un segundo plano.

Entre ellas, la salud bucodental.

Una revisión puede ser mucho más que una visita rutinaria. Permite conocer el estado actual de la boca, detectar posibles alteraciones antes de que puedan convertirse en problemas mayores y, cuando es necesario, planificar el tratamiento más adecuado para cada persona.

Prevenir también es planificar

La odontología actual pone cada vez más el foco en la prevención. No se trata únicamente de acudir al dentista cuando aparece una molestia, sino de realizar un seguimiento que permita anticiparse y cuidar la salud oral a largo plazo.

Por eso, el comienzo del curso puede ser un buen momento para incorporar una revisión bucodental a la agenda familiar. Una valoración profesional permite resolver dudas, detectar necesidades y establecer, si fuera necesario, un plan de tratamiento adaptado a cada paciente.

Y es que no todas las bocas necesitan lo mismo. La edad, el estado de los dientes y las encías, la mordida, la posición de los dientes o determinados hábitos son algunos de los factores que deben tenerse en cuenta antes de recomendar cualquier tratamiento.

Una mirada integral a la salud oral

En MAEX Pérez Varela, clínica de MAEX Dental en Santiago de Compostela, el tratamiento comienza con algo esencial: conocer bien a cada paciente.

Su propuesta se basa en una atención integral, con profesionales de diferentes áreas que permiten abordar las necesidades de cada caso desde una perspectiva global. Desde el diagnóstico y la planificación hasta el tratamiento y su seguimiento, el objetivo es que el paciente cuente con un equipo profesional que le acompañe durante todo el proceso.

La tecnología también desempeña un papel importante. Las herramientas actuales permiten obtener diagnósticos cada vez más precisos y planificar los tratamientos con mayor detalle. Pero, por encima de la tecnología, continúa estando el criterio clínico de los profesionales, imprescindible para interpretar cada caso y tomar las decisiones adecuadas.

Septiembre, un mes para pensar en ortodoncia

La vuelta al curso es, además, una época especialmente habitual para valorar tratamientos de ortodoncia. En el caso de niños y adolescentes, comenzar coincidiendo con el inicio de las rutinas escolares puede facilitar la organización de las revisiones y el seguimiento del tratamiento. Pero la ortodoncia no es solo cosa de niños: cada vez más adultos consultan para conocer qué opciones pueden adaptarse a sus necesidades.

En todos los casos, el primer paso debe ser una valoración profesional. Solo después de estudiar las características de cada paciente es posible determinar si existe una indicación clínica y qué alternativa puede ser la más adecuada.

Coincidiendo con el inicio del curso, MAEX Pérez Varela ofrece un 10% de descuento en tratamientos de ortodoncia presupuestados entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre.

Una oportunidad para quienes ya estaban pensando en comenzar un tratamiento y quieren aprovechar estas fechas para dar el primer paso.

Una buena rutina empieza por cuidar lo que importa

La vuelta al cole no solo significa preparar mochilas, recuperar horarios o retomar actividades. También es una buena oportunidad para revisar aquellos hábitos que contribuyen a nuestro bienestar durante todo el año.

Incluir la salud bucodental en esa planificación permite detectar a tiempo, prevenir cuando es posible y, cuando hace falta, contar con un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuados.

Porque la salud de la boca no debería quedar relegada para después. Una revisión a tiempo permite conocer su estado, detectar posibles necesidades y actuar cuando realmente es necesario.

Pide tu cita llamando al 981 58 87 31 o a través de la página web: maexdental.com. Tu nueva sonrisa empieza aquí.