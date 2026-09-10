Orballo Cultural llega a A Coruña con cuatro grandes nombres de la música gallega y será gratis

Baiuca, Budiño, Catuxa Salom y Guilherme Zapata actuarán el 27 de septiembre en el puerto coruñés dentro del ciclo SON&MAR

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La música gallega no es una fotografía fija. Cambia, se mezcla, incorpora nuevos sonidos y encuentra formas diferentes de mirar hacia sus propias raíces.

Esa evolución tendrá una de sus paradas en A Coruña el próximo mes de septiembre con Orballo Cultural, una propuesta que llevará al puerto coruñés cuatro maneras diferentes de entender la creación musical gallega.

Baiuca actuará en Orballo Cultural el domingo 27 de septiembre en A Coruña Cedida

Será el domingo 27 de septiembre, dentro de la programación de SON&MAR, y con un aliciente importante: el acceso será gratuito. Sobre el escenario estarán Baiuca, Budiño, Catuxa Salom y Guilherme Zapata, cuatro artistas que parten de lugares distintos pero comparten esa búsqueda de nuevos lenguajes a partir de la tradición y la creación contemporánea.

De la raíz a la electrónica

La propuesta de Orballo Cultural permite precisamente recorrer ese territorio entre lo conocido y lo nuevo.

Baiuca es probablemente uno de los ejemplos más reconocibles de esta nueva mirada.

Su música parte de la tradición gallega para llevarla hacia terrenos electrónicos y contemporáneos, construyendo un sonido que ha conseguido proyectar elementos de la cultura gallega mucho más allá de sus fronteras.

Budiño actuará en Orballo Cultural el domingo 27 de septiembre en A Coruña Cedida

Junto a él estará Budiño, uno de los grandes nombres de la música gallega de las últimas décadas. Su trayectoria ha estado marcada por la exploración de las posibilidades de la gaita y de los sonidos tradicionales, siempre en diálogo con otras músicas y lenguajes.

El cartel incorpora también a Catuxa Salom, cuya propuesta mezcla raíces, electrónica y sonidos del mundo para construir una identidad musical propia, y a Guilherme Zapata, que incorpora a su universo influencias de la electrónica, los ritmos brasileños y la experimentación sonora.

Catuxa Salom actuará en Orballo Cultural el domingo 27 de septiembre en A Coruña Cedida

El resultado es un cartel que, más que buscar un único estilo, pone sobre la misma mesa diferentes formas de entender qué puede ser hoy la música gallega.

Más que una jornada de conciertos

Y ahí está precisamente una de las particularidades de Orballo Cultural.

El proyecto nació como un ciclo itinerante que recorre diferentes puntos de Galicia y que busca poner en valor el patrimonio material e inmaterial gallego a través de la cultura. Para ello, la música convive con otras expresiones como la gastronomía, la pintura y la artesanía.

Durante su edición de 2026, Orballo Cultural recorrerá diez localidades gallegas y reunirá a 18 artistas, con una programación que incluye propuestas de estilos muy diferentes.

Entre los nombres de esta edición figuran artistas como Luar na Lubre, Fillas de Cassandra, Caamaño & Ameixeiras, Ortiga, Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, De Ninghures o De Vacas, además de los cuatro artistas que llegarán a A Coruña.

La filosofía del ciclo pasa así por llevar la cultura gallega a espacios singulares y acercarla tanto al público local como a quienes visitan Galicia, apostando por la creación propia y por el patrimonio como elementos vivos y en constante evolución.

Una cita para descubrir cómo suena la Galicia de hoy

En A Coruña, esa filosofía encontrará un escenario especialmente simbólico: el puerto de la ciudad, con el Atlántico y la Torre de Hércules como telón de fondo.

Orballo Cultural será además una de las citas gratuitas de SON&MAR, que entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre llevará doce propuestas musicales al puerto coruñés. El ciclo combinará grandes nombres internacionales y nacionales con propuestas vinculadas a Galicia y a la creación local.

La jornada comenzará a las 20:00 horas y permitirá disfrutar de cuatro propuestas diferentes de la escena gallega actual sin necesidad de entrada previa.

Cartel Orballo Cultural A Coruña 2026 Cedida

Con Orballo Cultural, la propuesta no es simplemente acercarse a escuchar a cuatro artistas. Es también ver cómo una nueva generación de creadores está reinterpretando una identidad musical que lleva décadas evolucionando.

Tradición y electrónica, instrumentos de raíz y producción contemporánea, sonidos locales e influencias llegadas de otros lugares. Todo ello tendrá un punto de encuentro el 27 de septiembre en el puerto de A Coruña.

Una cita gratuita, abierta a todos los públicos y que permitirá disfrutar de algunas de las propuestas más interesantes de la música gallega actual en un escenario excepcional.

Orballo Cultural en A Coruña cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, Concertos do Xacobeo, el Concello de A Coruña y Turismo de A Coruña, cuya colaboración hace posible esta programación cultural y musical en la ciudad.