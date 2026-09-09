El mejor plan de música urbana y reggaetón en A Coruña tiene nombre y cabeza de cartel: Dale Flow y Omar Montes

El artista madrileño encabeza el cartel de la cita del 26 de septiembre, que llevará al Puerto de A Coruña a Kaydy Cain y Danny Romero en una noche dedicada al género urbano y al reggaetón

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La música urbana tomará las riendas de A Coruña este septiembre. El próximo 26 de septiembre, el Puerto de A Coruña acogerá Dale Flow, una de las grandes citas de música urbana de la programación de SON&MAR, con Omar Montes como cabeza de cartel y una programación que también cuenta con Kaydy Cain y Danny Romero u otros de los artistas más pegados en la escena hoy en día como 8belial.

DALE FLOW cartel Cedida

La cita comenzará a las 18:00 horas y se prolongará hasta el cierre, llevando al entorno portuario coruñés una propuesta en la que se cruzan reguetón, trap y flamenco urbano.

Un escenario frente al mar y algunos de los nombres más reconocibles de la escena urbana nacional serán los ingredientes de una jornada pensada para bailar y perrear de principio a fin.

Omar Montes en Dale Flow

Al frente del cartel estará Omar Montes, uno de los artistas que más ha contribuido a llevar la música urbana a un público masivo en España.

El madrileño llegará a A Coruña con un directo construido alrededor de algunos de sus grandes éxitos, entre ellos Alocao, La Rubia o Solo, en una actuación que promete convertirse en uno de los momentos en que los gritos y los coros inunden el puerto.

Público del festival Son&Mar en A Coruña Cedida

Su presencia da a Dale Flow un claro carácter de gran cita urbana, pero el cartel no se queda ahí.

Kaydy Cain y Danny Romero completan el cartel

Otro de los nombres confirmados es Kaydy Cain, una figura fundamental para entender la evolución del trap en España. Miembro fundador de PXXR GVNG, el artista madrileño ha desarrollado posteriormente una carrera en solitario en la que conviven el trap y el reguetón.

También estará Danny Romero, cantante, DJ y productor canario vinculado a la evolución del sonido urbano y dance en España. Sus éxitos Agáchate y Motívate forman parte de una trayectoria que le ha convertido en uno de los nombres reconocibles de esta escena.

Grupo de amigas en SON&MAR en el Puerto de A Coruña Cedida

Y todavía más. Dale Flow incluye en su cartel, otras confirmaciones de lo más pegadas en el panorama musical urbano como 8belial o Wolfine.

Wolfine es uno de los artistas colombianos más reconocidos de la escena urbana. El artista de Medellín alcanzó un éxito global con Bella, un tema que acumula cientos de millones de reproducciones y que posteriormente contó con un remix junto a Maluma. Su trayectoria incluye además colaboraciones con nombres como Ñejo, Ñengo Flow o J Álvarez.

Por otro lado, 8belial, artista emergente que se mueve entre el trap, el reguetón y los sonidos electrónicos. Con más de un millón de oyentes mensuales en Spotify, el madrileño se ha convertido en uno de los nombres a seguir dentro de la nueva generación urbana con colaboraciones tan virales como las que tiene con Bad Gyal.

El ciclo de SON&MAR se desarrollará en A Coruña entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre, con doce citas musicales que recorrerán géneros muy diferentes. Tras la apertura del programa con Gabry Ponte y el tardeo PicaPop, Dale Flow tomará el relevo el 26 de septiembre con una propuesta centrada en los sonidos urbanos.

El resultado será una jornada de música al aire libre, con el Atlántico como telón de fondo y el centro de A Coruña a pocos minutos, dentro de un ciclo que apuesta por acercar grandes nombres de la música a espacios singulares de la ciudad.

Una nueva cita de SON&MAR en A Coruña

Dale Flow forma parte de SON&MAR, el ciclo de conciertos que en 2026 amplía su programación y llega al puerto coruñés después de su paso por Vigo. La propuesta combina grandes nombres nacionales e internacionales con diferentes estilos y públicos, desde la electrónica y la música urbana hasta la música de raíz gallega.

Festival Son&Mar en A Coruña Cedida

La cita será el sábado 26 de septiembre a partir de las 18:00 horas en el Puerto de A Coruña. Las entradas ya están a la venta.

Dale Flow cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, Concertos do Xacobeo, el Concello de A Coruña y Turismo de A Coruña, cuyo apoyo resulta fundamental para hacer posible esta programación musical y cultural en la ciudad.