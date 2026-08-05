The Rapants, Baiuca y Puño Dragón encabezan el cartel de una nueva edición del Nachiños Fest de Ferrol

La séptima edición del Nachiños Fest llegará los días 14 y 15 de agosto al puerto de Curuxeiras de Ferrol con las actuaciones de The Rapants, Baiuca y Puño Dragón como cabezas de cartel.

El festival contará además con un concierto previo de Coke Couto el 13 de agosto en la lancha de Mugardos, con entradas ya agotadas.

El cartel lo completan La Milagrosa, Pavlenha, Eris Mackenzie, Hydn, Raze, DJ Flaca y Grande Osso.

Las entradas, ya a la venta, tienen un precio de 33 euros las diarias y 55 euros el abono de dos días. Estas se pueden adquirir en la web del festival.

En la presentación del evento, que tuvo lugar esta mañana, la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, destacó que este festival, enmarcado en los Concertos do Xacobeo, "forma parte de esa oferta cultural diversa y descentralizada que contribuye a hacer de Galicia un destino más vivo, más atractivo y con más oportunidades de ocio".