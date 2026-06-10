Más de 800 músicos se darán cita en Santiago en una nueva edición del Canteira Rock Fest 2026

La escuela A Casa do Rock organiza una nueva edición de la Canteira Rock Fest 2026, un evento musical en el que se subirán al escenario más de 800 músicos, en un formato profesional abierto al público y pensado para toda la familia.

El festival tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Santiago el próximo 13 de junio, consolidándose como una de las citas educativas y culturales más destacadas de la ciudad y como un evento único en Galicia en este formato que combina formación musical con experiencia escénica y espectáculo en directo.

Desde el inicio a las 11:00 horas, hasta las 18:30 horas, el público podrá disfrutar de actuaciones de bandas y artistas formadas en la escuela, con un repertorio centrado en la música moderna y rock. Además, el evento está diseñado como una experiencia completa para pasar el día en familia, con foodtrucks, hinchables para los más pequeños y sorteos a lo largo de la jornada.

Como novedad en esta edición, el festival contará con sorpresas en directo, entre ellas la participación de la banda Astarot, que subirá al escenario al completo, reforzando el carácter especial de esta edición y acerca un atractivo extra para el público asistente.

El evento amplía su estructura organizativa y apuesta por mejoras en la experiencia del público y de los participantes, incorporando nuevos sistemas de gestión, una programación más optimizada y una mayor integración de patrocinadores locales.