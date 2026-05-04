Echo & The Bunnymen actuarán en A Coruña este verano en el Noroeste Estrella Galicia 2026

La banda británica de rock alternativo Echo & The Bunnymen será cabeza de cartel del Festival Noroeste Estrella Galicia 2026 el próximo mes de agosto en A Coruña. Así lo confirman fuentes municipales a Quincemil.

El grupo, que se encuentra sumergido en su gira por Estados Unidos y Canadá, incluirá la ciudad de A Coruña como una de sus paradas en España este verano en su gira por Europa, aunque por el momento se desconoce si contará con más paradas en nuestro país.

Echo & The Bunnymen se fundó a finales de los 70 en Liverpool, por lo que también se les conoce como el otro cuarteto haciendo alusión a The Beatles, a quienes se les acuñó el título de el cuarteto de la ciudad inglesa. McCulloch abandonó la banda en 1988 y De Freitas falleció en un accidente de motocicleta un año más tarde. Los demás miembros continuaron en activo, reclutando a Noel Burke para reemplazar a McCulloch como cantante. En 1993, Burke, Sergeant y Pattinson se separaron tomando caminos separados, pero los tres miembros supervivientes de la banda original volvieron a unirse en 1997.

La banda ha ido acumulando reconocimientos con el paso de los años. Sus álbumes Crocodiles (1980, Porcupine (1983) y Ocean Rain (1984) fueron incluidos en la lista de los 1001 Álbumes que debes oír antes de morir, edición 2018, y Heaven Up Here (1981) fue ubicado en el puesto 463 por la Rolling Stone Magazine en 2012, en su lista 500 Greatest Albums of All Time. En Spotify cuentan con 2,2 millones de oyentes mensuales y su tema The Killing Moon suma más de 234.000 escuchas.