Triunfa en Lidl la camiseta deportiva más barata de la primavera: en 3 colores y por solo 6,99 euros

La primavera ya ha comenzado en el hemisferio norte. Lo notamos en las temperaturas, cada vez más agradables, y también porque así lo establece el calendario, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional (IGN).

El inicio de esta estación, llena de color y alegría, invita a disfrutar del buen tiempo al aire libre, ya sea con una ruta de senderismo o un paseo por la playa. Para estas ocasiones, Lidl cuenta con una camiseta deportiva ideal.

En 3 colores y por solo 6,99 euros

Con más de 30 tiendas en Galicia, Lidl se ha consolidado como una de las principales cadenas de supermercados. Además de su oferta de alimentación, también vende herramientas, muebles, electrodomésticos e incluso ropa deportiva.

Coincidiendo con el inicio de la primavera, Lidl acaba de lanzar una nueva colección de ropa deportiva con todo lo necesario para empezar a moverse tras un invierno en el que la lluvia, el frío y los temporales han estado muy presentes.

Dentro de esta línea de ropa destaca un atractivo top funcional. Su diseño incluye mangas largas, escote en pico, un lazo ajustable en la cintura y puños con abertura para el pulgar.

Se trata de una prenda fabricada con material reciclado y enriquecida con ácido hialurónico, pensada para complementar de forma sencilla la rutina de cuidado personal.

Con número de referencia 100399922, presenta un corte moderno y favorecedor, con un ajuste óptimo y buena conservación de la forma gracias a la lycra.

Así, se trata de una opción ideal para esos días de la primavera en los que queremos salir a caminar, hacer una excursión a la montaña, acudir a una clase de yoga o pilates o, simplemente, estar cómodas en casa.

Camiseta deportiva. Ref: 100399922 Lidl (Web)

Lidl vende este artículo por 6,99 euros, una excelente relación calidad-precio teniendo en cuenta sus características y los materiales con los que está fabricado ( 91% poliéster reciclado y 9% elastano).

Además, está disponible en tres colores (verde, rosa y negro) para dar un toque de alegría a la primavera, y en una amplia gama de tallas que van desde la XS hasta la L.

En concreto, la XS equivale a una 34/36, la S a una 38/40, la M a una 42/44 y la L a una 46/48.